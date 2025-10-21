Le recenti mosse di SpaceX, che ha trasferito centinaia di milioni di dollari in Bitcoin, riaccendono i dubbi sulle intenzioni di Elon Musk. Si tratta di una semplice riallocazione o di un possibile segnale di vendita?

SpaceX muove $257 milioni in Bitcoin

Secondo i dati disponibili on-chain, la società aerospaziale SpaceX ha trasferito circa 257 milioni di dollari in Bitcoin, segnando la sua seconda operazione di questo tipo in tre mesi. I fondi sono stati suddivisi tra due indirizzi, ma al momento non risultano ulteriori movimenti o vendite. Si tratta del primo spostamento di fondi dal luglio scorso, quando l’azienda aveva trasferito circa 153 milioni di dollari in Bitcoin. SpaceX, che detiene BTC dal 2021, non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali riguardo le recenti transazioni, alimentando speculazioni su una possibile riconfigurazione della tesoreria in un contesto di crescente pressione finanziaria e politica. Nella settimana scorsa Elon Musk aveva ribadito in un post che il valore intrinseco di Bitcoin è l’energia e a differenza delle valute fiat non può essere generata dal nulla.

Le riserve in Bitcoin di Tesla

Anche Tesla resta un attore centrale nella narrativa istituzionale di Bitcoin. Secondo gli ultimi risultati trimestrali, la casa automobilistica detiene ancora una ingente riserva di 11.509 BTC acquistati ad un costo medio di 33.539 dollari, che corrispondono ad un valore attuale di 1,27 miliardi di dollari con Bitcoin al prezzo odierno di 110.300 dollari.



Tesla ha registrato un profitto del 227% derivanti dalle sue riserve in Bitcoin, tuttavia, la debolezza del segmento automobilistico ha portato Tesla a vendere parte della sue riserve 3 anni fa.

Nel 2022, Tesla aveva venduto circa il 75% dei propri Bitcoin, convertendo 936 milioni di dollari in liquidità per far fronte alle difficoltà del mercato automobilistico e alle tensioni sulle catene di approvvigionamento. Oggi, quella vendita appare un’occasione mancata da oltre 3,5 miliardi di dollari di potenziali guadagni non realizzati.

Nuove regole contabili e prospettive di lungo periodo

Il nuovo quadro normativo introdotto dagli Stati Uniti nel 2024 per i Financial Accounting Standards Board (FASB) ha modificato radicalmente il trattamento contabile degli asset digitali. Le società quotate possono ora valorizzare i Bitcoin a mercato, registrando i profitti in tempo reale senza doverli vendere. Questo cambiamento ha permesso a Tesla di includere nelle proprie dichiarazioni finanziarie 600 milioni di dollari di profitti non realizzati nel quarto trimestre 2024, una novità che potrebbe spingere altre grandi aziende a riconsiderare Bitcoin come riserva di valore e strumento strategico di diversificazione.

Bitcoin consolida sopra i 110.000 dollari

Riguardo al recente andamento di prezzo, BTC ha recuperato il 6,19% dal calo dell’ultimo venerdì, stabilizzandosi intorno ai 110.000 dollari. Analisti come Pentoshi e VirtualBacon ritengono che il trend di lungo periodo resti intatto, con la criptovaluta che continua a mantenere il supporto tecnico di lungo termine.

Il livello chiave da superare resta l’area compresa tra 115.000 e 117.000 dollari, che potrebbe aprire la strada a una nuova fase rialzista se Bitcoin riuscisse a riconquistare la media mobile esponenziale a 21 settimane come supporto.

Opportunità emergenti per la DeFi di Bitcoin

Il crescente interesse verso Bitcoin, alimentato dalle mosse di SpaceX e le opinioni di Elon Musk, sta favorendo anche l'attenzione verso progetti innovativi costruiti sull'ecosistema della criptovaluta più famosa.

Compatibile con la Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper rappresenta una Layer 2 sincronizzata con la chain originale, ma capace di elaborare transazioni in modo indipendente con costi minimi e latenza quasi nulla. Gli utenti possono inviare e ricevere Bitcoin quasi in tempo reale e partecipare all’economia DeFi emergente costruita intorno all’asset digitale più capitalizzato del mercato.



Il token $HYPER, cuore dell’ecosistema, è utilizzato per staking, fee, governance e per l’accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad. La prevendita di $HYPER è accessibile dal sito ufficiale, dove ha già superato i 24,4 milioni di dollari, segno di un forte interesse da parte degli investitori interessati ad ottenere il token prima della quotazione sugli exchange.

