La potenza di calcolo è ricchezza: come trasformiamo una hashrate industriale professionale in un reddito giornaliero stabile e prevedibile.
Quali problemi degli investimenti tradizionali risolve Eden Miner?
Di fronte alla volatilità del mercato e alla complessità dei requisiti hardware, l’investitore medio ha bisogno di una soluzione affidabile. Il valore offerto da Eden Miner consiste in:
– Copertura dal rischio di volatilità: i rendimenti si basano su produzione computazionale stabile, non esclusivamente sull’aumento del prezzo delle criptovalute. Questo rende il tuo apprezzamento patrimoniale prevedibile e meno rischioso.
– Eliminazione delle barriere operative: niente più acquisto di hardware, costi elevati dell’elettricità e manutenzione tecnica. I nostri contratti facili da gestire ti permettono di pensare solo ai profitti.
– Sicurezza dei fondi garantita: usiamo sistemi di protezione di livello bancario, con separazione tra hot wallet e cold wallet, garantendo standard istituzionali di sicurezza.
– Regolamento flessibile in più valute: supportiamo il pagamento in 10 criptovalute, tra cui BTC, XRP e USDT.
Come valutare il valore e i rendimenti dei contratti Eden Miner?
I nostri piani contrattuali collegano i tuoi fondi a un’infrastruttura globale ad alta efficienza, offrendo rendimenti trasparenti e ricompense immediate.
Incentivi con bonus immediati:
– 18 dollari di bonus alla registrazione dell’account.
– 0,72 dollari al giorno come premio di accesso quotidiano.
– Fino al 5 percento di bonus tramite il Programma Affiliati.
Contratto di Mining
|Tipo di contratto
|Investimento (USD)
|Durata (giorni)
|Profitto giornaliero (USD)
|Rendimento totale (USD)
|Nuovo contratto esperienza utenti
|100
|2
|3
|106
|Bitmain Antminer S19K Pro
|500
|6
|6,75
|540,5
|MicroBT Whatsminer M60S+
|1.300
|12
|18,2
|1.518,40
|Bitcoin Miner S19 XP+ Hyd Package
|2.500
|16
|36,25
|3.080
|Bitcoin Miner S21 XP+ Hyd
|7.300
|27
|116,8
|10.453,60
Come garantisce Eden Miner efficienza elevata e professionalità?
La nostra efficienza operativa è fondamentale per ottenere rendimenti stabili. Garantiamo una gestione professionale attraverso:
Energia pulita a basso costo: le strutture sono collocate in regioni strategiche con energia verde conveniente, massimizzando i rendimenti e garantendo sostenibilità economica e ambientale.
Supporto professionale 24/7: assistenza clienti sempre attiva, per rispondere in qualsiasi momento.
Come iniziare il percorso verso rendimenti stabili
Avviare il tuo piano di crescita degli asset digitali è semplice e veloce:
1. Registrazione rapida: visita www.edenminer.com, crea un account e ricevi 18 dollari di bonus.
2. Scelta del contratto: seleziona e attiva il piano cloud mining adatto alla tua strategia finanziaria.
3. Accredito giornaliero automatico: i tuoi rendimenti stabili (contratto e premi di accesso giornaliero) vengono accreditati automaticamente dal giorno successivo e sono prelevabili o reinvestibili in qualsiasi momento.
Sintesi finale
Eden Miner non è solo un strumento di investimento, ma un partner affidabile per ottenere crescita sicura e continua dei tuoi asset nell’era dell’economia digitale.
Informazioni ufficiali e richieste di collaborazione:
Sito ufficiale: www.edenminer.com
Email ufficiale:info@edenminer.com
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Investimento minimo a partire da 1$
- Deposito minimo a partire da $50
- Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7
72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Migliori Piattaforme di Trading
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore
CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.