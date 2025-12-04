Dogecoin (DOGE) - BorsaInside.com

Il 2025 non è stato clemente con molte criptovalute, e Dogecoin non fa eccezione. Mentre gli indici azionari americani come S&P 500 e Nasdaq hanno archiviato importanti rialzi, il mercato crypto sembra aver perso parte della sua spinta. Anche i token più solidi, da Bitcoin a Ethereum, hanno avuto performance inferiori all’andamento generale della Borsa.

In questo scenario poco brillante si inserisce Dogecoin, che nel corso dell’anno ha perso oltre la metà del proprio valore e oggi oscilla intorno ai 15 centesimi, toccando i livelli più bassi degli ultimi dodici mesi. Ed è proprio in un contesto così depresso che torna ciclicamente la domanda: Dogecoin può chiudere l’anno a 1 dollaro?

Per capire se un obiettivo simile sia davvero alla portata, occorre analizzare che cos’è Dogecoin, come funziona e quali meccanismi hanno spinto o frenato il suo prezzo nel tempo.

Che cos’è Dogecoin e perché è diverso dalle altre criptovalute

Dogecoin nasce quasi per scherzo nel 2013, creato da due ingegneri software, Billy Markus e Jackson Palmer, come parodia della corsa ai nuovi asset digitali. Il suo simbolo – il famoso Shiba Inu – e il tono ironico hanno contribuito a renderlo rapidamente virale, in particolare tra gli appassionati di pagamenti peer-to-peer.

Nonostante la popolarità, Dogecoin ha una caratteristica che lo distingue profondamente dalle criptovalute più strutturate:

ogni anno vengono emessi 5 miliardi di nuovi token, senza un limite massimo di fornitura. Una dinamica molto lontana da quella di Bitcoin, concepito per avere un tetto di 21 milioni di unità.

Questa inflazione permanente rende Dogecoin poco adatto come riserva di valore e più vicino a uno strumento speculativo che baserà sempre il proprio andamento su hype, narrazioni social e movimenti di massa, più che su reali fondamentali.

Il massimo storico di Dogecoin e cosa successe davvero nel 2021

Il picco di Dogecoin risale alla primavera del 2021, quando il token arrivò intorno a 0,70 dollari. Un livello mai più avvicinato negli anni successivi.

A spingere il prezzo verso l’alto furono tre fattori principali:

il supporto di celebrità come Elon Musk e Mark Cuban , che ne parlarono ripetutamente sui social

, che ne parlarono ripetutamente sui social la liquidità straordinaria immessa sul mercato durante la pandemia , che portò milioni di piccoli investitori a sperimentare asset alternativi

, che portò milioni di piccoli investitori a sperimentare asset alternativi il boom delle meme-stock (GameStop, AMC), che creò un clima di euforia generalizzata

Quando quella bolla si sgonfiò, Dogecoin perse rapidamente l’80% del suo valore, e da allora non ha più mostrato segnali convincenti di una vera ripresa strutturale.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Dogecoin può raggiungere 1 dollaro entro fine anno?

Per rispondere bisogna partire dai dati: Dogecoin non ha più toccato massimi significativi e la breve impennata di circa un anno fa – legata alla nascita del Department of Government Efficiency (DOGE) promosso da Elon Musk – dimostra ancora una volta che il prezzo della moneta non dipende da sviluppi tecnici o da un ecosistema in crescita, ma da narrazioni ad alto impatto emotivo.

Quella sigla, pur richiamando il nome del token, non ha infatti introdotto alcun vantaggio reale per la rete Dogecoin né ampliato la sua utilità. Tuttavia, è bastato per accendere l’entusiasmo di una parte della community e generare un rally temporaneo.

Il problema è proprio questo: Dogecoin non segue logiche di valutazione tradizionali, né dal punto di vista dell’analisi fondamentale né da quello tecnico. Il prezzo si muove in base alla visibilità mediatica e al sentiment degli investitori, non alla forza del progetto.

Ecco perché immaginare Dogecoin a 1 dollaro entro fine anno è estremamente improbabile.

A quella quotazione, infatti, la capitalizzazione supererebbe i 120 miliardi di dollari, più di società quotate che offrono servizi reali, come Coinbase o Robinhood. Un confronto che mette immediatamente in luce l’enorme sproporzione tra il valore attuale dell’ecosistema Dogecoin e ciò che servirebbe per raggiungere un prezzo simile.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Previsione finale: Dogecoin rimarrà lontano da 1 dollaro

Considerando:

l’assenza di un limite massimo di offerta

la mancanza di un utilizzo concreto nel settore DeFi

la dipendenza quasi totale dall’hype

il fatto che non ha mai superato i massimi del 2021

la debolezza mostrata negli ultimi dodici mesi

è altamente improbabile che Dogecoin possa avvicinarsi a 1 dollaro entro la fine dell’anno.

Il token resterà uno strumento speculativo legato alle mode del momento e non a un reale percorso di crescita. Gli investitori più esperti lo sanno bene e difficilmente punterebbero su un obiettivo tanto ambizioso senza basi solide.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com