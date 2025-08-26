Donald Trump (immagine generata da IA) - BorsaInside.com

L’introduzione del nuovo regime di tariffe commerciali voluto da Donald Trump sta creando un forte clima di incertezza sui mercati globali, e gli investitori si interrogano su come tutto questo possa influire sul settore delle criptovalute. Sebbene Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP non siano direttamente colpite dalle tariffe, gli effetti indiretti sul comparto crypto potrebbero essere significativi, soprattutto nel medio-lungo periodo.

Le criptovalute non pagano tariffe, ma il mining sì

Le tariffe doganali colpiscono principalmente l’importazione di beni fisici e non riguardano direttamente i token digitali, le transazioni o le operazioni di trading, staking e trasferimento. Tuttavia, esiste un collegamento indiretto ma cruciale: l’impatto sul mining di Bitcoin e, più in generale, sull’infrastruttura blockchain.

La maggior parte dell’hardware per il mining e di molti dispositivi destinati ai data center proviene da Paesi soggetti ai dazi, come Cina, Taiwan e Corea del Sud. Questo comporta un aumento dei costi per i miner statunitensi, che potrebbero trovarsi davanti a due scenari:

spostare le proprie operazioni in Paesi con costi più bassi

o spingere i produttori a delocalizzare la produzione di hardware negli Stati Uniti.

Per gli investitori, l’impatto diretto resta limitato: i miner, storicamente, hanno dimostrato un’enorme capacità di adattamento. L’unica conseguenza concreta potrebbe essere un aumento delle vendite di Bitcoin da parte dei miner per compensare margini più ridotti.

Gli effetti macroeconomici: crescita, inflazione e sentiment

Il vero rischio per le criptovalute deriva dagli effetti macroeconomici delle tariffe. Aumentare il costo delle importazioni significa, inevitabilmente, spingere i prezzi al consumo verso l’alto, alimentando inflazione e riducendo il potere d’acquisto delle famiglie. Con meno reddito disponibile, gli investitori medi tendono a ridurre l’esposizione verso asset più rischiosi come le criptovalute.

Inoltre, se le tariffe rallentano la crescita economica e mantengono alta l’inflazione, la Federal Reserve sarà meno propensa a tagliare i tassi di interesse. Tassi più elevati, a loro volta, riducono la liquidità disponibile e la propensione al rischio, fattori che possono spingere gli investitori a preferire asset più stabili, penalizzando l’intero comparto crypto.

ETF e domanda istituzionale come fattori stabilizzanti

Nonostante le incertezze, il settore delle criptovalute beneficia di alcuni elementi che possono attenuare l’impatto delle tariffe. L’introduzione degli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum ha aperto canali costanti di afflusso di capitale, soprattutto da parte di investitori istituzionali, fondi pensione e corporate. Questi flussi strutturali tendono a stabilizzare il mercato e non vengono influenzati dalle oscillazioni di breve termine.

Inoltre, sono attese nuove approvazioni di ETF spot per altre criptovalute, come Solana e XRP, che potrebbero ampliare ulteriormente la domanda e rafforzare la resilienza del settore.

Strategie per gli investitori

Per chi investe in criptovalute, il messaggio chiave è mantenere una strategia prudente e a lungo termine:

non farsi spaventare dalla volatilità di breve periodo legata alle tariffe

continuare con un approccio di dollar-cost averaging (acquisti periodici costanti)

(acquisti periodici costanti) evitare l’eccessivo utilizzo della leva finanziaria

sfruttare eventuali correzioni di mercato come opportunità per incrementare gradualmente le proprie posizioni.

In sintesi, le tariffe di Trump non colpiscono direttamente le criptovalute, ma possono influenzarle attraverso i loro effetti sull’economia statunitense e sul sentiment degli investitori. Finché la domanda istituzionale continuerà a crescere grazie agli ETF e ai capitali strutturali, il settore manterrà una buona capacità di adattamento.

