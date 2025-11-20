L’asset manager Safello rafforza la presenza istituzionale di Bittensor (TAO) in Europa con il debutto dell’ETP con staking sul SIX Swiss Exchange, mentre il mercato cripto vive forti deflussi e alta volatilità.

Safello: ETP con staking su TAO

Safello, exchange cripto leader nei Paesi Nordici, ha annunciato il debutto del suo nuovo Safello Bittensor Staked TAO ETP (STAO) sul SIX Swiss Exchange, ampliando l’accesso al token Bittensor (TAO) per gli investitori europei. Il prodotto, emesso da DDA ETP AG, è negoziabile in dollari USA sulle principali piattaforme europee e tramite i principali broker online, con una commissione di gestione pari all’1,49%.

L’obiettivo del lancio è offrire esposizione regolamentata al settore della blockchain e dell’intelligenza artificiale senza obbligare gli investitori a gestire wallet, meccanismi di staking o custodia diretta dei token. Il nuovo strumento è interamente garantito da TAO detenuti e messi in staking, permettendo così agli investitori di beneficiare sia della performance del token sia delle ricompense di staking continuamente reinvestite nel prodotto, creando un total-return ETP. Questa soluzione risponde alla crescente richiesta di strumenti finanziari cripto professionali dotati di rendimento passivo integrato e operatività semplificata.

Per Safello, il nuovo prodotto rappresenta una fonte di ricavi, grazie a un modello di revenue sharing basato sugli asset in gestione. L’operazione si inserisce nella strategia dell’azienda di consolidare sul mercato europeo un’offerta cripto conforme, regolamentata e orientata alla sicurezza per gli investitori istituzionali e professionali.

Rally di TAO dopo il debutto europeo

Il lancio dello STAO ha avuto un impatto immediato sulle quotazioni di Bittensor. TAO ha registrato una forte crescita, con un balzo da 414 a 490 dollari, pari a circa il 20%, raggiungendo nuovi massimi di interesse sia tra investitori istituzionali sia privati. Questo rally ha contribuito a spingere Bittensor nella top 30 delle criptovalute globali, con una capitalizzazione vicina ai 5 miliardi di dollari.

Il sentiment positivo è alimentato anche dall’attesa per il prossimo halving della rete Bittensor, previsto entro dicembre 2025, che ridurrà del 50% le ricompense di mining. Le analisi tecniche segnalano la possibilità di una continuazione del movimento rialzistico, con indicatori come RSI e MACD che mostrano ulteriore spazio al rialzo e con la resistenza chiave individuata a 540 dollari, un superamento della quale potrebbe rafforzare il trend ascendente.

Pressione di mercato e correzione per TAO

Nonostante i recenti massimi, il mercato più ampio degli asset digitali sta vivendo una fase complessa. Secondo i dati più recenti, i prodotti cripto regolamentati hanno registrato deflussi per 2 miliardi di dollari nell’ultima settimana, il valore più elevato da febbraio, per un totale di 3,2 miliardi in tre settimane. L’AUM complessivo dei prodotti d’investimento in cripto è sceso del 27%, passando da 264 a 191 miliardi.

TAO ha mostrato a sua volta una forte volatilità. Dopo aver toccato 539 dollari, è tornato a 320 dollari, con un aumento del 3% nelle ultime 24 ore, un livello che da mesi rappresenta un fondamentale supporto tecnico. L’analisi della price action mostra un volume in calo durante la fase discendente, segnale che il mercato potrebbe presto trovare una zona di equilibrio tra acquirenti e venditori. Le aree intorno ai 291-302 dollari continuano a mostrare interesse e accumulo, mentre gli obiettivi tecnici individuano possibili ritorni verso 383 e 471 dollari, purché il livello dei 275 dollari non venga violato al ribasso.

Bitcoin Hyper: la L2 che porta interoperabilità su BTC

Nel panorama delle innovazioni blockchain merita attenzione anche Bitcoin Hyper, la Layer2 basata su Bitcoin, sviluppata per superare i limiti storici della rete principale.

Il protocollo utilizza l’architettura Solana Virtual Machine (SVM), permettendo di eseguire transazioni rapide, scalabili e con costi estremamente ridotti, mantenendo la sicurezza del network Bitcoin. Questa soluzione apre la porta a nuove applicazioni come staking, DeFi, marketplace, applicazioni decentralizzate, NFT e interazioni avanzate con l’ecosistema digitale di nuova generazione.

Il token nativo $HYPER viene utilizzato per le transazioni, per partecipare allo staking con rendimento annuo del 41%, per esercitare funzioni di governance e per accedere ai servizi DeFi e alle applicazioni decentralizzate disponibili sulla rete. L’infrastruttura consente agli utenti di interagire con le applicazioni quasi in tempo reale, portando su Bitcoin un’esperienza simile agli ecosistemi più moderni senza sacrificare sicurezza e decentralizzazione.



La prevendita di $HYPER è attiva sul sito al prezzo di 0,013305 dollari, dove ha superato la formidabile cifra di 28 milioni di dollari, con aumenti previsti nelle fasi successive. L’acquisto è semplice e immediato tramite carta di credito o criptovalute, senza procedure complesse e con compatibilità estesa con i wallet più utilizzati.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

