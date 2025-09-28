Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato la settimana peggiore dalla loro introduzione, con forti deflussi e un calo del prezzo, mentre analisti e figure di spicco continuano a influenzare il dibattito sul futuro della seconda criptovaluta per capitalizzazione.

Deflussi record dagli ETF su Ethereum

Secondo i dati riportati da SoSoValue, nella settimana conclusa il 26 settembre i fondi spot su Ethereum hanno visto uscire oltre 795 milioni di dollari, segnando la fase più critica dalla loro nascita a luglio 2024. Il principale contributo è arrivato da Fidelity FETH, che ha perso 362 milioni, seguito da BlackRock ETHA con deflussi superiori a 200 milioni di dollari. Quest’ultimo era stato il primo ETF a superare il miliardo di afflussi netti e continua comunque a detenere oltre 15 miliardi di dollari in asset.

La pressione è stata amplificata dal temporaneo calo di ETH sotto i 4.000 dollari, che ha innescato un’uscita complessiva di circa 250 milioni di dollari in due soli giorni e 1,7 miliardi in liquidazioni, la peggior sequenza dall’estate. Attualmente, il prezzo di ETH è di 4.025 dollari e sta per chiudere la settimana con un ribasso del 10,2%, mentre gli ETF spot detengono il 5,37% della fornitura totale di Ether ed il flusso totale netto ammonta a 13,1 miliardi di dollari.

Nella stessa settimana anche gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per 902,5 milioni di dollari, segnale di un raffreddamento della domanda istituzionale. Questo trend ha contribuito alla performance negativa di BTC, sceso da oltre 124.000 dollari a metà agosto agli attuali 110.400 dollari, con un calo del 4,5% nell’ultima settimana.

Le previsioni sul prezzo di Ethereum

Nonostante la fase delicata, alcune voci popolari nel settore finanziario restano ottimiste. Tom Lee, analista presso la CNBC e presidente di BitMine Technologies, ha dichiarato che Ethereum potrebbe raggiungere i 12.000–15.000 dollari entro il 2025, triplicando il suo valore attuale. Lee lega questa prospettiva al crescente intreccio tra blockchain e intelligenza artificiale, dove ETH sarebbe destinato a svolgere un ruolo centrale nella creazione di una “token economy per i robot”.

BitMine ha confermato la propria fiducia accumulando 2,14 milioni di ETH in tesoreria, per un valore superiore a 11 miliardi di dollari, posizionandosi come il secondo più grande detentore istituzionale di criptovalute a livello globale, dopo MicroStrategy.

Vitalik Buterin e l’impatto sulle memecoin

Parallelamente, l’attenzione del mercato è stata catturata dalle mosse di Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, che ha effettuato operazioni speculative su Uniswap con il token “I love puppies”. Convertendo oltre 150 miliardi di unità ricevute, Buterin ha realizzato un profitto di circa 114.700 dollari in Wrapped ETH.

Le memecoin restano tra i settori più discussi dell’ecosistema crypto, spesso considerate speculative ma anche capaci di catalizzare community globali e generare profitti astronomici. L’ingresso indiretto di figure come Buterin non fa che amplificare la narrativa di un mercato dove l’umore collettivo e le dinamiche social giocano un ruolo fondamentale. In questo scenario, molti progetti cercano di emergere offrendo nuove meccaniche di trading e modelli di engagement più strutturati.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.