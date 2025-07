L’interesse per Ethereum continua a crescere tra investitori istituzionali e corporate, mentre Bitcoin segna la prima battuta d’arresto dopo settimane di afflussi. Il trend conferma un cambio d’orientamento all’interno del mercato crypto.

Gli investitori si spostano su Ethereum

Lunedì si è interrotta la serie positiva degli ETF spot su Bitcoin, che hanno registrato deflussi netti per 131,35 milioni di dollari. Tra i fondi più colpiti figurano ARKB di Ark & 21Shares con -77,46 milioni, insieme a prodotti di Grayscale, Fidelity, Bitwise e VanEck. Anche IBIT di BlackRock, il più grande ETF spot su Bitcoin per patrimonio gestito, ha chiuso la giornata senza movimenti, come altri sei prodotti simili. Si tratta del primo giorno con flussi negativi per gli ETF su Bitcoin dall’inizio di luglio, dopo un periodo di dodici giorni in cui avevano raccolto oltre 6,1 miliardi di dollari.

Al contrario, gli ETF spot su Ethereum hanno esteso la propria striscia positiva al dodicesimo giorno consecutivo, concludendo la giornata di ieri con afflussi per 296,6 milioni di dollari. Fidelity guida il trend con il suo FETH (+126,93 milioni), seguita da ETHA di BlackRock (+102 milioni) e dai fondi più piccoli come ETHW di Bitwise e il Mini Ethereum Trust di Grayscale.

I nove ETF su Ethereum hanno registrato 3,53 miliardi di dollari di afflussi netti nelle ultime due settimane, superando in diversi giorni anche i volumi dei fondi su Bitcoin, mentre il totale dal loro lancio ammonta a 7,8 miliardi di dollari.

BTC dominance in calo: altcoin al centro dell’attenzione

Negli ultimi giorni, la dominance di Bitcoin è scesa di circa il 5% passando dal 66% al 61%, segnale che gli investitori iniziano a guardare con maggiore interesse alle altcoin. Storicamente, queste fasi di rotazione iniziano proprio con il rafforzamento di Ethereum, in parallelo a un BTC in fase di consolidamento o live discesa. Questa dinamica potrebbe preludere a un’estensione della stagione altcoin (altseason), anche se stavolta il capitale proviene in gran parte da investitori istituzionali e non retail, rendendo meno certa l’espansione verso progetti a bassa capitalizzazione.

Ethereum come riserva strategica

L’interesse per Ethereum non arriva solo dagli ETF. Sempre più aziende stanno scegliendo ETH come asset strategico in portafoglio. BitMine Immersion Technologies, società guidata da Tom Lee e recentemente quotata in borsa, ha annunciato di possedere oltre 300.000 ETH, per un controvalore superiore al miliardo di dollari. Coinbase, dal canto suo, detiene oltre 440 milioni di dollari in Ethereum, consolidando la propria esposizione all’infrastruttura decentralizzata.

Il lancio della società Ether Machine rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. La società, nata dalla fusione tra Ether Reserve e Dynamix Corporation, sarà quotata al NASDAQ con il ticker ETHM e avrà come obiettivo offrire un veicolo pubblico per esposizione istituzionale al rendimento denominato in ETH, attraverso attività di staking, restaking e strategie DeFi, con una dotazione iniziale di oltre 400.000 ETH.

Previsioni di prezzo e target per Ethereum

Il recente rally ha spinto Ethereum a sfiorare i 3.860 dollari, con una crescita del 62,8% nell’ultimo mese. Secondo Fundstrat, ETH potrebbe raggiungere i 4.000 dollari entro fine luglio, ma gli obiettivi di medio termine si spingono molto più in alto. Tom Lee e Sean Farrell, basandosi su modelli di valutazione simili a quelli usati per società tecnologiche private, ritengono realistico un range tra i 10.000 e i 15.000 dollari per ETH entro fine anno, in base alla crescita dell’adozione e alle dinamiche del mercato DeFi.

Bitcoin Hyper estende la DeFi e lo staking a BTC

Mentre Ethereum continua a rafforzare la propria posizione, grazie alle capacità di agire come infrastruttura portante della DeFi e poter generare rendimento passivo, emergono nuovi progetti che mirano a replicare tali funzionalità anche per Bitcoin. Tra questi, Bitcoin Hyper ($HYPER) si distingue come Layer2 sviluppata con la Solana Virtual Machine, pensato per portare staking e applicazioni DeFi anche nell’ecosistema BTC.

Bitcoin Hyper consente transazioni veloci e a basso costo, convalidando i blocchi sulla rete layer2, mantenendo però una sincronizzazione sicura grazie a zero-knowledge proofs. Gli utenti possono così utilizzare BTC per operazioni DeFi come prestiti, farming, staking o scambi rapidi, proprio come su Ethereum.



La prevendita del token nativo di questa layer2, $HYPER, è attualmente attiva sul sito web ufficiale, con possibilità di procedere all’acquisto sia con carta di credito che con crypto. In poche settimane sono stati raccolti oltre 4 milioni di dollari, con un prezzo attuale di 0,01235 dollari, segnale di crescente interesse per soluzioni che portano BTC nella DeFi.

Il token $HYPER viene utilizzato per il pagamento delle fee più basse, ottenere un rendimento da staking del 230% apy , ma che diminuisce con l’aumentare dei partecipanti, e la governance. Il potenziale di crescita al momento della quotazione di $HYPER sugli exchange rappresenta una interessante opportunità da considerare per chi cerca di capitalizzare sull’imminente altseason.

