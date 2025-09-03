L’approvazione di ETF spot su XRP potrebbe arrivare entro ottobre secondo analisti e osservatori, aprendo la strada a una nuova fase di crescita per la quarta crypto più capitalizzata del mercato.

ETF su XRP, fiducia in crescita tra gli analisti

Secondo Nate Geraci, presidente di NovaDius Wealth Management, le probabilità di approvazione di un ETF spot su XRP sono ormai prossime alla certezza. Il gestore ha sottolineato che i dati di mercato segnalano un’87% di chance di via libera entro il 2025, in linea con le previsioni della piattaforma di scommesse decentralizzate Polymarket. Geraci spinge però oltre, indicando che la reale probabilità sarebbe vicina al 100%, con una domanda che potrebbe sorprendere gli operatori, così come già avvenuto per i prodotti su Bitcoin ed Ethereum.

La competizione tra le società di gestione è già in corso. Bitwise, Grayscale e Franklin hanno aggiornato le loro richieste alla SEC per includere meccanismi di creazione e redemption più trasparenti, dopo i rinvii regolatori degli ultimi mesi. L’attesa decisione della commissione, che potrebbe arrivare entro ottobre 2025, è seguita con grande attenzione dal mercato.

Acquisti istituzionali e il ruolo di Gumi

Oltre al fronte regolatorio, l’interesse istituzionale contribuisce a rafforzare la narrativa rialzista su XRP. La società giapponese Gumi, quotata a Tokyo, ha annunciato l’acquisto di 17 milioni di dollari in XRP, rafforzando il proprio piano di espansione nella blockchain di Ripple. L’operazione, che segue la conclusione della lunga battaglia legale tra Ripple e la SEC, ha consolidato l’asset come parte centrale della strategia aziendale insieme a Bitcoin.

Il piano si articola su due pilastri: da un lato BTC come riserva di valore universale, dall’altro XRP come utility token capace di alimentare pagamenti transfrontalieri, interessi passivi e servizi di liquidità. Una scelta che evidenzia come anche società non strettamente finanziarie stiano iniziando a integrare criptovalute nei bilanci, un passaggio che potrebbe in futuro estendersi anche a livello sovrano.

Previsioni rialziste sul prezzo di XRP

Gli indicatori tecnici mostrano segnali di rafforzamento. L’RSI giornaliero è risalito dai minimi ed è ora diretto verso la neutralità, mentre il MACD sembra avvicinarsi ad un incrocio “golden cross”, spesso precursore di un nuovo trend rialzista. La formazione di una bull flag dal mese di luglio potrebbe aprire la strada a una rottura al rialzo del pattern, portando il prezzo di XRP verso nuovi record.

Se il pattern verrà confermato, XRP potrebbe riconquistare i massimi di giugno e puntare ai 5 dollari, con un incremento potenziale del 76% rispetto ai livelli attuali di 2,84 dollari. Alcuni analisti, osservando similitudini con la struttura del 2017, ipotizzano addirittura un rally parabolico fino a 10 dollari, in caso di forte spinta da parte degli ETF e dell’adozione istituzionale.

Opportunità oltre le grandi capitalizzazioni

Nonostante le prospettive positive, il mercato altcoin continua a mostrare una dinamica tipica: mentre le principali criptovalute offrono possibilità di 3-4x, i progetti a bassa capitalizzazione riescono a generare performance anche di 10-100x in fasi di espansione del ciclo. In questo periodo dove sempre più analisti sono convinti che una nuova altseason sia imminente, si inseriscono nuove iniziative che puntano a superare i limiti tradizionali delle prevendite.

Un esempio è PepeNode, una meme coin ERC-20 su Ethereum che introduce un sistema innovativo mine-to-earn fin dalle prime fasi. Invece di attendere passivamente la quotazione, gli utenti acquistano Miner Nodes in server virtuali, accumulano hashpower e ricevono subito ricompense, con un modello che integra staking dinamico fino al 2.925% APY e un sistema di referral.

Il progetto ha introdotto un meccanismo deflazionistico, bruciando il 70% dei token spesi in upgrade, e prevede la quotazione su Uniswap e altri exchange entro fine 2025. Con una fornitura totale di 210 miliardi di token e audit effettuato da Coinsult, PepeNode offre strumenti pensati per favorire i piccoli investitori grazie a sistemi anti-bot.

La prevendita di $PEPENODE è in corso sul sito ufficiale al prezzo di 0,0010407 dollari per token, acquistabile tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito con wallet compatibili come Best Wallet o MetaMask.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it