Il settore cripto si apre sempre più ai mercati tradizionali, con una serie di operazioni in Borsa che mostrano come la regolamentazione negli Stati Uniti stia virando verso un approccio più collaborativo. Il nuovo trend per le aziende cripto sembra essere quello della quotazione in Borsa, dopo il grande successo ottenuto da Circle.

OKX guarda all’IPO negli USA

Il ritorno sul mercato statunitense da parte del popolare cripto exchange OKX segna una svolta strategica significativa. Dopo aver raggiunto un accordo da 500 milioni di dollari con il Dipartimento di Giustizia statunitense per porre fine a precedenti accuse legate all’attività non autorizzata come money transmitter, l’exchange cripto ha formalmente rilanciato le proprie operazioni negli Stati Uniti nell’aprile scorso. Questo passaggio ha riaperto le porte a una delle piazze finanziarie più ambite al mondo.

In questo nuovo scenario, OKX starebbe valutando l’entrata in Borsa attraverso una IPO ed ha già stabilito una base regionale a San Jose, nominando Roshan Robert come responsabile, con esperienze in Morgan Stanley e Barclays. Il personale è ora distribuito tra New York, San Francisco e San Jose, con circa 500 dipendenti attivi nel paese.

La notizia dell’eventuale quotazione ha avuto un impatto positivo anche sul token nativo OKB, che ha registrato un’impennata di quasi il 6% toccando un piccolo locale di 54,6 dollari, prima di ritracciare agli attuali 51 dollari, con volumi giornalieri aumentati del 597% per un totale di 46 milioni di dollari. La capitalizzazione di mercato di OKB ha raggiunto i 3,06 miliardi, collocandosi in 31° posizione nel mercato cripto.

L’effetto dell’IPO su Circle

Anche Circle, emittente della stablecoin USDC, ha tratto vantaggio dai recenti sviluppi normativi e la quotazione in Borsa. Le azioni del Circle Internet Group (CRCL) sono schizzate fino a 249 dollari nella giornata di venerdì, chiudendo a 240,3 dollari, con un incremento settimanale del 67%. A partire dalla sua quotazione avvenuta il 5 giugno a un prezzo iniziale di 31 dollari, il titolo ha registrato un sorprendente +675%.

Il rally è stato alimentato principalmente dall’approvazione al Senato del GENIUS Act, un disegno di legge che mira a istituire un quadro regolatorio federale per le stablecoin ancorate al dollaro. Il testo normativo, approvato con una larga maggioranza, passerà ora alla Camera dei Rappresentanti per l’ultima revisione, con l’obiettivo di essere firmato dal presidente Trump prima della pausa estiva.

Questi sviluppi rafforzano il posizionamento di Circle come leader regolamentato nell’emissione di stablecoin, in un contesto sempre più favorevole all’integrazione tra finanza tradizionale e Web3.

Tron approda al Nasdaq con una fusione inversa

Un’altra importante azienda del settore cripto che punta alla Borsa è Tron, fondata dal miliardario Justin Sun, che ha annunciato l’ingresso in Borsa tramite una fusione inversa con la società SRM Entertainment, già quotata al Nasdaq. L’accordo prevede il cambio del nome in Tron Inc. e l’ingresso ufficiale di Sun come advisor. L’operazione include l’acquisto di 100 milioni di dollari in TRX e l’emissione di 100.000 azioni privilegiate convertibili, più 220 milioni di warrant, per un totale stimato di 210 milioni di dollari.

Best Wallet: la nuova frontiera nella gestione cripto

Mentre le grandi realtà del settore puntano alla Borsa, altri progetti emergenti cercano di innovare direttamente l’esperienza d’uso per l’investitore medio. Tra questi si distingue Best Wallet, una piattaforma multi chain progettata per offrire pieno controllo, sicurezza e autonomia nella gestione degli asset digitali, senza richiedere KYC.

Best Wallet integra strumenti come Onramper, che consente di gestire e acquistare criptovalute da oltre 60 blockchain, compresi gli acquisti con valute FIAT, e un DEX integrato per eseguire scambi veloci e convenienti. L’area “Upcoming Tokens” permette agli utenti di individuare e accedere a nuove prevendite, mentre l’aggregatore di staking ottimizza i rendimenti passivi ottenibili dagli asset detenuti.

Il token nativo $BEST garantisce vantaggi diretti: accesso anticipato alle prevendite, commissioni ridotte, boost nei rendimenti da staking e cashback fino all’8% sulla Best Card per spendere cripto nel mondo reale.



La prevendita di $BEST è ancora attiva, con un prezzo corrente di 0,025225 dollari per token e oltre 13,5 milioni di dollari raccolti, a dimostrazione di un forte interesse del mercato. L’acquisto del token in prevendita può essere effettuato sia con carta di credito che con cripto, e subito dopo aver partecipato è possibile accedere a un rendimento da staking del 103% apy.

L’attuale fase di prevendita potrebbe rappresentare un’opportunità molto interessante per ottenere diversi benefici nella DeFi e un ottimo ROI, soprattutto in vista di una futura quotazione del token su popolari cripto exchange.

VISITA LA PREVENDITA DI BEST WALLET

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.