L’iniziativa di Rex Osprey potrebbe rappresentare un passo innovativo nell’integrazione tra finanza tradizionale e DeFi, aprendo agli investitori istituzionali l’accesso a BNB con l’aggiunta del rendimento generato dallo staking.

La spinta istituzionale su BNB

BNB, il token nativo della blockchain BNB Chain e 5° per capitalizzazione di mercato, sta vivendo una fase cruciale grazie a due sviluppi paralleli, il deposito di un ETF con rendimento da staking e il lancio di un tesoro da 1 miliardo di dollari dedicato al token.

La proposta più attesa è quella del REX-Osprey BNB + Staking ETF, ora all’attenzione della Securities and Exchange Commission (SEC). Il fondo mira a investire la maggioranza delle sue risorse in BNB, ricavando rendimenti sia dallo staking diretto sia tramite protocolli di liquid staking.

Per garantire la conformità normativa, non più del 15% degli asset netti sarà classificato come illiquido, mentre il periodo di unbonding di sette giorni consentirà di mantenere una parte significativa del fondo in stato di staking. La custodia dei digital asset sarà affidata ad Anchorage Digital Bank, mentre U.S. Bank gestirà le componenti tradizionali del portafoglio. Inoltre, almeno il 40% degli asset sarà destinato ad altri fondi che detengono BNB, come l’ETP di 21Shares e il nuovo ETP Rex-Osprey ancora in fase di lancio.

Il tesoro da 1 miliardo di dollari di CZ

Parallelamente, B Strategy sta avviando un’iniziativa da 1 miliardo di dollari per costituire un tesoro in BNB, sostenuto da YZi Labs, l’ufficio di famiglia di Changpeng Zhao (CZ), co-fondatore di Binance. L’obiettivo è convertire una società quotata negli Stati Uniti in un modello di tesoreria basato su BNB, tramite un collocamento privato.

Questa operazione rispecchia la strategia già sperimentata da 10X Capital, che con il supporto di YZi Labs ha raccolto 250 milioni di dollari per costruire una tesoreria incentrata su BNB. B Strategy punta inoltre a fare da ponte tra i mercati statunitensi e asiatici, intercettando la domanda crescente di esposizione a BNB da parte degli investitori dell’area asiatica.

Precedenti esperienze di tesoreria in BNB

Il concetto di “BNB come asset di riserva” non è del tutto nuovo. Società come CEA Industries e BMB Network hanno già lanciato veicoli di tesoreria basati sul token con effetti notevoli e le azioni di CEA, ad esempio, sono aumentate di oltre il 550% dopo l’annuncio.

Attualmente, BNB mantiene una capitalizzazione di mercato di circa 118,3 miliardi di dollari ed è al centro dell’ecosistema di Binance, l’exchange di cripto più utilizzato al mondo, usato per pagare commissioni ridotte, partecipare allo staking, DeFi e contribuire alla governance. Secondo le stime, CZ controlla circa il 64% della fornitura totale, conferendo alla sua famiglia e ai suoi veicoli di investimento un’influenza determinante sul prezzo e sull’adozione del token.

Analisi tecnica: la corsa verso i 1.000 dollari

Sul piano tecnico, BNB ha mostrato una resilienza straordinaria. Dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 899 dollari ad agosto, il token ha guadagnato quasi il 30% negli ultimi tre mesi e oltre il 61% da inizio anno.

Un indicatore chiave è il Short-Term Holder NUPL, che misura i profitti non realizzati dei detentori a breve termine. Tra il 22 e il 27 agosto, il valore è sceso da 0,16 a 0,11 nonostante una flessione del prezzo di appena il 5%. Ciò indica una diminuzione della pressione a vendere, mentre l’interesse degli acquirenti resta alto.

In parallelo, l’RSI ha mostrato una divergenza rialzista nascosta, segnalando che i compratori stanno intervenendo prima del previsto e impedendo cali più profondi. La fascia di resistenza critica si colloca tra 862 e 871 dollari, con una forte concentrazione di BNB acquistati in quell’area. Una chiusura settimanale netta sopra i 869 dollari aprirebbe la strada al traguardo simbolico dei 1.000 dollari, mentre una discesa sotto gli 829 dollari ribalterebbe lo scenario di breve termine.

Best Wallet: il wallet per gestire le criptovalute come BNB

Accanto a questi sviluppi, il mercato guarda con interesse anche a soluzioni di nuova generazione come Best Wallet, un wallet decentralizzato, non custodial e con supporto a più di 60 blockchain (tra cui BNB Chain) e offre agli utenti un controllo totale sui propri asset digitali.

L’app integra anche un DEX nativo per scambi rapidi e a costo zero, un aggregatore di staking per ottenere interessi passivi, un chatbot AI che fornisce analisi e insights, e l’accesso privilegiato a prevendite e airdrop esclusivi tramite la funzione Upcoming Tokens.Il cuore dell’ecosistema di Best Wallet è il token nativo $BEST, che garantisce vantaggi come sconti sulle commissioni, cashback dell’8% sulla carta di credito, accesso prioritario a nuovi progetti e interesse da staking con APY dell’88%.



Il token è disponibile ancora per poco tempo al costo in prevendita di 0,025545 dollari, superando i 15,2 milioni di dollari raccolti finora.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it