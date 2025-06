L’ultima proposta di ETF misto su Bitcoin ed Ethereum da parte di Trump Media conferma una domanda crescente dagli investitori istituzionali per gli asset digitali. Vediamo gli ultimi avvenimenti riguardanti gli ETF e Bitcoin.

L’ETF su Bitcoin-Ethereum proposto da Trump Media

Trump Media and Technology Group, società madre del social network Truth Social, ha recentemente presentato una richiesta alla SEC statunitense per quotare un nuovo ETF misto su Bitcoin ed Ethereum presso il New York Stock Exhcange. Il prodotto, denominato “Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF” e identificato con il ticker B.T., mira a offrire un’esposizione semplice e diretta ai due principali asset digitali per capitalizzazione, con una composizione del fondo pari al 75% in Bitcoin e 25% in Ethereum.



Il fondo sarà strutturato come un commodity-based trust, con Yorkville America Digital come sponsor, mentre Crypto.com nel ruolo di custode degli asset digitali e fornirà anche servizi di esecuzione, staking e liquidità. La proposta di ETF si basa su una strategia passiva e mira a replicare il valore degli asset sottostanti utilizzando gli indici benchmark del CME CF. La recente presentazione del modulo 19b-4 rappresenta uno dei passaggi chiave per l’approvazione regolamentare, in aggiunta al modulo S-1 già depositato il 16 giugno. La SEC ha ora fino a 240 giorni per pronunciarsi, con una prima risposta attesa entro 45 giorni.

Se approvato, l’ETF offrirà sia a investitori retail che istituzionali la possibilità di accedere ai mercati spot di Bitcoin ed Ethereum tramite canali finanziari tradizionali, unendo facilità di accesso e custodia sicura.

ETF e prezzo di Bitcoin sempre più correlati

Secondo uno studio del digital asset broker K33, guidato da Vetle Lunde, esiste una correlazione molto alta tra gli afflussi verso gli ETF su Bitcoin e i movimenti di prezzo dell’asset. L’analisi rileva un coefficiente R² di 0,80 nell’ultimo mese, suggerendo che l’80% delle variazioni di prezzo può essere attribuito agli afflussi nei fondi negoziati in borsa.

Questo dato evidenzia l’impatto crescente degli investimenti istituzionali sull’ecosistema cripto. Rispetto alle acquisizioni aziendali di Bitcoin come riserva di tesoreria, gli ETF sembrano generare un effetto più immediato e consistente sul prezzo. Al contrario, molti progetti aziendali utilizzano titoli azionari come $MSTR per ottenere esposizione indiretta a BTC, senza aumentare la domanda reale sul mercato.



Da inizio settimana, gli ETF spot su BTC negli Stati Uniti hanno visto afflussi per 939 milioni di dollari, segnalando una ripresa decisa della domanda da parte di enti istituzionali, mentre il flusso netto totale ammonta a 47,6 miliardi di dollari.

Bitcoin torna sopra i 106.000$

Negli ultimi giorni Bitcoin ha registrato un deciso rimbalzo dal minimo locale di 98.240$ toccato nello scorso weekend, riprendendo quota 107.200$ grazie a una combinazione di fattori macroeconomici e geopolitici. Il cessate il fuoco annunciato tra Israele e Iran da parte del presidente Trump ha ridato fiato al sentiment di mercato, mentre le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed e le notizie regolatorie favorevoli hanno contribuito al recupero.

Dal punto di vista tecnico, BTC/USD si muove all’interno di un canale ribassista ma con segnali di inversione. La formazione di candele rialziste, l’RSI in territorio neutro e l’incrocio positivo del MACD suggeriscono un possibile test delle resistenze a 109.000$ e 110.000$, con l’obiettivo di nuovi massimi verso i 115.000$.

Bitcoin Hyper cavalca l’interesse per BTC e soluzioni Layer2

In questo contesto di rinnovato entusiasmo per Bitcoin e per le sue applicazioni più avanzate, il progetto in fase di prevendita Bitcoin Hyper ($HYPER) si sta distinguendo per l’originalità della sua proposta.



Bitcoin Hyper si presenta come una soluzione Layer2 innovativa, compatibile con la Solana Virtual Machine e pensata per superare le limitazioni di velocità e scalabilità della blockchain di Bitcoin. Grazie all’uso della tecnologia zero-knowledge proof e a una struttura interoperabile, consente transazioni quasi istantanee a costi ridotti, mantenendo un alto livello di sicurezza. Bitcoin Hyper è può interagire con le diverse dApp e piattaforme per meme coin, amplificando notevolmente l’utilizzo di BTC in ambito web3.

In un solo mese dall’apertura della prevendita, il token nativo $HYPER ha già raccolto oltre 1,6 milioni di dollari, mostrando un solido interesse degli investitori verso questa infrastruttura. Il token è acquistabile in questo momento ad un prezzo di $0,012025, sia tramite scambio di criptovalute che direttamente con carta di credito.



$HYPER serve per il servizio di staking, che offre un rendimento del 480% apy, pagamento delle commissioni più basse, governance della rete e accesso a progetti esclusivi. La quotazione su exchange avverrà subito dopo la fine della prevendita e potrebbe rappresentare un’occasione per ottenere un forte apprezzamento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.