Il mondo delle criptovalute continua a muoversi tra previsioni audaci, nuove normative e l’arrivo di tecnologie sempre più evolute. Da un lato, analisti di spicco come Geoffrey Kendrick di Standard Chartered puntano su Bitcoin e XRP come protagonisti indiscussi dei prossimi anni; dall’altro, si affacciano sul mercato progetti emergenti come Bitcoin Hyper ($HYPER), che promettono di innovare profondamente il settore sfruttando l’infrastruttura di Bitcoin e superandone i limiti storici.

Le previsioni di Wall Street: Bitcoin a 500.000 dollari, XRP a 12,50

Geoffrey Kendrick è ormai una delle voci più ascoltate quando si parla di crypto su Wall Street. Dopo aver previsto correttamente il superamento dei 100.000 dollari per Bitcoin nel 2024, oggi alza l’asticella: secondo le sue stime, Bitcoin potrebbe raggiungere i 500.000 dollari entro il 2028, mentre XRP potrebbe arrivare a 12,50 dollari.

Numeri che a prima vista possono sembrare eccessivi, ma che si inseriscono in un contesto favorevole. Negli Stati Uniti il clima regolamentare è cambiato: l’attuale amministrazione ha promosso la creazione di una riserva strategica in Bitcoin e la SEC, dopo anni di rigidità, sta aprendo la strada a nuovi strumenti finanziari basati su asset digitali. L’abolizione del contestato SAB 121, che penalizzava le banche intenzionate a custodire criptovalute per i clienti, ha rimosso un ostacolo importante, facilitando l’ingresso degli istituzionali nel settore.

Bitcoin: l’oro digitale che conquista gli istituzionali

Bitcoin resta il re indiscusso. Con oltre 2 trilioni di dollari di capitalizzazione, rappresenta la criptovaluta più diffusa, liquida e riconosciuta a livello globale. La vera svolta è arrivata con l’approvazione dei primi ETF spot nel 2024: strumenti regolamentati che hanno aperto le porte a milioni di nuovi investitori, sia retail che istituzionali.

L’iShares Bitcoin Trust di BlackRock è diventato il simbolo di questo cambiamento: con 37 miliardi di dollari raccolti in un solo anno, ha segnato il lancio più di successo nella storia degli ETF. Non solo: oggi rientra tra i 25 più grandi al mondo per asset gestiti.

Il dato più interessante è l’adozione da parte degli istituzionali. Fondi e gestori patrimoniali che fino a pochi anni fa guardavano alle crypto con diffidenza, oggi stanno entrando massicciamente nel mercato. I dati ufficiali mostrano che il numero di fondi esposti a Bitcoin è raddoppiato nell’ultimo anno, con posizioni di valore quintuplicato. Una dinamica che, secondo molti analisti, non si fermerà presto.

XRP: la promessa dei pagamenti globali

XRP, token nativo dell’XRP Ledger, nasce con un obiettivo chiaro: rivoluzionare i pagamenti internazionali. Oggi il sistema dominante è ancora il circuito SWIFT, utilizzato da migliaia di banche nel mondo, ma caratterizzato da costi elevati e tempi di elaborazione che possono arrivare a diversi giorni.

Ripple, la società che sostiene XRP, propone una soluzione alternativa basata sulla sua tecnologia. Attraverso il servizio di liquidità on-demand, le valute vengono convertite in XRP, trasferite immediatamente e riconvertite in moneta locale, abbattendo tempi e costi. Secondo il CEO Brad Garlinghouse, nei prossimi cinque anni XRP potrebbe arrivare a gestire fino al 14% dei volumi di SWIFT.

Certo, la volatilità delle criptovalute resta un ostacolo per le banche. Per questo Ripple ha introdotto una stablecoin ancorata al dollaro, RLUSD, che si integra all’ecosistema e continua a generare domanda di XRP per il pagamento delle commissioni. A questo si aggiunge un altro potenziale catalizzatore: l’approvazione dei primi ETF spot su XRP, attesa entro ottobre 2025.

Bitcoin Hyper: la nuova frontiera dell’ecosistema Bitcoin

Se Bitcoin e XRP rappresentano due colossi con ruoli ormai consolidati, Bitcoin Hyper ($HYPER) si propone come una delle novità più interessanti del panorama crypto. Non si tratta di una semplice altcoin, ma di un Layer 2 costruito per espandere le funzionalità di Bitcoin.

Il problema principale di BTC è noto: pur essendo sicuro e decentralizzato, è lento e poco scalabile, con commissioni elevate nei momenti di congestione. Bitcoin Hyper nasce per affrontare proprio queste criticità, introducendo una rete parallela capace di gestire transazioni più veloci e con costi minimi, senza sacrificare la sicurezza della blockchain principale.

La tokenomics di Bitcoin Hyper

Un aspetto che ha attirato l’attenzione degli investitori è la tokenomics chiara e sostenibile di Bitcoin Hyper. La fornitura totale è limitata, seguendo il modello deflattivo che ha reso Bitcoin un asset così apprezzato nel tempo.

Inoltre, Bitcoin Hyper introduce meccanismi di staking che permettono agli utenti di bloccare i propri token e ricevere ricompense periodiche, incentivando la partecipazione attiva alla rete e garantendo maggiore stabilità al sistema.

Un altro punto di forza è la destinazione delle risorse raccolte in fase di prevendita: una parte significativa viene allocata a sviluppo tecnologico, marketing globale e partnership strategiche, con l’obiettivo di accelerare l’adozione e creare un ecosistema solido e competitivo. In prospettiva, Bitcoin Hyper potrebbe diventare un ponte naturale tra il mondo di Bitcoin e la finanza decentralizzata, aprendo la strada a nuove applicazioni che oggi la rete principale non può supportare.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.