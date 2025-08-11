Ethereum ha raggiunto un traguardo storico, superando la capitalizzazione di mercato di colossi come Mastercard e Netflix, rafforzando la propria posizione tra gli asset più influenti a livello globale.

Un segnale di fiducia verso gli asset digitali

Oggi Ethereum, la seconda criptovaluta più importante del mercato, ha toccato una capitalizzazione di 520 miliardi di dollari dopo un rialzo del 45,8% nell’ultimo mese, oltrepassando Mastercard (519,19 miliardi) e Netflix (514,85 miliardi), passando al 25° posto nella classifica mondiale degli asset per valore di mercato.

Il rally di Ethereum riflette un cambiamento significativo nella percezione degli investitori, come il popolare analista finanziario Tom Lee o Ray Dalio, verso i benefici delle criptovalute e della finanza decentralizzata. Ethereum ha un valore attuale di 4.350 dollari, un livello che non veniva toccato da fine 2021 e lontano di un -11% dal suo massimo storico di 4.890 dollari, spinto da fattori come aggiornamenti tecnologici (Pectra), crescente adozione di ETH come riserva aziendale e afflussi record negli ETF spot su Ether .

Molti investitori istituzionali trovano Ethereum molto interessante per le sue funzionalità riguardanti la tokenizzazione di Real World Asset, come stablecoin, immobili o titoli di Stato. Il suo modello ha permesso di raggiungere in pochi anni livelli di capitalizzazione paragonabili a brand consolidati da decenni.

Le aziende quotate trattano ETH come asset di riserva

Un numero crescente di società quotate in borsa sta iniziando a considerare Ethereum come asset di riserva strategico, un ruolo in passato associato principalmente a Bitcoin. Attualmente, le grandi imprese detengono complessivamente circa 7,6 miliardi di dollari in ETH, con piani di incremento fino a 35 miliardi di dollari.

ETH non è solo visto come riserva di valore, ma anche come fonte di reddito costante, grazie al meccanismo di staking, e strumento per partecipare alla crescita della finanza decentralizzata e RWA.

Tra i principali protagonisti figurano BitMine Immersion Technologies, che ha accumulato 833.137 ETH (2,9 miliardi di dollari) in poco più di un mese dall’avvio del proprio piano di tesoreria, e SharpLink Gaming Ltd., oggi titolare di 521.939 ETH (1,9 miliardi di dollari). Quest’ultima, dopo l’adozione della strategia Ethereum, ha visto il proprio titolo in borsa crescere del 423%, legando strettamente il prezzo delle azioni all’andamento di ETH. Anche The Ether Machine, pronta a quotarsi tramite fusione SPAC con Dynamix, prevede di partire con 400.000 ETH (1,6 miliardi di dollari) e mira a detenere fino al 5% dell’offerta globale, sostenuta da investitori come Kraken, Pantera Capital e Founders Fund.

Ethereum e Bitcoin accendono le aspettative per una nuova altseason

Il superamento delle resistenze storiche da parte di Ethereum, unito al rally di Bitcoin nel fine settimana che lo ha portato ad un valore di 120.200 dollari, ha alimentato le aspettative per una nuova stagione delle altcoin, detta altseason. In soli quattro mesi, ETH ha più che triplicato il proprio valore, trainato dall’afflusso massiccio di capitali da tesorerie aziendali e ETF spot statunitensi.

Bitcoin ha registrato un aumento del 630% da inizio 2023, e la storia insegna che le altseason tendono a iniziare quando i due leader rallentano dopo fasi di forte crescita. La dominance di Bitcoin è in discesa al 60,7%, mentre quella di Ethereum è in aumento, segnalando una crescita della speculazione sulle altcoin. L’Alt Season Index di Coinglass, oggi a quota 40, è ancora lontano dal picco di 88 raggiunto lo scorso dicembre, lasciando margini per ulteriori rialzi.

