Ethereum guida il rally delle altcoin con un incremento straordinario e un rinnovato entusiasmo da parte degli investitori istituzionali, la famigerata altseason delle crypto è iniziata ?

Ethereum rompe la resistenza e accelera verso nuovi massimi

La sera del 16 luglio, Ethereum ha recuperato la soglia dei 3.400 dollari, confermando un trend rialzista sostenuto da fattori tecnici e fondamentali. Negli ultimi 7 giorni, ETH ha registrato un incremento del +33%, passando dai 2.590 dollari del 9 luglio agli attuali 3.431 dollari, mentre nelle ultime 24 ore è in rialzo del 8,3%. La Bitcoin dominance mostra finalmente segni di debolezza contro Ethereum, spingendo analisti e trader ad adottare prospettive sempre più ottimistiche, con target che si spingono fino ai 5.000 dollari entro fine anno.

Dal punto di vista tecnico, Ethereum ha consolidato il superamento delle resistenze a 3.220 e 3.280 dollari, aprendo la strada verso la resistenza chiave dei 3.600 dollari. L’analisi dei volumi e la forza del trend, misurata tramite RSI e Stochastic Oscillator, indicano una fase di ipercomprato ma con slancio ancora positivo. L’Ichimoku cloud e le medie mobili di breve termine segnalano una configurazione pienamente rialzista. Tuttavia, gli analisti mettono in guardia su una possibile correzione qualora il prezzo scendesse sotto i 3.220 o, in casi estremi, sotto i 2.850 dollari.

ETF su Ethereum: volumi da record

Un elemento cruciale che ha alimentato il recente rialzo è l’incredibile afflusso di capitali verso gli ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti. Solo nella giornata di mercoledì, i fondi hanno attratto 726,6 milioni di dollari, con il fondo ETHA di BlackRock che ha registrato un record di afflussi pari a 499 milioni. Anche Fidelity, con il suo FETH, ha contribuito con 113 milioni. Attualmente, gli ETF spot americani detengono oltre 5 milioni di ETH, pari a più del 4% della fornitura circolante ed hanno totalizzato afflussi netti per 6,5 miliardi di dollari . Un dato particolarmente rilevante è che in un solo giorno questi ETF hanno acquistato una quantità di Ethereum 107 volte superiore a quella emessa dalla rete nello stesso arco temporale.

Aumenta l’interesse delle aziende tech su ETH e altcoin

L’interesse istituzionale per Ethereum non si limita agli ETF. Diverse aziende quotate al Nasdaq, tra cui BitMine, SharpLink Gaming, BTBT e GameSquare, hanno annunciato la costituzione di riserve in ETH, per un totale di oltre 570.000 token acquistati negli ultimi due mesi. Questo movimento verso l’adozione di Ethereum come asset di tesoreria è legato anche a recenti sviluppi normativi, come il GENIUS Act, una proposta di legge per le stablecoin che favorisce indirettamente la rete Ethereum grazie alla sua struttura compatibile con gli standard richiesti.

L’Indice Crypto Fear & Greed registra un valore di 73, confermando un sentimento di ottimismo generalizzato. Ethereum, in particolare, ha superato in performance tutte le principali criptovalute, ad eccezione di Dogecoin, con una crescita settimanale superiore al 25%. Secondo diversi analisti, la dominance di Bitcoin ha raggiunto il suo picco per questo ciclo dopo che è scesa dal 66% di fine giugno al 62%, e potrebbe calare ulteriormente se il rally delle altcoin dovesse continuare, aprendo ufficialmente la strada alla nuova “altseason”.

Un wallet avanzato per cavalcare il trend su Ethereum

In un contesto in cui Ethereum e le altcoin stanno riconquistando l’attenzione degli investitori, strumenti come Best Wallet stanno guadagnando sempre più rilevanza. Si tratta di una piattaforma avanzata per la gestione autonoma delle criptovalute, completamente non-custodial e senza KYC. Il wallet supporta più di 60 blockchain, integra Onramper per acquisti rapidi sia tramite carta di credito che con crypto, un exchange interno per effettuare scambi di crypto, e un innovativo aggregatore di staking per massimizzare i rendimenti passivi. Best Wallet consente inoltre l’accesso esclusivo a token emergenti tramite la sezione “Upcoming Tokens”, rendendolo uno strumento ideale per intercettare progetti in fase iniziale con alto potenziale di crescita.

Il token nativo $BEST offre vantaggi concreti come accesso prioritario alle prevendite, cashback dell’8% sulla Best Card per spendere le proprie crypto, riduzione delle commissioni e interessi maggiorati nello staking.

Disponibile in prevendita a 0,025345 dollari, $BEST ha già raccolto oltre 14 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse degli investitori che vogliono sfruttare al meglio i vantaggi della finanza decentralizzata. Dal sito web ufficiale compatibile con MetaMask, Trust Wallet e naturalmente con Best Wallet stesso, il token può essere acquistato facilmente sia in crypto che con carta di credito.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.