Negli ultimi giorni il mercato delle criptovalute è stato scosso da un improvviso crollo generale dei prezzi, ma tra i token più colpiti spicca Dogecoin, che ha perso molto più terreno rispetto a Bitcoin ed Ethereum. Mentre le due principali criptovalute hanno limitato le perdite intorno al 10%, DOGE ha subito un calo di oltre il 23% in una sola settimana, scendendo sotto la soglia dei 19 centesimi di dollaro. Nonostante un leggero rimbalzo dopo aver toccato i 18 centesimi, la criptovaluta nata come meme fatica a recuperare terreno.

Un mercato dominato dal pessimismo e dalla perdita di fiducia

A differenza di Bitcoin ed Ethereum, che godono di una solida base d’investitori istituzionali e un ecosistema in costante sviluppo, Dogecoin è fortemente legato al sentiment del mercato. Quando l’umore degli investitori diventa negativo, le cosiddette “meme coin” sono le prime a risentirne.

Secondo Maja Vujinovic, CEO di FG Nexus, “Dogecoin non riesce a rimbalzare come un tempo perché i token nati come meme sono estremamente sensibili ai cambi di umore del mercato. Quando prevale la paura, perdono slancio per primi.” La mancanza di una reale domanda on-chain e la presenza di molti investitori speculativi rendono DOGE meno resistente agli shock rispetto alle criptovalute più strutturate.

Dogecoin in crisi d’identità: non più solo un “meme”

Un altro fattore chiave del calo è la crisi d’identità che sta attraversando Dogecoin. L’analista Jonathan Morgan di Stocktwits sottolinea come il token non sia più percepito come l’asset speculativo di una volta: “DOGE non rappresenta più la cultura delle meme coin di oggi. È diventato un asset ingabbiato in una logica quasi istituzionale, con una propria tesoreria digitale quotata sul mercato.”

Gli investitori più propensi al rischio, i cosiddetti “degen traders”, preferiscono puntare su nuove meme coin emergenti, che promettono profitti rapidi e oscillazioni più forti. Piattaforme come Pump.fun permettono di creare, lanciare e spingere nuovi token in pochi minuti, catalizzando l’attenzione dei trader in cerca di guadagni veloci — e lasciando DOGE ai margini della scena.

Il fattore Musk non basta più

Nel 2021 Dogecoin aveva toccato il suo massimo storico di 0,7316 dollari, trascinata dall’entusiasmo generato da Elon Musk, che l’aveva definita “la criptovaluta del popolo”. L’imprenditore sudafricano era riuscito a trasformare un progetto nato per scherzo in un fenomeno globale, arrivando persino a ipotizzare l’uso di DOGE come sistema di pagamento per la piattaforma X (ex Twitter).

Tuttavia, quelle promesse non si sono mai concretizzate. Dopo una breve rinascita a fine 2024, alimentata da voci su un presunto supporto politico e da nuove campagne promozionali, l’interesse verso Dogecoin è di nuovo sceso. Oggi, nel 2025, il token sembra privo di una direzione precisa e di una narrazione capace di attrarre nuovi investitori.

Un futuro incerto senza un vero scopo

Dogecoin è nato come una parodia del mondo crypto, ma il suo successo si è basato sull’ironia e sulla potenza virale dei social network. Con l’ingresso massiccio delle grandi aziende nel settore Web3, le dinamiche sono cambiate: il mercato è più maturo e meno incline a lasciarsi trascinare da semplici mode.

Finché non troverà un ruolo concreto nell’ecosistema blockchain, Dogecoin rischia di restare intrappolato tra il ricordo delle sue vecchie glorie e l’assenza di una reale utilità.

