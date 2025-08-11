ethereum, netflix, mastercard, eth, cripto, crypto, criptovalute
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Ethereum ha raggiunto un traguardo storico, superando la capitalizzazione di mercato di colossi come Mastercard e Netflix, rafforzando la propria posizione tra gli asset più influenti a livello globale.

Un segnale di fiducia verso gli asset digitali

Oggi Ethereum, la seconda criptovaluta più importante del mercato, ha toccato una capitalizzazione di 520 miliardi di dollari dopo un rialzo del 45,8% nell’ultimo mese, oltrepassando Mastercard (519,19 miliardi) e Netflix (514,85 miliardi), passando al 25° posto nella classifica mondiale degli asset per valore di mercato.

Il rally di Ethereum riflette un cambiamento significativo nella percezione degli investitori, come il popolare analista finanziario Tom Lee o Ray Dalio, verso i benefici delle criptovalute e della finanza decentralizzata. Ethereum ha un valore attuale di 4.350 dollari, un livello che non veniva toccato da fine 2021 e lontano di un -11% dal suo massimo storico di 4.890 dollari, spinto da fattori come aggiornamenti tecnologici (Pectra), crescente adozione di ETH come riserva aziendale e afflussi record negli ETF spot su Ether .

Molti investitori istituzionali trovano Ethereum molto interessante per le sue funzionalità riguardanti la tokenizzazione di Real World Asset, come stablecoin, immobili o titoli di Stato. Il suo modello ha permesso di raggiungere in pochi anni livelli di capitalizzazione paragonabili a brand consolidati da decenni.

Le aziende quotate trattano ETH come asset di riserva

Un numero crescente di società quotate in borsa sta iniziando a considerare Ethereum come asset di riserva strategico, un ruolo in passato associato principalmente a Bitcoin. Attualmente, le grandi imprese detengono complessivamente circa 7,6 miliardi di dollari in ETH, con piani di incremento fino a 35 miliardi di dollari.

ETH non è solo visto come riserva di valore, ma anche come fonte di reddito costante, grazie al meccanismo di staking, e strumento per partecipare alla crescita della finanza decentralizzata e RWA.

Tra i principali protagonisti figurano BitMine Immersion Technologies, che ha accumulato 833.137 ETH (2,9 miliardi di dollari) in poco più di un mese dall’avvio del proprio piano di tesoreria, e SharpLink Gaming Ltd., oggi titolare di 521.939 ETH (1,9 miliardi di dollari). Quest’ultima, dopo l’adozione della strategia Ethereum, ha visto il proprio titolo in borsa crescere del 423%, legando strettamente il prezzo delle azioni all’andamento di ETH. Anche The Ether Machine, pronta a quotarsi tramite fusione SPAC con Dynamix, prevede di partire con 400.000 ETH (1,6 miliardi di dollari) e mira a detenere fino al 5% dell’offerta globale, sostenuta da investitori come Kraken, Pantera Capital e Founders Fund.

Ethereum e Bitcoin accendono le aspettative per una nuova altseason

Il superamento delle resistenze storiche da parte di Ethereum, unito al rally di Bitcoin nel fine settimana che lo ha portato ad un valore di 120.200 dollari, ha alimentato le aspettative per una nuova stagione delle altcoin, detta altseason. In soli quattro mesi, ETH ha più che triplicato il proprio valore, trainato dall’afflusso massiccio di capitali da tesorerie aziendali e ETF spot statunitensi.

Bitcoin ha registrato un aumento del 630% da inizio 2023, e la storia insegna che le altseason tendono a iniziare quando i due leader rallentano dopo fasi di forte crescita. La dominance di Bitcoin è in discesa al 60,7%, mentre quella di Ethereum è in aumento, segnalando una crescita della speculazione sulle altcoin. L’Alt Season Index di Coinglass, oggi a quota 40, è ancora lontano dal picco di 88 raggiunto lo scorso dicembre, lasciando margini per ulteriori rialzi.

bitcoin dominance, bitcoin, btc, crypto

HYPER: l’altcoin che mira a potenziare Bitcoin

Con una crescente attenzione verso le altcoin, sta riscuotendo interesse Bitcoin Hyper ($HYPER), un ambizioso progetto che mira a superare i limiti strutturali della blockchain di Bitcoin, offrendo velocità, scalabilità e piena compatibilità con dApp, DeFi, NFT e memecoin. Basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper è una Layer2 sincronizzata con la chain di Bitcoin, ma capace di elaborare transazioni in modo indipendente con costi ridotti e latenza quasi nulla. Grazie a un’architettura interoperabile e all’uso di zero-knowledge proofs, combina sicurezza e prestazioni elevate per utilizzare Bitcoin in molti più protocolli della finanza decentralizzata, e accedere a servizi come lo staking.

bitcoin hyper, layer2, cripto, crypto, criptovalute, btc, hyper

La prevendita del token nativo, che ha già raccolto oltre 8,4 milioni di dollari, offre $HYPER a un prezzo scontato di 0,012625 dollari destinato ad aumentare con le fasi successive. Il token, cuore della rete layer2, è utilizzabile per ottenere un rendimento annuo da staking del 128%, pagamento delle fee, voto di governance e accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad.

Con una fornitura limitata a 210 milioni di unità, ispirata al limite simbolico dei 21 milioni di BTC, secondo diversi esperti di criptovalute il token potrebbe avere un forte potenziale di apprezzamento una volta quotato su popolari cripto exchange.

VISITA LA PREVENDITA DI $HYPER

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
CONTO DEMO GRATUITO FP Markets recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
APRI DEMO LIVE Dukascopy recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
DEMO 5000$ iFOREX recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Prova Demo Gratuita eToro recensioni » * Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

BrokerDeposito minimoCaratteristicheInfo
FP Markets FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live
iFOREX iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$
eToro eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.