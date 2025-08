L’interesse istituzionale verso le criptovalute continua a crescere, con prodotti finanziari sempre più avanzati che uniscono asset digitali e asset tradizionali. L’ultima mossa della banca giapponese SBI Holdings e i cambiamenti normativi negli Stati Uniti ne sono una chiara conferma.

SBI Holdings accelera sull’adozione crypto

Il colosso finanziario giapponese SBI Holdings ha recentemente annunciato, all’interno del report finanziario del secondo trimestre 2025, la proposta di due nuovi ETF incentrati su asset digitali. Il più rilevante è il Crypto-Assets ETF, un prodotto che punta a offrire esposizione diretta e combinata a Bitcoin e XRP, una scelta rara nel panorama finanziario globale, dove spesso XRP è stato trascurato in favore di criptovalute più consolidate come Ethereum.

Il secondo prodotto in fase di sviluppo è il Digital Gold Crypto ETF, che mira a unire la stabilità dell’oro con il potenziale di crescita delle criptovalute. Più della metà del fondo sarà allocata in ETF basati sull’oro, mentre la restante parte includerà asset digitali, offrendo un approccio bilanciato rivolto a investitori con diversi profili di rischio.

XRP si avvicina alla legittimazione

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per l’integrazione di XRP nei mercati istituzionali giapponesi, tradizionalmente rigidi in termini di regolamentazione. SBI, da tempo partner strategico di Ripple, continua a dimostrare un impegno concreto verso l’espansione dell’adozione delle criptovalute, aprendo nuove possibilità di liquidità e favorendo un coinvolgimento istituzionale più ampio. La comunità legata a XRP ha accolto positivamente l’annuncio, interpretandolo come un segnale di legittimazione crescente e un possibile catalizzatore per il riconoscimento del token a livello globale.

Parallelamente, anche negli Stati Uniti si aprono scenari interessanti per gli ETF legati alle altcoin. Un recente aggiornamento normativo da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) ha introdotto una nuova regola dei sei mesi di futures, che consente agli exchange di presentare richieste di ETF su asset digitali con almeno sei mesi di trading di futures su piattaforme regolamentate, come il derivatives exchange di Coinbase.

Questo cambiamento riduce drasticamente i tempi di approvazione, da un massimo di 240 giorni a soli 75. Inoltre, l’autorizzazione ai meccanismi di creazione e rimborso “in-kind” consente ai market maker di utilizzare direttamente criptovalute, anziché denaro fiat, per creare o riscattare quote ETF. La mossa allinea il mercato crypto agli standard già applicati per ETF su oro e altre commodity, migliorando efficienza e accesso per gli investitori istituzionali.

Secondo l’analista di Bloomberg Eric Balchunas, le probabilità di approvazione di un ETF spot su XRP entro settembre-ottobre 2025 sono dell’85%, dato che XRP soddisfa ormai i nuovi requisiti grazie alla presenza di futures attivi. Uno degli ultimi ostacoli rimasti alla piena approvazione di un ETF XRP negli Stati Uniti è la controversia legale in corso tra Ripple e la SEC. Tuttavia, potrebbe verificarsi un accordo extragiudiziale prima del 15 agosto, data fissata per un nuovo aggiornamento sullo stato della causa. Una risoluzione anticipata rafforzerebbe ulteriormente le chance di una quotazione istituzionale per XRP.

L’avanzata degli ETF crypto traina la domanda per wallet evoluti

