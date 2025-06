Un colosso degli Emirati Arabi Uniti ha appena investito 100 milioni di dollari in WLFI, la criptovaluta di World Liberty Financial legata alla famiglia Trump. L’operazione segna una svolta nella crescita del progetto.

Cresce l’interesse verso la cripto dei Trump WLFI

Aqua1, un prominente fondo Web3 con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha investito 100 milioni di dollari in WLFI, token di governance di World Liberty Financial, società focalizzata sulle crypto e cofondata dai figli di Donald Trump. L’investimento, annunciato ufficialmente giovedì, mira ad accelerare la costruzione di un ecosistema finanziario decentralizzato, integrando stablecoin, tokenizzazione di asset reali (RWA) e nuovi standard per l’efficienza del capitale a livello globale.

Con questa operazione, Aqua1 diventa il maggiore detentore di WLFI, superando persino Justin Sun, fondatore di Tron, che aveva investito 30 milioni nel novembre scorso. Il fondo ha dichiarato l’intenzione di collaborare attivamente con WLFI per identificare progetti blockchain ad alto potenziale, posizionandosi come un attore centrale nella convergenza tra finanza tradizionale e strumenti decentralizzati.

WLFI come riserva di bilancio

L’interesse istituzionale per il token $WLFI continua ad aumentare, con alcune aziende che stanno esplorando il token come risorsa per diversificare i propri bilanci, e l’app mobile di World Liberty Financial è stata lanciata per facilitare l’uso del token WLFI e della stablecoin USD1 lanciata dalla stessa società, rafforzando l’infrastruttura dell’intero ecosistema.

Il progetto, tuttavia, è al centro di un acceso dibattito politico negli Stati Uniti. L’influenza diretta del presidente Donald Trump, che ha dichiarato 57,4 milioni di dollari di redditi legati a WLFI e possiede 15,75 miliardi di token, ha sollevato preoccupazioni bipartisan. Alcuni parlamentari stanno valutando proposte legislative per limitare gli investimenti in asset digitali da parte di leader politici in carica, proprio per evitare possibili conflitti d’interesse.

USD1: la stablecoin dei Trump pronta all’audit ufficiale

La stablecoin USD1, parte fondamentale dell’ecosistema World Liberty Financial, si prepara al rilascio del suo primo audit. La revisione, affidata a un ente contabile indipendente, confermerà le riserve che supportano l’ancoraggio al dollaro statunitense, composte da depositi bancari, titoli del Tesoro e strumenti equivalenti. Con una capitalizzazione di oltre 2,2 miliardi di dollari e una distribuzione multi-chain su Ethereum, Tron, BNB Chain e Stellar, USD1 ha dimostrato finora una buona stabilità, mantenendo il peg vicino al valore di 1$ nonostante momentanee deviazioni.

La stablecoin è emessa da BitGo Trust Company, entità regolamentata negli Stati Uniti, e già utilizzata in operazioni di rilievo come l’investimento da 2 miliardi di dollari da parte della società MGX in Binance. L’adozione concreta e la conformità alle normative stanno contribuendo alla crescita dell’interesse verso l’intero ecosistema WLFI.

Quotazione pubblica e partnership con Chainlink

Attualmente non ancora trasferibile, il token WLFI sta per diventare scambiabile pubblicamente, segnando una nuova fase nel percorso del progetto. La decisione arriva dopo le richieste della community e rappresenta un passo importante per aumentare la liquidità e la partecipazione all’interno dell’ecosistema. Con una fornitura totale di 100 miliardi di token e oltre 550 milioni di dollari già raccolti attraverso una prevendita pubblica, WLFI si appresta ad essere quotato nei principali exchange centralizzati e decentralizzati.

L’apertura al trading potrebbe fungere da catalizzatore per una maggiore adozione, anche in ambito aziendale, dove l’utilizzo dei token come riserva di valore o strumento di governance è in crescente valutazione. Inoltre, la recente partnership strategica con Chainlink permetterà l’utilizzo del protocollo CCIP per transazioni cross-chain senza attriti, aumentando ulteriormente la compatibilità e la sicurezza del network.

La Layer 2 che porta Bitcoin nella DeFi di Solana

In parallelo alla crescente attenzione per WLFI, un altro progetto in fase di prevendita si sta facendo notare, grazie al suo ambizioso obiettivo, è Bitcoin Hyper ($HYPER).

Nata per superare le limitazioni strutturali di Bitcoin, questa nuova Layer 2 basata sulla Solana Virtual Machine consente di utilizzare Bitcoin in diversi protocolli DeFi con transazioni rapide, economiche e compatibili con dApp, staking e meme coin. La rete è interoperabile con la blockchain originale, ma opera in modo indipendente, mantenendo sicurezza e scalabilità tramite zero-knowledge proofs.



La prevendita ha già superato gli 1,6 milioni di dollari, con il token nativo $HYPER venduto a 0,01205 dollari. $HYPER sarà utilizzato per le fee, governance, staking e conversioni con Bitcoin. Il prezzo aumenterà nelle prossime fasi e una volta concluse seguirà la quotazione sugli exchange, dove il token potrebbe vedere un forte apprezzamento, come analizzato per WLFI.

