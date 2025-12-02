L’ecosistema Ethereum si prepara all’attivazione del nuovo upgrade Fusaka, previsto per domani, un importante intervento che punta a migliorare capacità operativa, scalabilità e gestione dei dati della blockchain.

Ethereum diventa migliore con Fusaka

Il Fusaka Upgrade rappresenta uno degli sviluppi più importanti nella roadmap di Ethereum e sarà attivato domani sulla mainnet, dopo mesi di test. L’obiettivo principale è ampliare in modo significativo la capacità di elaborazione della rete (TPS), passando da un gas limit di 45 milioni a 150 milioni per blocco. Questo incremento consente di includere un numero molto più elevato di transazioni, interazioni con smart contract e dati provenienti dalle Layer2, riducendo i rallentamenti nelle fasi di elevata attività.

Oltre all’ampliamento del gas limit, Fusaka introduce due componenti tecniche rilevanti. Il sistema Peer Data Availability Sampling permette ai validatori di verificare porzioni di dati senza scaricare interi blob, diminuendo il consumo di banda e velocizzando la procedura di validazione. I Verkle Trees, invece, rappresentano una struttura di archiviazione più efficiente che riduce la dimensione delle prove crittografiche, facilitando la gestione dello stato della blockchain.

Il rollout ha previsto una serie di test sulle reti testnet Holesky, Sepolia e Hoodi, accompagnati da un programma di bug bounty fino a 2 milioni di dollari, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità alla rete in vista dell’attivazione definitiva.

Nuovi sviluppi sulla privacy per ETH

Parallelamente al Fusaka Upgrade, proseguono gli studi sulle tecnologie zero-knowledge, considerate essenziali per migliorare la privacy degli utenti. Una delle proposte più discusse è il protocollo sperimentale Zero Knowledge Secret Santa (ZKSS), presentato da un ricercatore Ethereum e basato su un sistema che consente di gestire scambi anonimi su blockchain senza perdere trasparenza o sicurezza.

Il protocollo utilizza firme digitali dedicate, contributi di casualità condivisi e un relayer che invia le transazioni per conto degli utenti, mascherando così l’identità del mittente. Le potenziali applicazioni superano il semplice esperimento teorico, includendo votazioni anonime per le DAO, sistemi di whistleblowing, allocazioni private di token e altri casi d’uso in cui è necessario dimostrare l’autenticità di un’azione senza rivelare l’identità di chi la compie.

Pressione ribassista su ETH

Mentre Ethereum si prepara all’upgrade, il mercato crypto mostra segnali di debolezza dopo il crollo del 6% per Bitcoin, avvenuto nella giornata di ieri. Il prezzo di ETH non è riuscito a mantenersi sopra i 3.000 dollari ed è sceso a 2.820 dollari in questo momento, dopo aver toccato un minimo locale di 2.605 dollari nella scorsa settimana. Il tentativo di recupero trova resistenza a 2.850 dollari, rafforzata da una trendline discendente. Ulteriori resistenze sono presenti a 2.880 e 2.920, mentre solo un break sostenuto potrebbe riportare l’asset verso i 3.000 dollari. Al ribasso, i supporti chiave si trovano tra 2.760 e 2.720, con estensioni possibili fino a 2.650 dollari.

Nuove prevendite sulla blockchain Ethereum

Data l’alta volatilità sui mercati finanziari, molti investitori stanno osservando con interesse nuovi progetti che offrono accesso anticipato al token, prima della quotazione sugli exchange. Tra questi, il progetto PepeNode si sta imponendo come una delle prevendite più attive nel settore.

PepeNode introduce un particolare modello mine-to-earn per le meme coin, basato su Miner Nodes virtuali che generano ricompense immediate grazie all’hashpower fornita. Il token nativo $PEPENODE potrà essere utilizzato per potenziare l’hashpower dei propri nodi, mentre la struttura deflazionistica prevede il burn del 70% dei token spesi per eseguire il potenziamento. Tale meccanismo contribuisce a creare una pressione sull’offerta potenzialmente favorevole al valore del token sul lungo periodo. Inoltre, sul protocollo è possibile sfruttare un sistema di referral al 2% e un rendimento da staking annuo del 578%, elementi che rendono l’ecosistema particolarmente attrattivo.

Con audit già completati e una roadmap che prevede la quotazione del token su popolari exchange come Uniswap, una volta conclusa la fase di prevendita, PepeNode offre un ingresso accessibile grazie a un prezzo attuale di 0,001173 dollari per token.

Per chi è alla ricerca di progetti emergenti con meccaniche innovative, la prevendita di PepeNode rappresenta un’opportunità interessante, ed è possibile partecipare utilizzando le criptovalute ETH, BNB, USDT o carta di credito.

