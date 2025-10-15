Negli ultimi giorni Bitcoin è tornato al centro del dibattito globale, sostenuto da ottime dichiarazioni da figure di primo piano, come Elon Musk e BlackRock, e da un rinnovato interesse istituzionale negli ETF.

Elon Musk elogia la solidità di Bitcoin

Elon Musk, la persona più ricca al mondo, è tornato a parlare di Bitcoin il 14 ottobre sul social X, sottolineando la forza del suo modello economico basato sull’energia. Il CEO di Tesla e SpaceX ha definito la moneta fiat tradizionale “finta” rispetto a Bitcoin, che fonda il proprio valore su risorse energetiche reali e non su emissioni monetarie controllate dai governi.

Secondo Musk, le banche centrali possono stampare denaro a piacimento, ma non possono “falsificare l’energia”, un principio che rende il meccanismo di validazione (proof-of-work) utilizzato da Bitcoin più affidabile delle valute tradizionali. Per questo motivo, la stessa Tesla detiene in bilancio una riserva di 11.509 BTC accumulati da inizio 2021, per un valore di circa 1,3 miliardi di dollari.

Riguardo le preoccupazioni sull’impatto climatico causato da BTC, la quota di energia rinnovabile utilizzata per il mining ha superato il 55%, un livello record che soddisfa la soglia fissata dallo stesso Musk per un eventuale ripristino dei pagamenti in BTC da parte di Tesla.

BlackRock: Bitcoin è un alternativa all’oro

Parallelamente, anche la finanza tradizionale continua a rivedere la propria posizione su Bitcoin. Larry Fink, CEO di BlackRock, ha riconosciuto in un’intervista televisiva che esiste un ruolo per le criptovalute come asset alternativi, al pari dell’oro. Un netto cambio di posizione rispetto al 2017, quando aveva definito Bitcoin “un indice di riciclaggio di denaro”.

BlackRock, che gestisce circa 13 trilioni di dollari, è oggi il più grande asset manager al mondo e maggiore investitore istituzionale nel settore crypto, con l’ETF iShares Bitcoin Trust che ha superato i 93,9 miliardi di dollari in asset. Secondo Fink, circa metà della domanda per questo strumento proviene da investitori retail, di cui tre quarti non avevano mai acquistato prodotti iShares prima. Questa dinamica riflette l’allargamento della base di investitori per Bitcoin, non più limitata a fondi specializzati ma estesa a un pubblico globale e diversificato.

ETF e tagli dei tassi riaccendono il mercato

Il 14 ottobre il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha lasciato intendere che la fase di restrizione monetaria si avvia alla conclusione, aprendo la porta a ulteriori tagli dei tassi entro la fine dell’anno. Il mercato crypto ha reagito con un’ondata di ottimismo, con i fondi spot Bitcoin hanno raccolto oltre 102,5 milioni di dollari in nuovi afflussi solo ieri.

Gli ETF su Ethereum hanno mostrato una dinamica analoga, con 236 milioni di dollari di nuovi capitali. Il ritorno di appetito per il rischio sta sostenendo non solo gli asset digitali più consolidati ma anche l’interesse verso progetti emergenti, con l’obiettivo di anticipare i possibili effetti di un nuovo ciclo rialzista.

Cresce l’interesse per soluzioni Layer 2 su Bitcoin

In questo contesto, si sta rafforzando anche la domanda per soluzioni tecnologiche in grado di potenziare le prestazioni di Bitcoin. Uno dei progetti che sta attirando crescente attenzione è Bitcoin Hyper ($HYPER), una nuova infrastruttura Layer 2 che punta a rendere BTC più veloce, scalabile e compatibile con i diversi protocolli DeFi. Basato sulla Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper è sincronizzata con la blockchain originale di Bitcoin, ma elabora le transazioni in modo indipendente, con costi minimi e latenza quasi nulla.

In appena un mese la prevendita del token nativo $HYPER ha superato la formidabile cifra di 23 milioni di dollari, mostrando l’interesse crescente per soluzioni che permettono di sfruttare BTC in contesti DeFi. Il token $HYPER consente di pagare commissioni minori sulla layer2, partecipare alla governance, accedere a DAO e launchpad esclusivi, ed ottenere un rendimento da staking del 50% apy.

Attualmente $HYPER è acquistabile sul sito al prezzo di prevendita di 0,013115 dollari, ma è destinato ad aumentare nelle prossime fasi. La prevendita offre il 30% della fornitura totale di 210 milioni di token, ispirata al limite simbolico dei 21 milioni di BTC, prima che $HYPER venga quotato sui cripto exchange.

