La ripresa del mercato cripto, attribuibile in parte ai risvolti positivi tra USA e Cina, spinge Ethereum verso nuovi massimi mensili, rafforzata da afflussi istituzionali e novità regolatorie che aumentano l’ottimismo sulla DeFi.

Ethereum sopra i 2.750$: un segnale di forza

Durante le prime ore di martedì 10 giugno 2025, Ethereum ha registrato un rialzo del 5,3%, superando momentaneamente la soglia dei 2.750 dollari e toccando un picco locale di 2.800 dollari. Si tratta del livello più alto raggiunto dal 29 maggio, confermando un guadagno del 16,7% rispetto al minimo settimanale di circa 2.399$. La dinamica è in parte attribuibile a un recupero generale guidato da Bitcoin, ma Ethereum ha mostrato una propria forza autonoma, spinta da fattori interni legati alla rete.

Uno degli elementi chiave è l’aumento costante di ETH depositati in staking, attualmente sono bloccati oltre 34,65 milioni di ETH, pari al 28,7% dell’offerta circolante di 120,8 milioni. Questo livello rappresenta un nuovo record e sottolinea la crescente fiducia nella sicurezza e sostenibilità della rete, anche in ottica di validazione e partecipazione alla governance.

Gli ETF spot registrano 16 giorni di afflussi

A sostenere ulteriormente la ripresa del prezzo di ETH è il costante afflusso di capitali nei fondi scambiati in borsa legati alla criptovaluta. Gli ETF spot su Ethereum disponibili negli Stati Uniti hanno registrato un trend positivo per 16 giorni consecutivi, accumulando 888 milioni di dollari in nuovi investimenti. Il flusso netto degli asset detenuti da questi strumenti ha raggiunto i 3,38 miliardi di dollari.

Questo movimento è accompagnato da un’intensificazione dell’acquisto diretto da parte di player istituzionali. Tra questi spicca BlackRock, che avrebbe recentemente acquisito oltre 500 milioni di dollari in ETH. Anche Abraxas Capital, fondo attivo nella gestione di asset digitali, ha investito in circa 350.000 ETH, per un valore di oltre 837 milioni di dollari. L’ingresso di questi attori rafforza la narrativa secondo cui Ethereum è l’asset leader della finanza decentralizzata (DeFi).

La SEC supporta l’innovazione DeFi

Parallelamente agli sviluppi di mercato, Ethereum ha beneficiato di un importante cambiamento sul fronte normativo. Il presidente della SEC, Paul Atkins, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla finanza decentralizzata durante un recente incontro, affermando che il DeFi incarna i valori di innovazione e libertà economica degli Stati Uniti. Atkins ha inoltre criticato la precedente rigidità regolatoria, giudicata dannosa per lo sviluppo del settore blockchain.

In un annuncio significativo, la SEC ha chiarito che attività come lo staking, il mining o la gestione di nodi non rientrano nella definizione di attività sottoposte alla legge sui titoli finanziari. Pubblicare codice per portafogli o piattaforme di staking non equivale a operare come broker. Questo chiarimento elimina molte ambiguità normative che hanno frenato lo sviluppo dell’ecosistema DeFi, il cui cuore tecnologico è proprio Ethereum, che oggi ospita oltre 65 miliardi di dollari in valore bloccato e stablecoin in circolazione per 124,5 miliardi di dollari.

La porta d’ingresso al mondo crypto decentralizzato

Godendo del rinnovato interesse per la blockchain Ethereum e la finanza decentralizzata, i portafogli per gli asset digitali come Best Wallet stanno acquisendo una rilevanza crescente per l’adozione di massa. Si tratta di una piattaforma avanzata per la gestione autonoma delle criptovalute, pensata per offrire massima sicurezza e flessibilità attraverso un approccio non custodial e senza la richiesta di documenti d’identità.

Attraverso l’app è possibile acquistare criptovalute da oltre 60 blockchain con estrema semplicità, poiché include un DEX interno per swap rapidi, una sezione dedicata ai token in fase iniziale e un aggregatore di staking, che consente di ottenere reddito passivo da un’unica interfaccia.



Il token nativo $BEST garantisce vantaggi significativi all’interno dell’ecosistema Best Wallet, come accesso anticipato alle prevendite, cashback dell’8% sulla crypto card, riduzione delle commissioni e rendimenti da staking potenziati. È inoltre in fase di sviluppo una carta crypto che permetterà di spendere facilmente le risorse digitali nel mondo reale.



La prevendita in corso di Best Wallet ha già raccolto oltre 13 milioni di dollari, confermando l’interesse concreto da parte degli utenti della DeFi, con un prezzo attuale di 0,025155 dollari, una valutazione considerata ancora interessante in vista dei futuri sviluppi della piattaforma e la quotazione del token su popolari DEX, appena verrà conclusa la fase di prevendita.

ACCEDI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $BEST

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.