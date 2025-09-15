Dogecoin, crypto, meme coin, cripto, criptovalute, doge, prezzo dogecoin, analisi dogecoin, previsione dogecoin
Dogecoin registra un rialzo del 20% in una settimana e del 35% mensile. Analisti come Ali Charts prevedono un target di 0,45 dollari, con potenziale crescita del 70%.

Dogecoin ha registrato un’impennata di oltre il 20% in una settimana e un rialzo di quasi il 35% questo mese. Settembre 2025 si è rivelato un periodo rialzista per questa meme coin, consentendo agli investitori di ottenere rendimenti dopo quasi sei mesi di inattività. 

Il prezzo di DOGE era rimasto sostanzialmente stagnante da febbraio, generando profitti minimi o nulli per i trader. Ora la situazione sta cambiando, con la meme coin in ascesa nei grafici e gli analisti che la consigliano come un’opportunità di acquisto.

Settembre è stato un mese significativo per Dogecoin, con due impennate negli ultimi quattro anni. Il picco più alto è stato un aumento del 13% a settembre 2024 e un picco dello 0,60% nello stesso mese del 2022. La meme coin sta attirando un sentiment rialzista nel 2025 e potrebbe chiudere il mese con una nota positiva.

Il principale analista di criptovalute Ali Charts ha delineato un quadro ottimistico per Dogecoin, raccomandandone un forte acquisto. L’analista ha evidenziato che la meme coin è in una fase di consolidamento e potrebbe registrare un rialzo fino a 0,45 dollari. “Dogecoin $DOGE potrebbe consolidarsi per un po’, per poi aspettarsi un ulteriore rialzo verso 0,45 dollari!”, ha scritto su X.

Perché DOGE dovrebbe raggiungere quota 0,45 Dollari?

Il grafico condiviso da Ali mostra che Dogecoin è in grado di rompere un triangolo simmetrico plurimensile. Questo dopo che il volume di scambi della meme coin è quasi triplicato in un mese. Questo sviluppo indica una forte attività di acquisto e vendita, che aumenta le probabilità di un rialzo per DOGE. Il momentum complessivo segnala un forte slancio rialzista che potrebbe spingere il suo prezzo verso nuovi indici.

Dogecoin potrebbe aumentare di quasi il 70% se le previsioni di Ali si rivelassero accurate. Pertanto, un investimento di 1.000 dollari potrebbe trasformarsi in 1.700 dollari se la meme coin raggiungesse l’obiettivo di 0,45 dollari. Affinché ciò accada, DOGE deve mantenere lo slancio positivo per circa due settimane e un mese.

Gli elementi chiave del pattern grafico includono:

  • Rottura del triangolo simmetrico, che segnala l’inizio di un trend rialzista.
  • Triplicazione del volume di scambi, riflettendo un crescente interesse da parte degli investitori.
  • Fase di consolidamento attuale, che prepara il terreno per un’espansione verso 0,45 dollari.

Il recente rialzo di Dogecoin, sottolinea il rinnovato interesse per le meme coin e il loro potenziale speculativo nel 2025. Questo slancio crea un contesto favorevole per progetti innovativi come Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge reinterpreta Dogecoin in chiave “atletica”, unendo umorismo e ambizione con una mascotte Shiba Inu che rappresenta la leva finanziaria 1.000x per il 2025. A differenza di altre meme coin prive di utilità, $MAXI offre competizioni di trading settimanali, classifiche in tempo reale e premi gamificati, con una roadmap che prevede integrazioni con piattaforme di trading e tornei. 

Su Ethereum, con una fornitura di 150 miliardi di token, ha raccolto 380.000 dollari iniziali in prevendita, raggiungendo quasi 2 milioni. Lo staking, con APY oltre il 160%, e una prevendita in 50 fasi a 0,0002555 dollari incentivano l’holding. La strategia di marketing, con il 40% dei token e il 25% dei fondi, sostiene l’espansione multi-chain e una community dinamica.

