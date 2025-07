Gli afflussi record negli Ethereum ETF, la fiducia mostrata da giganti come BlackRock e le iniziative di tokenizzazione di eToro dimostrano che Ethereum è sempre più al centro dell’evoluzione finanziaria globale.

La SEC valuta la proposta di BlackRock

Il 29 luglio 2025, la SEC ha avviato ufficialmente il processo di valutazione della proposta di BlackRock per includere lo staking nel proprio ETF su Ethereum, l’iShares Ethereum Trust (ETHA). La richiesta, presentata dal Nasdaq a inizio mese, riflette un clima normativo più favorevole all’innovazione da quando Donald Trump è entrato in carica come presidente.

La Divisione della Finanza Aziendale della SEC aveva già indicato a maggio che alcune attività di staking non configurano un’offerta di titoli, aprendo la strada a potenziali approvazioni. Altri gestori come 21Shares e Grayscale hanno presentato proposte simili, mentre la proposta di Grayscale per un ETF su Litecoin è stata rinviata al 10 ottobre.

Sebbene BlackRock stia ancora attendendo il via libera, Rex-Osprey ha già lanciato il primo ETF su cripto con meccanismo di staking approvato negli Stati Uniti lo scorso 2 luglio. Questo dimostra che il mercato si sta muovendo rapidamente per integrare funzionalità native della blockchain, come lo staking, negli strumenti finanziari regolamentati.

Afflussi record per gli Ethereum ETF

Nella settimana conclusa il 25 luglio, i nove ETF spot su Ethereum hanno registrato afflussi netti di oltre 1,8 miliardi di dollari, contro appena 72 milioni di dollari raccolti dai 12 ETF su Bitcoin. L’interesse crescente per Ethereum è attribuito al passaggio della legge GENIUS Act sulle stablecoin e all’ascesa di aziende che accumulano Ethereum, che consolidano la posizione di ETH come infrastruttura dominante per la finanza decentralizzata.

Ric Edelman, fondatore del Digital Assets Council of Financial Professionals, ha spiegato che molti investitori in ETF su Bitcoin stanno diversificando con Ethereum, unica altra criptovaluta disponibile in formato spot ETF.

BlackRock: record di ETH e crescita del fondo ETHA

Martedì 30 luglio, BlackRock ha acquistato ben 58.560 ETH per un valore di 223,7 milioni di dollari, dimostrando fiducia nell’asset. Il fondo iShares Ethereum Trust (ETHA) ha raggiunto 10 miliardi di dollari in asset under management (AUM) in appena 251 giorni, diventando il terzo ETF più veloce a raggiungere questa soglia, dietro solo all’iShares Bitcoin Trust (34 giorni) e al Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (53 giorni).

Nell’ultima settimana ETHA ha attratto 1,29 miliardi di dollari, mentre il Fidelity Ethereum Fund (FETH) ha superato i 2,3 miliardi in AUM con afflussi superiori a 380 milioni di dollari.

Juan Leon di Bitwise ha sottolineato che l’afflusso di capitali verso gli ETF su Ethereum ha ridotto significativamente il divario con quelli su Bitcoin, prevedendo però una futura inversione quando grandi piattaforme come Merrill Lynch e Wells Fargo inizieranno a proporre i Bitcoin ETF.

eToro lancia azioni tokenizzate su Ethereum

In parallelo, il popolare broker eToro ha annunciato il lancio di azioni ed ETF statunitensi tokenizzate su Ethereum, utilizzando lo standard ERC-20. I 100 titoli più popolari saranno negoziabili 24/5, con possibilità di trasferimento off-platform verso wallet personali e protocolli DeFi. L’obiettivo è rendere la finanza tradizionale più accessibile e trasparente. Questa iniziativa si inserisce in un trend più ampio legato alla tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA), con un mercato che attualmente vale 21,3 miliardi di dollari ma promette di diventare un’opportunità da migliaia di miliardi secondo gli analisti del settore.

Anche Robinhood e Backed Finance stanno spingendo in questa direzione utilizzando le layer2 di Ethereum, come Arbitrum, per gli utenti europei e oltre 60 titoli tokenizzati già disponibili in ambienti DeFi.

Best Wallet: un hub sicuro e innovativo per il Web3

Con un vertiginoso aumento dell’adozione cripto istituzionale, Best Wallet si sta confermando come uno dei wallet preferiti dagli investitori retail per investire in crypto nel 2025, grazie alle molteplici funzionalità offerte.

Best Wallet offre supporto per oltre 60 blockchain, è provvisto di un DEX integrato (Best DEX), funzioni innovative come un AI chatbot, accesso anticipato a prevendite e airdrop, analisi di mercato e un aggregatore di staking per ottenere interessi passivi. Il tutto è accessibile da un’unica app scaricabile sia per Android e iOS, dove ha ottenuto più di 500.00 download.

Il token nativo $BEST aumenta i vantaggi per gli utenti, offrendo staking con interesse APY del 94%, accesso prioritario a prevendite, scambi di cripto senza commissioni e cashback dell’8% sulle cripto spese con la Best Card.



$BEST è disponibile ancora per poco tempo in fase di prevendita, al costo di 0,025405 dollari per token, con 14,3 milioni di dollari raccolti finora, a dimostrazione del forte interesse degli investitori e dei suoi utenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.