Non c’è dubbio che quest’anno sia stato l’anno in cui le società di tesoreria basate su Bitcoin hanno preso il volo, ma le aziende potrebbero iniziare ad accumulare Ethereum in futuro.

Ethereum sta “vivendo la sua era MicroStrategy”, ha dichiarato martedì l’ex sviluppatore Eric Conner su X, paragonandolo al leader mondiale nell’accumulo di Bitcoin da parte delle aziende: Strategy di Michael Saylor. Lo sviluppatore ha evidenziato due “esperimenti live” di aziende che hanno già avviato tesorerie basate su Ethereum, BitMine di Tom Lee e SharpLink di Joe Lubin. Queste due potrebbero essere le pioniere della prossima ondata di società di tesoreria basate su Ethereum che cercano rendimenti aggiuntivi oltre ai loro investimenti in asset digitali.

BitMine ha annunciato questa settimana che l’azienda assumerà Tom Lee di Fundstrat come Presidente. Ha inoltre rivelato i piani per un collocamento privato da 250 milioni di dollari per accumulare Ethereum nell’ambito della strategia di tesoreria, e di conseguenza le sue azioni sono aumentate del 400%. L’azienda stanzierà i suoi ETH per generare reddito extra e misurerà il successo utilizzando un modello “ETH per azione” che indica la quantità di Ethereum rappresentata da ogni azione. Questo è molto simile a come le società di tesoreria Bitcoin utilizzano il rendimento di BTC per mostrare agli azionisti.

Lee ritiene che Ethereum trarrà beneficio dall’evoluzione della finanza tradizionale on-chain, affermando che un maggior numero di dollari tokenizzati come stablecoin aumenterà la domanda di Ethereum.

“Le stablecoin si sono dimostrate i ‘ChatGPT’ delle criptovalute, portando a una rapida adozione da parte di consumatori, commercianti e fornitori di servizi finanziari”, ha affermato.

“Siamo un po’ come l’impianto idraulico di come saranno le banche in futuro, perché stanzieranno Ethereum nel loro bilancio di criptovalute per finanziare e gestire le loro stablecoin.”

BitMine usa il suo background nel mining per avviare validatori e sfruttare la DeFi, trasformando un’operazione ad alta intensità di capitale in un flusso di cassa basato su Ethereum, secondo Conner. Joe Lubin, con SharpLink, punta su 425 milioni di dollari per staking ETH. Conner prevede che altre aziende seguiranno, valorizzando ETH come asset di riserva con rendimenti.

Nonostante l’impatto sulla domanda di Ether, i prezzi spot di ETH restano deboli, scendendo del 2,3% sotto i 2.400 dollari oggi, con supporto a quel livello. Da maggio, sopra i 2.200 dollari, i movimenti sono scarsi, e alcuni lo chiamano “stablecoin”. Vendite persistono nonostante fondamentali positivi.

