L’IPO di Circle rappresenta un momento cruciale per l’evoluzione del settore delle stablecoin e dell’intero ecosistema crypto nella finanza tradizionale.

Circle si prepara all’IPO con grandi nomi in coda

Circle, l’emittente della stablecoin USDC con capitalizzazione di 61 miliardi di dollari, ha ufficialmente lanciato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) il 27 maggio 2025, con l’obiettivo di raccogliere 624 milioni di dollari. L’operazione include 24 milioni di azioni ordinarie di Classe A, sia nuove che già detenute da azionisti esistenti, tra cui il CEO e co-fondatore Jeremy Allaire. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’IPO avrebbe già ricevuto ordini per un numero di azioni ben superiore a quelle disponibili, segno di un forte interesse da parte degli investitori.

In prima fila per partecipare all’offerta ci sono due giganti della finanza, BlackRock e ARK Invest. La prima sarebbe intenzionata ad acquistare una quota pari al 10% dell’intera offerta, mentre l’azienda guidata da Cathie Wood avrebbe manifestato l’intenzione di investire 150 milioni di dollari.

Una valutazione ambiziosa, ma sfidante

Negli ultimi mesi erano circolate indiscrezioni su possibili acquisizioni da parte di Ripple e Coinbase, ma Circle ha smentito con decisione qualsiasi trattativa in tal senso. “Circle non è in vendita. I nostri obiettivi a lungo termine restano invariati”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda, sottolineando l’intenzione di procedere con l’IPO.

Ripple avrebbe proposto un’offerta compresa tra 4 e 5 miliardi di dollari, rifiutata da Circle perché ritenuta insufficiente. La società ha già affrontato un tentativo di quotazione fallito nel 2022, ma ha rilanciato il progetto a gennaio 2024, approfittando del miglioramento del mercato cripto e di un contesto regolamentare più favorevole negli Stati Uniti.

GENIUS Act: verso una regolamentazione delle stablecoin

L’avanzamento del GENIUS Act al Senato statunitense rappresenta un momento storico per il settore delle stablecoin. Approvato con 66 voti favorevoli contro 32, il disegno di legge introduce per la prima volta un quadro normativo federale completo per gli emittenti di stablecoin. Tra le disposizioni principali vi sono l’obbligo di riserve completamente garantite (in dollari o titoli del Tesoro a breve termine), audit annuali, divulgazione pubblica mensile delle riserve e misure di conformità antiriciclaggio.

Il GENIUS Act impone inoltre alle stablecoin di dotarsi di capacità tecniche per il congelamento o la distruzione dei token, oltre a prevedere la possibilità per il Tesoro di coordinarsi con gli emittenti per bloccare transazioni legate a entità estere sanzionate.

Un mercato da 2 trilioni all’orizzonte

Secondo le previsioni del Dipartimento del Tesoro statunitense, il mercato globale delle stablecoin potrebbe raggiungere una capitalizzazione di 2 trilioni di dollari entro il 2028.

Tether rimane il leader del mercato con 153 miliardi di dollari, ma Circle punta a rafforzare la sua posizione grazie alla trasparenza, alla compliance normativa e all’apertura verso i mercati regolamentati.

L’adozione delle stablecoin come mezzo di pagamento, riserva di valore e strumento di trading sta crescendo in maniera esponenziale, e la nuova regolamentazione potrebbe accelerare ulteriormente questo trend. Tuttavia, non mancano le sfide, come il calo dei tassi di interesse, la concorrenza delle banche tradizionali e dei colossi fintech come PayPal e VISA, e l’arrivo di nuove stablecoin “made in USA” potrebbero mettere sotto pressione la redditività di Circle, come USD1 lanciata da un’azienda affiliata alla famiglia Trump.

