L’avvicinarsi della decisione della SEC sugli ETF legati a XRP ha acceso l’attenzione degli investitori e potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per l’intero mercato delle criptovalute e altcoin.

Decisione della SEC entro fine ottobre

Il mercato delle criptovalute si trova davanti a un potenziale punto di svolta, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) si prepara a emettere tra il 18 e il 25 ottobre 2025 il verdetto sulle richieste di ETF spot legati a XRP (Riplle), con oltre 90 proposte presentate da colossi del settore come Grayscale, Bitwise e WisdomTree. Queste domande, rimaste in sospeso a causa del precedente blocco governativo, stanno ora ricevendo un’attenzione prioritaria, segnando un possibile cambio di passo nella regolamentazione degli asset digitali.

Un’approvazione simultanea di più ETF su XRP potrebbe generare una reazione a catena tra gli investitori istituzionali. Le stime parlano di un potenziale afflusso compreso tra 5 e 15 miliardi di dollari nel primo anno, con effetti immediati sulla domanda e sulla liquidità del token. Questo scenario riprende da vicino quanto accaduto per Bitcoin ed Ethereum dopo l’approvazione dei rispettivi ETF, che avevano registrato afflussi record in tempi brevi e avevano contribuito ad ampliare la platea di investitori professionali.

Analisi tecnica e livelli chiave di XRP

XRP si trova in prossimità della soglia dei 2,50 dollari, con un rialzo del 4,64% nelle ultime 24 ore, sostenuto da un ritorno della pressione rialzista sul mercato delle criptovalute durante il weekend. Al momento, XRP occupa la quinta posizione per capitalizzazione e viene scambiato a 2,46 dollari, con un market cap di 147,9 miliardi di dollari.

Dal punto di vista tecnico emergono segnali preliminari per un ripresa del trend rialzista. L’indice RSI è salito a 41, dopo aver toccato il livello di “ipervenduto” nel weekend, un movimento che suggerisce l’indebolimento della pressione ribassista. L’indicatore MACD è ancora lontano da un “golden cross”, ma le medie esponenziali dell’istogramma si stanno avvicinando, evidenziando un progressivo calo del momentum ribassista e la possibilità di un incrocio rialzista se la tendenza attuale dovesse consolidarsi.

Il prezzo di XRP trova un solido supporto tecnico a 2,30 dollari, mentre una rottura decisa sopra quota 2,50 dollari potrebbe aprire la strada a nuovi target in area 2,70 e 3,00 dollari. Con l’interesse istituzionale in aumento e una struttura tecnica favorevole, il token potrebbe trovarsi in una fase preparatoria per un breakout significativo. In base alle proiezioni di mercato, diversi analisti stimano un potenziale rialzo verso la fascia compresa tra 3 e 5 dollari nel prossimo ciclo rialzista, con l’attuale massimo storico fissato a 3,80 dollari.

ETF come possibile catalizzatore per le altcoin

Un’eventuale approvazione da parte della SEC non avrebbe ripercussioni soltanto su XRP. Secondo diverse analisi, un segnale favorevole potrebbe accelerare i processi di approvazione anche per altri ETF legati ad altcoin come Solana, Litecoin e Dogecoin nel 2026. Un quadro regolatorio più chiaro faciliterebbe l’accesso istituzionale e rafforzerebbe la percezione di legittimità dell’intero settore cripto. Il popolare analista di ETF, Eric Balchunas, stima al 95% la probabilità di approvazione, ma il mercato dovrà comunque prepararsi a entrambe le possibilità.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

