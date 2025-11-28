L’interesse verso Zcash e le privacy coin torna a crescere grazie alla nuova richiesta di Grayscale per un ETF spot sul token ZEC, mentre il mercato osserva segnali tecnici e on-chain decisivi.

Grayscale punta su Zcash con un ETF

Grayscale ha depositato presso la SEC una richiesta per convertire il proprio Zcash Trust in un ETF spot, un passo regolamentare cruciale formalizzato tramite la presentazione del Form S-3. Il nuovo fondo, che dovrebbe essere quotato su NYSE Arca con ticker ZCSH, diventerebbe il primo ETF statunitense dedicato a una crypto focalizzata sulla privacy.

La società ha evidenziato che, almeno inizialmente, il prodotto non supporterà la creazione e il rimborso in-kind, a causa dell’incertezza ancora presente tra broker e partecipanti autorizzati dopo i recenti cambiamenti regolatori sugli ETF crypto.

Grayscale sta accelerando fortemente sul settore altcoin: negli ultimi mesi ha già convertito i trust di Solana, XRP e Dogecoin in ETF, ampliando in modo significativo la sua offerta istituzionale.

Prezzo ZEC: debolezza nel breve periodo

Nonostante il forte interesse istituzionale, Zcash ha sperimentato negli ultimi giorni un mercato debole. Il Chaikin Money Flow (CMF) segnala persistenti deflussi, indice di una domanda limitata e di holder che stanno riducendo esposizione dopo la recente corsa rialzista.

ZEC attualmente scambia intorno a 500 dollari, muovendosi in un canale compreso tra il supporto critico a 520 dollari e la resistenza chiave a 600 dollari. Il mantenimento di questo supporto è essenziale per qualsiasi tentativo di ripartenza.

Tuttavia, la struttura del mercato dei derivati racconta un’altra storia, la liquidation map mostra che un movimento di ZEC vicino ai 600 dollari potrebbe innescare circa 19,43 milioni di dollari in liquidazioni di posizioni short. Uno scenario simile alimenterebbe un forte movimento, capace di accelerare la salita verso il massimo locale di 723 dollari toccato il 7 novembre.

Le privacy coin tornano in primo piano

Il contesto più ampio delle privacy coin rafforza ulteriormente il trend rialzista. Nelle ultime settimane, token come Zcash, Monero, Dash, ZKsync e Decred hanno registrato crescite significative grazie all’aumento dell’interesse globale per la privacy digitale.

Zcash ha superato Monero diventando la maggiore privacy coin per capitalizzazione, spinta anche da aggiornamenti tecnologici come scambi tra blockchain e nuove funzionalità di pagamenti privati. Monero, pur in seconda posizione, continua a difendere la propria rete aggiornando la sicurezza contro i cosiddetti spy nodes, mentre Dash ha beneficiato del lancio dei Perpetual Futures su Aster DEX.

Anche soluzioni come ZKsync e progetti ibridi come Decred stanno attirando nuovi investitori, confermando come il tema “privacy” sia tornato centrale all’interno del mercato crypto.

