L’interesse istituzionale per Ethereum (ETH) continua a crescere, con aziende pubbliche e gestori di fondi che accelerano l’integrazione della criptovaluta nei propri bilanci attraverso strategie di staking e prodotti finanziari innovativi.

Ethereum come asset da tesoreria aziendale

Secondo un recente rapporto della banca inglese Standard Chartered, le società quotate stanno sempre più considerando Ethereum come asset strategico per le proprie riserve, con una possibile crescita delle detenzioni corporate fino al 10% dell’offerta totale, contro l’1% attuale. Il fenomeno è spinto dalla capacità di Ethereum di offrire rendimenti passivi attraverso lo staking, oggi intorno al 4% annuo, e dal suo ruolo centrale nella finanza decentralizzata (DeFi) e tokenizzazione di asset (RWA). A differenza di Bitcoin, Ethereum consente una gestione attiva degli asset digitali, diventando così più interessante per aziende in cerca di strumenti a rendimento in un contesto macroeconomico ancora debole.

Società come BitMine Immersion Technologies e SharpLink Gaming stanno già allocando i propri fondi su ETH, raggiungendo rispettivamente una riserva di 625.000 ETH e 438.017 ETH, sfruttando i rendimenti passivi generati dallo staking per migliorare la performance finanziaria e offrire valore aggiunto agli azionisti. Infatti, entrambi i titoli delle aziende sono in forte rialzo dopo aver annunciato il piano di accumulo su ETH.

ETHZilla: il caso emblematico di 180 Life Sciences

Tra gli ultimi esempi di questo trend, spicca 180 Life Sciences, società biotech quotata a Wall Street che ha annunciato un piano di finanziamento da 425 milioni di dollari destinato alla creazione di una tesoreria basata su Ethereum. In seguito alla raccolta, l’azienda ha effettuato un rebranding in “ETHZilla” e prevede ulteriori 150 milioni di dollari in finanziamenti tramite strumenti di debito, tutti destinati all’acquisto di ETH.

ETHZilla collaborerà con Electric Capital per implementare un programma di yield on-chain avanzato, con rendimenti passivi stimati tra il 3% e il 10%, superiori a quelli ottenibili dal semplice staking. Secondo il nuovo presidente del consiglio di amministrazione McAndrew Rudisill, la società mira a ottenere flussi di cassa positivi proprio grazie al rendimento generato dai programmi su Ethereum, rendendo l’intero modello sostenibile e innovativo nel panorama delle tesorerie aziendali.

La performance di Ethereum supera Bitcoin

L’adozione crescente da parte delle aziende ha riflessi diretti anche sui mercati: il rapporto ETH/BTC è salito da 0,018 in aprile a 0,032 a luglio, segnalando una sovraperformance significativa da parte di Ethereum rispetto a Bitcoin. La combinazione di rendimento passivo, applicazioni DeFi, e aggiornamenti infrastrutturali come l’upgrade Pectra ha reso ETH più appetibile come riserva attiva rispetto al modello statico di Bitcoin.

Secondo Standard Chartered, l’interesse istituzionale per Ethereum sta raggiungendo una velocità paragonabile a quella registrata storicamente per asset come l’oro e il real estate.

ETH ETF con staking in arrivo negli USA

Anche sul fronte dei fondi quotati, Ethereum si sta affermando come un protagonista nelle ultime settimane. BlackRock aveva ufficialmente richiesto alla SEC l’autorizzazione per includere lo staking nel proprio ETF iShares Ethereum Trust (ETHA), ed oggi L’ente regolatore ha appena aperto la consultazione pubblica sulla proposta, mentre altri operatori come Grayscale e 21Shares spingono in parallelo per ottenere approvazioni simili. In questo scenario, Rex-Osprey ha anticipato tutti lanciando a inizio luglio il primo ETF su criptovalute con staking integrato negli Stati Uniti, evitando il consueto iter regolatorio grazie a una struttura alternativa.

Da gennaio, sotto l’amministrazione Trump, l’atteggiamento della SEC verso gli ETF crypto sembra essersi ammorbidito. Il via libera recente alla gestione in-kind delle transazioni (con asset crypto reali, e non solo cash) potrebbe facilitare l’adozione di prodotti sempre più sofisticati e aderenti alla natura decentralizzata degli asset digitali.

