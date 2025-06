Bitwise modifica le sue proposte per ETF su Dogecoin e Aptos, seguendo l’apertura della SEC a meccanismi più efficienti per il mercato. Intanto, cresce tra gli investitori l’interesse per strumenti alternativi in ambito DeFi.

Bitwise aggiorna la richiesta di ETF per Dogecoin e Aptos

Bitwise ha aggiornato i documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) per i suoi ETF su Dogecoin e Aptos, includendo la possibilità di redemption in-kind, ovvero il riscatto delle quote del fondo in cambio degli asset sottostanti. La mossa rispecchia un’evoluzione significativa nel dialogo tra emittenti e regolatori, in un contesto dove la struttura degli ETF crypto è ancora in fase di definizione.

Il meccanismo in-kind, già discusso in occasione dei Bitcoin ETF spot approvati nei mesi scorsi, consente agli investitori di ritirare le proprie quote ricevendo direttamente token anziché valuta fiat. Questo approccio è considerato più efficiente sul piano fiscale e logistico, oltre a ridurre la pressione di vendita nei mercati secondari. Secondo la commissaria SEC Hester Pierce, presente a un panel del Bitcoin Policy Institute, “le redemption in-kind per ETF crypto sono ormai all’orizzonte”.

L’integrazione delle altcoin nei mercati tradizionali

Bitwise aveva presentato le prime versioni delle proposte per gli ETF su Dogecoin e Aptos tra gennaio e marzo 2025. Gli aggiornamenti rientrano nel processo standard di revisione della SEC, che consente agli emittenti di apportare modifiche su struttura, meccanismi e disclosure in risposta ai feedback regolatori.

Per Solomon Tesfaye, responsabile dei mercati di capitale di Aptos Labs, l’approvazione di un ETF su APT rappresenterebbe “un cambiamento radicale”, in grado di portare liquidità, visibilità e legittimazione normativa a progetti Layer 1 come Aptos. L’inclusione in un ETF tradizionale aprirebbe infatti le porte a capitali istituzionali e strumenti di gestione patrimoniale finora poco esposti a questo tipo di asset.

Grayscale e 21Shares, concorrenti diretti di Bitwise, hanno già presentato proposte simili per DOGE che al momento risulta essere l’9° cripto più capitalizzata del mercato, a testimonianza del crescente interesse per le altcoin a maggiore capitalizzazione.

DOGE in assestamento, APT prova a reagire

Con una capitalizzazione di mercato pari a 24,1 miliardi di dollari, Dogecoin si conferma la memecoin più longeva e seguita. Il prezzo si aggira attualmente intorno a 0,161 dollari, con una perdita del 5,6% nell’ultima settimana, dopo un mese di forte volatilità. Secondo Galaxy, DOGE rimane “la più onesta tra le sh*tcoin”, grazie alla sua natura senza pretesa e alla comunità molto attiva.

Aptos, invece, è il 32° asset per capitalizzazione, con un valore di mercato di circa 2,85 miliardi di dollari. Il token APT, lanciato dall’ex squadra di sviluppatori di Meta, ha toccato un massimo di 14,5 dollari a dicembre, ma oggi viene scambiato a 5,13 dollari. L’attesa per un ETF dedicato e i recenti aggiornamenti dell’infrastruttura, come il cloud decentralizzato Shelby, potrebbero contribuire a ridare nuovo slancio al prezzo, che al momento segna un rialzo del 13% negli ultimi 7 giorni.

Il bot di trading utilizzabile da Telegram

Mentre l’attenzione istituzionale si concentra sulle grandi altcoin e sugli ETF, tra gli utenti retail si stanno diffondendo strumenti alternativi che puntano su velocità, automazione e facilità d’uso. In questo contesto si inserisce Snorter, un innovativo bot di trading su Telegram integrato con la blockchain Solana, pensato per facilitare l’acquisto e la vendita di cripto e meme coin.

Snorter permette agli utenti di operare direttamente da Telegram in modo rapido e sicuro, grazie a funzionalità avanzate di protezione da front-running e MEV. Il sistema include una scansione in tempo reale dei mercati, funzioni anti-FOMO e uno dei sistemi di commissioni più bassi su Solana. L’automazione consente anche a utenti inesperti di avviare ordini, monitorare portafogli e sfruttare opportunità senza dover interagire con piattaforme di scambio complesse.



Attualmente in prevendita a 0,0965 dollari per token, $SNORT permette di utilizzare il bot di trading, ottenere airdrop e un rendimento da staking del 251% APY. Il progetto ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari in poche settimane, grazie al potenziale di adozione molto elevato.

Snorter si propone come una soluzione pratica per chi vuole operare sulla performante categoria memecoin in modo automatizzato, sfruttando la velocità ed efficienza di Solana, la blockchain più utilizzata per lo scambio di cripto su DEX. Una volta quotato sui principali exchange, il token $SNORT potrebbe suscitare ulteriore interesse, specie tra coloro che cercano strumenti immediati e decentralizzati per il trading ad alta frequenza.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.