Con l’avvicinarsi di fine anno, cresce la curiosità degli investitori su cosa potrebbe accadere ad Ethereum, soprattutto dopo un periodo caratterizzato da cali e forte volatilità. Nelle ultime settimane, la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione ha perso valore in modo significativo, alimentando dubbi e incertezze. Ma è davvero il momento di preoccuparsi, o si sta presentando una finestra di opportunità nascosta?

La storia dei mercati cripto ci aiuta a interpretare il presente, ma va letta con intelligenza: non basta osservare il passato, bisogna capirlo. E nel caso di Ethereum, la stagionalità è interessante, ma non sempre intuitiva.

Dicembre non è sempre stato un mese favorevole

Analizzando i dati storici dal 2016, emerge che dicembre non è tra i mesi più forti per Ethereum. Solo in quattro anni su nove la criptovaluta ha chiuso il mese in positivo, mentre nelle restanti occasioni ha segnato ribassi più o meno marcati. La media delle performance mensili di dicembre si aggira attorno al +7%, ma la mediana mostra un calo di circa il 6%, evidenziando una forte variabilità e una prevalenza di risultati negativi.

Un aspetto interessante emerge ponendo a confronto novembre e dicembre: quando novembre si è chiuso in rosso, anche dicembre ha spesso seguito la stessa direzione, confermando il clima di debolezza di fine anno. È successo in quasi tutti gli anni, con un’unica eccezione, quella del 2018, quando Ethereum reagì dopo un crollo violento a novembre.

In sintesi: se novembre è negativo, dicembre tende a non essere un mese di rimbalzo. Ed è esattamente ciò che sta accadendo ora.

Perché questo dicembre potrebbe essere ancora più difficile

L’attuale fase di mercato è appesantita dalla debolezza diffusa nel settore cripto dopo il flash crash del 10 ottobre. Il sentiment è fragile, Bitcoin e altcoin sono in calo, e l’interesse speculativo si è ridotto. Questo potrebbe amplificare il comportamento stagionale negativo di Ethereum.

Eppure, proprio nei momenti meno brillanti, nascono le opportunità più sottovalutate.

Il vero potenziale di Ethereum si manifesta nei primi mesi dell’anno

I dati storici dimostrano che, mentre dicembre è un mese incerto, l’inizio dell’anno rappresenta una fase statisticamente forte per Ethereum. Le performance medie del primo trimestre (Q1) si attestano attorno al +77%, mentre nel secondo trimestre (Q2) si registrano guadagni medi di circa +64%. È proprio tra gennaio e giugno che Ethereum tende ad esprimere il suo massimo potenziale.

Questa stagionalità positiva si intreccia con fattori fondamentali molto solidi:

Ethereum è la blockchain che genera più commissioni al mondo , con oltre 2,5 miliardi di dollari di gas fees nel 2024 .

, con oltre . È il punto di riferimento per DeFi, stablecoin e tokenizzazione di asset reali (RWA) .

. La domanda di Ether continua a crescere grazie all’utilizzo della rete, non solo per la speculazione, ma come infrastruttura dell’economia digitale.

Questi elementi indicano che Ethereum non è solo un asset volatile, ma una tecnologia con una domanda strutturale crescente.

Perché un dicembre debole può essere un vantaggio per chi investe

Chi investe nel lungo periodo non deve cercare di indovinare il fondo o il picco del mercato, ma sfruttare i momenti di debolezza per accumulare valore quando il sentiment è negativo. Una strategia di acquisto graduale e costante, soprattutto nei periodi di sfiducia, storicamente è quella che premia di più.

Invece di puntare a catturare un presunto rimbalzo di gennaio, l’approccio ideale è costruire una posizione solida durante fasi di mercato incerte, mantenendo lo sguardo su un orizzonte pluriennale, non su un singolo mese.

In conclusione

Dicembre è storicamente un mese incerto e spesso debole per Ethereum.

Dopo un novembre negativo, anche dicembre tende a seguire lo stesso percorso.

I primi due trimestri dell’anno sono invece statisticamente molto positivi, con performance storicamente elevate.

Ethereum continua a essere la blockchain più utilizzata e redditizia, alimentando domanda reale di Ether.

Una fase di debolezza può essere un’opportunità strategica, soprattutto per chi investe nel lungo periodo.

Gennaio potrebbe sorprendere. Dicembre potrebbe preparare la strada.

