Nuovi ETF spot su Ripple (XRP) e la meme coin Dogecoin (DOGE) sono pronti a debuttare negli Stati Uniti, rafforzando l’interesse istituzionale verso le criptovalute e ampliando le opportunità di investimento nel settore.

ETF su XRP e DOGE da Rex Shares e Osprey Funds

L’attenzione dei mercati si concentra sull’arrivo di prodotti finanziari legati alle crypto XRP e Dogecoin, sviluppati da Rex Shares e Osprey Funds e registrati sotto l’Investment Company Act del 1940. Questa scelta normativa permette di collocarli accanto agli altri ETF crypto già attivi, offrendo un quadro regolamentato e potenzialmente più rassicurante per gli investitori tradizionali. Le quotazioni sono previste per giovedì, con l’obiettivo di introdurre veicoli d’investimento in grado di attrarre sia il pubblico retail sia quello istituzionale.

Secondo la documentazione depositata, il fondo dedicato a XRP otterrà esposizione tramite una struttura con sede alle Cayman Islands, denominata REX-Osprey XRP Portfolio S.P.. Questo schema consentirà di offrire esposizione al prezzo spot di XRP senza detenere direttamente il token, includendo anche l’uso di derivati. Un modello simile sarà adottato per il fondo su Dogecoin, denominato DOJE, che consentirà agli investitori di partecipare ai movimenti di mercato della principale meme coin.

Questi prodotti differiscono dagli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum, che invece sono garantiti da riserve effettive degli asset sottostanti. La struttura scelta da Rex-Osprey punta a combinare esposizione diretta ai movimenti di prezzo con una maggiore flessibilità regolamentare, senza replicare fedelmente il modello già consolidato degli ETF spot sulle principali criptovalute.

Possibile andamento di prezzo per XRP

XRP, terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato con 181 miliardi di dollari, ha un valore attuale di 3,03 dollari e volumi giornalieri pari a 5,43 miliardi di dollari. Dopo aver superato temporaneamente i 3,10 dollari all’inizio di settembre, la criptovaluta ha incontrato resistenze a 3,20 e 3,50 dollari, mentre i supporti chiave si collocano a 2,98, 2,93 e 2,87 dollari.

Gli analisti individuano il prossimo target tecnico a 3,64 dollari, già toccato a luglio, che implicherebbe un margine di rialzo superiore al 20% rispetto ai livelli attuali. Sul fronte macro, l’emissione della stablecoin RLUSD sull’XRP Ledger ha recentemente stimolato un aumento del 13% del prezzo, confermando l’impatto che l’adozione istituzionale può avere sulla domanda.

DOGE punta ai 0,50 dollari

Per Dogecoin ($DOGE), leader delle meme coin e 10° crypto per capitalizzazione di mercato con 40,2 miliardi di dollari, la resistenza cruciale resta a 0,29 dollari. Da inizio anno il token ha incontrato ripetuti rifiuti a questo livello, con un consolidamento del prezzo tra i 0,20 e i 0,23 dollari. Ora che $DOGE si trova nuovamente a 0,26 dollari, dopo un rialzo dell’11% nell’ultima settimana, un eventuale superamento dei 0,30 dollari aprirebbe la strada verso 0,47 dollari già raggiunti a fine 2024, ma la mancata rottura potrebbe riportare il prezzo verso l’area di consolidamento.

Nel frattempo, l’open interest su Dogecoin ha superato i 6 miliardi di dollari, segnale che riflette la crescita del capitale impegnato nei derivati. L’ETF dedicato potrebbe però favorire un afflusso regolamentato di capitali istituzionali, legittimando Dogecoin agli occhi di un pubblico più ampio.

