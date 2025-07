L’approvazione del GENIUS Act e il balzo di Ethereum oltre i 3.600 dollari segnano due eventi cruciali per il futuro delle criptovalute, tra evoluzioni normative e prospettive di mercato.

GENIUS Act: un quadro normativo per le stablecoin

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato con un’ampia maggioranza il GENIUS Act, una normativa federale dedicata alla regolamentazione delle cripto stablecoin, il cui valore è ancorato al dollaro americano. Con 308 voti favorevoli contro 122 contrari alla Camera, dopo il precedente via libera del Senato, la legge attende solo la firma del presidente Donald Trump per entrare in vigore. Si tratta di una svolta destinata a ridefinire gli equilibri tra poteri federali e strumenti digitali, in un contesto dove l’adozione delle stablecoin è in rapida espansione.

Il GENIUS Act stabilisce i requisiti da rispettare per gli emittenti e un nuovo assetto di vigilanza che limita fortemente il ruolo della Federal Reserve, spostando le principali responsabilità verso gli enti statali, il Dipartimento del Tesoro e l’OCC. In particolare, la Fed potrà intervenire solo previa notifica di 48 ore, un ritardo considerato critico in situazioni di crisi, come evidenziato dall’esempio del crollo improvviso della Silicon Valley Bank. Inoltre, il Tesoro avrà facoltà di concedere deroghe alla normativa in circostanze eccezionali, sollevando dubbi sull’effettiva solidità dei controlli, anche alla luce del suo potenziale conflitto d’interessi come emittente del debito pubblico.

Reazioni contrastanti e prospettive future

Sebbene l’approvazione del GENIUS Act sia stata definita un evento “storico” da figure come il nuovo presidente della SEC Paul Atkins, non mancano le critiche. Alcuni osservatori sottolineano come il depotenziamento della Federal Reserve possa ridurre l’efficacia degli strumenti di politica monetaria e aumentare i rischi sistemici. La decisione, tuttavia, si inserisce in un contesto di riforma più ampia che riflette l’intento dell’amministrazione Trump di sostenere il settore delle criptovalute e ridurre l’ostilità regolatoria manifestata durante il precedente mandato.

Parallelamente, la Camera ha approvato anche il Clarity Act, volto a definire l’infrastruttura normativa del mercato cripto, e l’Anti-CBDC Surveillance State Act, pensato per impedire l’introduzione di una valuta digitale della banca centrale statunitense. Entrambe le proposte devono ancora ottenere il via libera del Senato, ma confermano l’impegno legislativo in corso verso un ecosistema digitale più definito e meno soggetto all’incertezza normativa.

Ethereum supera i 3.600$: nuovo slancio per l’altseason

Sul fronte dei mercati, Ethereum ha recentemente superato quota 3.600 dollari con un capitalizzazione di 436 miliardi di dollari, spinto da un rialzo settimanale del 19,4% che lo ha portato a dominare la performance rispetto ad altre criptovalute come Bitcoin e Solana. Dopo aver consolidato il supporto a 2.950 dollari, ETH ha continuato a salire grazie a un mix di fattori tecnici, scarsità on-chain e aspettative crescenti legate all’approvazione di nuovi ETF con staking e normative più chiare sulle stablecoin.

Secondo le previsioni per luglio 2025, Ethereum potrebbe puntare alla fascia tra 3.700 e 4.000 dollari, con un target di lungo periodo ipotizzato oltre i 6.000 dollari sulla base dell’analisi delle onde di Elliott. Inoltre, l’ingente afflusso di capitali negli ETF su Ethereum, 726 milioni di dollari il 16 luglio e 602 milioni di dollari il 17 luglio, evidenzia un interesse istituzionale in costante crescita, che rafforza la narrativa di una nuova altseason guidata come al solito dalla seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

