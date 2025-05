L’upgrade Pectra ha migliorato scalabilità e deflazione di Ethereum, aumentando il suo potenziale rialzista mentre si avvicina a livelli chiave per una possibile corsa verso i $10.000.

Ethereum sta vivendo una fase molto interessante: dopo un’importante ripresa che ha visto il prezzo avvicinarsi nuovamente alla soglia dei 3.000 dollari, gli esperti si interrogano sulla possibilità di un rally che potrebbe portare ETH a quota 10.000 dollari entro fine 2025.

A spingere l’ottimismo è l’upgrade Pectra, che ha reso la rete più scalabile, economica e veloce, introducendo anche meccanismi deflazionistici attraverso il burn automatico di una parte delle commissioni di transazione.

In questo articolo analizzeremo le previsioni di prezzo, i livelli chiave da monitorare e cosa potrebbe significare questo momento per il futuro di Ethereum e del mercato crypto in generale.

Livelli chiave da monitorare per Ethereum: supporti e resistenze

Dopo aver implementato con successo l’upgrade Pectra sulla mainnet di Ethereum, il prezzo di ETH ha registrato un notevole impulso rialzista. Questo slancio ha portato il token a distanziarsi nettamente dalla media mobile esponenziale (EMA) a 21 giorni, un indicatore utile per valutare le dinamiche di breve termine.

Successivamente, due grandi candele verdi hanno consolidato questo rally, spingendo il prezzo sopra la media mobile a 200 giorni, considerata uno dei principali indicatori di tendenza a lungo termine. Superare questa soglia è fondamentale perché conferma una prospettiva di crescita sostenuta per Ethereum.

Per mantenere la traiettoria rialzista, ETH deve riuscire a superare e mantenere stabile il livello chiave di 3.000 dollari. Negli ultimi giorni, questo livello ha trovato un solido supporto proprio nella media mobile a 200 giorni, mentre il mercato sembra aver imboccato una fase di consolidamento, in cui gli investitori accumulano liquidità in attesa di un possibile breakout.

In caso di ritracciamento, la EMA a 21 giorni e il supporto a 2.100 dollari rappresentano livelli cruciali da sorvegliare: se ETH riuscirà a mantenersi sopra queste soglie, il potenziale di crescita rimarrà elevato.

Non è detto però che la salita a 10.000 dollari avvenga in tempi brevi; tuttavia, la struttura tecnica e le innovazioni introdotte dall’upgrade Pectra suggeriscono un outlook positivo nel medio-lungo termine.

Parallelamente, mentre il mercato delle criptovalute continua la sua ripresa, molti investitori guardano con interesse alle nuove prevendite come Best Wallet (BEST), che potrebbero offrire opportunità di rendimento superiori rispetto a token consolidati come ETH nel breve periodo. Questi progetti emergenti, grazie alle loro innovazioni e potenziale di crescita, rappresentano un’alternativa interessante per diversificare l’esposizione nel settore crypto.

Best Wallet (BEST): la nuova frontiera per investire nelle crypto

Best Wallet (BEST) si sta rapidamente affermando come una delle soluzioni più innovative nel panorama Web 3 grazie alla sua nuova piattaforma di storage decentralizzato. Questo wallet non si limita a custodire criptovalute, ma introduce funzionalità avanzate che permettono agli investitori di acquistare e scambiare token con commissioni molto basse, oltre a identificare tempestivamente le opportunità emergenti nel mercato crypto.

Uno degli strumenti chiave di Best Wallet è la funzione Upcoming Tokens, un sistema automatizzato che analizza il mercato per individuare le prevendite più promettenti, come MIND di Pepe (MIND) e BTC Bull Token (BTCBULL).

Questo strumento ha già dimostrato il suo valore in passato, avendo riconosciuto progetti di grande successo come Pepe Unchained (PEPU), la cui ICO ha generato guadagni superiori al 700% per gli investitori che hanno acquistato la nuova meme coin durante la fase di prevendita.

Il potenziale di crescita per Best Wallet è ulteriormente rafforzato dai piani futuri condivisi dal team: il lancio di un exchange decentralizzato e di una carta di debito collegata all’ecosistema, che aumenteranno l’adozione e l’utilizzo del token $BEST.

Man mano che cresce l’adozione della soluzione di storage Web 3 di Best Wallet, la domanda per il token $BEST è destinata a salire, visto che sarà il mezzo principale per regolare tutte le transazioni all’interno dell’ecosistema. Per chi è interessato a comprare $BEST, la procedura è semplice: basta visitare il sito ufficiale di Best Wallet e collegare il proprio wallet crypto.

In caso non se ne possieda uno, è possibile scaricare l’app di Best Wallet direttamente da App Store o Android Store e configurare il proprio portafoglio digitale. L’acquisto può avvenire scambiando USDT o ETH, oppure utilizzando una carta di credito, rendendo l’accesso al token molto accessibile anche ai nuovi investitori.

Con un finanziamento di 12,3 milioni di dollari già raccolti durante la prevendita, Best Wallet si prepara a diventare un punto di riferimento per chi vuole investire nelle crypto con strumenti all’avanguardia e bassi costi.

Per restare aggiornato su Best Wallet e tutte le novità del progetto, segui le loro pagine social ufficiali, X, Discord e Telegram.

