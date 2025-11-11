Bitwise prepara il debutto del suo ETF su Dogecoin, mentre il mercato delle meme coin torna a scaldarsi, con DOGE che guadagna oltre il 13% e punta a quota $0,22 tra ottimismo e rinnovato interesse.

ETF su Dogecoin in arrivo questo mese

Bitwise, uno dei principali emittenti di fondi crypto negli Stati Uniti, ha presentato un nuovo filing alla SEC per il lancio del Bitwise Dogecoin ETF, un fondo che offrirà esposizione diretta al più celebre dei meme coin. Secondo la documentazione depositata giovedì presso la SEC, l’azienda ha rimosso l’emendamento di rinvio dal suo modulo S-1. In termini pratici, questo significa che, se l’ente regolatore non solleverà obiezioni nei prossimi 20 giorni, il fondo potrà diventare effettivo e debuttare entro fine novembre.

Questo nuovo ETF rappresenta un passo avanti significativo per la diffusione istituzionale dei meme coin, dopo che il primo ETF su Dogecoin, lanciato da Rex Shares e Osprey Funds (DOJE), ha debuttato a settembre, registrando oltre 17 milioni di dollari di volume di scambio. L’interesse crescente per questi prodotti riflette una tendenza più ampia, la SEC ha recentemente allentato gli standard di quotazione per i trust basati su commodity digitali, aprendo la strada a una nuova ondata di ETF su altcoin.

Oltre 90 richieste di fondi legati a token alternativi sono già state presentate da società del settore crypto e della finanza tradizionale. Dopo il successo dei Bitcoin e Ethereum ETF, che oggi gestiscono rispettivamente circa 150 miliardi e 20 miliardi di dollari in asset, l’attenzione si sposta ora verso strumenti che offrono esposizione ai principali asset “non convenzionali” del mercato, come appunto Dogecoin.

Mercato in ripresa con DOGE, SHIB e PEPE

Parallelamente al fermento regolatorio, il mercato delle meme coin mostra chiari segnali di ripresa. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE) risultano con i maggiori guadagni tra le top 100 criptovalute, confermando un ritorno del sentiment di rischio tra i trader.

DOGE è salito di oltre il 13% nelle ultime 24 ore, raggiungendo un prezzo medio di 0,1782 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 25,4 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione come decima criptovaluta al mondo. Nonostante resti distante dal record storico di 0,73 dollari del 2021, la performance recente riflette un rinnovato ottimismo, alimentato anche dal rally di Bitcoin oltre i 106.000 dollari.

I dati mostrano inoltre un aumento dell’Open Interest sui Futures di Dogecoin, Shiba Inu e Pepe rispettivamente del 4%, 2% e 3% nelle ultime 24 ore, con volumi pari a 1,53 miliardi di dollari per DOGE,72,99 milioni di dollari per SHIB e 200,53 milioni di dollari per PEPE. Questo incremento indica un’espansione dell’esposizione degli investitori verso asset più speculativi, tipica delle fasi di mercato rialziste.

DOGE punta ai $0,22 tra segnali rialzisti

Dal punto di vista tecnico, il grafico a 4 ore di DOGE/USD mostra un pattern di doppio minimo formato sul supporto di 0,15704 dollari, che ha dato origine al rimbalzo attuale. Il prezzo si muove ora intorno a 0,18 dollari, sostenuto da un RSI a 63, in zona positiva, e da un MACD stabile in territorio rialzista, segnali che confermano la pressione d’acquisto sul mercato.

Se il trend dovesse proseguire, Dogecoin potrebbe testare la media mobile a 200 periodi (EMA) a 0,19386 dollari, con potenziale estensione verso il massimo del 13 ottobre a 0,22 dollari. Tuttavia, una perdita di momentum riporterebbe il prezzo verso 0,16886 dollari, area tecnica chiave di supporto.

