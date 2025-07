La recente impennata dei memecoin, alimentata dalla nuova strategia su Dogecoin di BitOrigin, segnala un ritorno dell’interesse istituzionale verso un segmento cripto spesso trascurato ma ricco di liquidità e potenziale.

Bit Origin sceglie DOGE come riserva di valore

Bit Origin Ltd, società quotata al NASDAQ e attiva nel settore energetico e mining, ha annunciato l’avvio di una strategia per accumulare fino a 500 milioni di dollari in Dogecoin. Il piano prevede la vendita di 400 milioni in azioni ordinarie e 100 milioni in debito convertibile a investitori qualificati. L’obiettivo dichiarato è incrementare il valore per azione attraverso l’accumulo diretto di DOGE, trasformando la compagnia in uno dei principali detentori istituzionali del token.

L’iniziativa riflette la crescente fiducia nel potenziale di Dogecoin come asset nativo per i pagamenti digitali. Il CEO Jinghai Jiang ha evidenziato l’evoluzione di Dogecoin da meme coin a risorsa con utilità reale, in particolare per la rapidità delle transazioni e la sua vasta community. Il riferimento a possibili integrazioni con piattaforme come X Money di Elon Musk rafforza la visione di Dogecoin come infrastruttura per pagamenti nella futura “super-app”.

DOGE e meme coin in forte rialzo

L’annuncio ha spinto il prezzo di Dogecoin in rialzo del 32% nell’ultima settimana, con un valore attuale di 0,265 dollari e un aumento significativo dell’open interest sui futures (+17%) con funding rate tornati positivi. I volumi sui derivati DOGE hanno raggiunto i 7 miliardi di dollari settimanali, il dato più alto di luglio. Questi segnali indicano un rinnovato slancio speculativo, guidato dall’entrata di attori istituzionali nel mercato dei memecoin.

Nel complesso, il settore ha vissuto una forte ripresa. Il market cap complessivo delle meme coin è salito da 55 a 79,3 miliardi di dollari nel mese (+47,98%), con Bonk, Pudgy Penguins e Floki tra i maggiori protagonisti settimanali.

Solana e LetsBonk trainano il settore

Parte del recente entusiasmo nasce anche dall’attività su Solana, dove la piattaforma LetsBonk ha superato Pump.fun come principale launchpad per meme coin per volume giornaliero. LetsBonk ha generato 8,66 milioni di dollari in entrate settimanali, contro i 5,24 milioni di Pump.fun, consolidando la centralità di Solana nella scena meme.

Il successo di LetsBonk dimostra non solo la crescita dell’ecosistema Solana, ma anche la crescente domanda di strumenti per il lancio e la negoziazione di token altamente volatili. L’adozione più ampia di Ethereum, in rialzo del 28% negli ultimi 7 giorni, contribuisce ulteriormente a un clima di ottimismo diffuso.

Snorter semplifica il trading di meme coin su Solana

In questo scenario di rinnovato entusiasmo sulla categoria meme coin, Snorter si propone come un bot di trading su Solana integrato in Telegram, pensato per facilitare l’accesso al mercato delle meme coin. Offre automazione, sicurezza e funzioni come protezione anti front-running, scansione del mercato in tempo reale e uno dei sistemi di commissioni più bassi sulla rete.

Compatibile con i web3 wallet più popolari, consente acquisti sia in crypto che con carta di credito. Il programma di staking del token nativo ($SNORT), con interesse APY al 193%, ha attratto oltre 2,1 milioni di dollari nella prevendita in corso sul sito web ufficiale.



Il token $SNORT, attualmente in prevendita a 0,0987 dollari, garantisce vantaggi come sconti sulle commissioni, staking con alti rendimenti e diritti di governance. Il progetto prevede nei prossimi mesi l’estensione anche alle blockchain Ethereum, Base, BSC e Polygon.



L’accesso anticipato può offrire un interessante potenziale di apprezzamento al momento della quotazione su exchange. In un mercato in forte crescita, strumenti come Snorter rispondono alla domanda di semplicità e rapidità, aprendo nuove opportunità per gli investitori retail.

