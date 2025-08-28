Bitcoin o Ethereum? - BorsaInside.com

Negli ultimi mesi, il mercato delle criptovalute ha visto un cambio di tendenza che sta attirando l’attenzione sia degli investitori retail che di quelli istituzionali. Se fino a poco tempo fa Bitcoin (BTC) sembrava la scelta più sicura e ovvia, oggi il panorama appare più complesso. Ethereum (ETH) sta registrando performance superiori e spinge molti analisti a chiedersi se possa davvero insidiare la leadership di Bitcoin nel medio periodo.

Attualmente, dall’inizio dell’anno, Ethereum ha guadagnato circa il 40%, contro il +20% di Bitcoin. Questa differenza di rendimento ha portato una parte significativa degli investitori istituzionali a spostare capitali verso ETH, alimentando un dibattito sempre più acceso su quale sia la migliore opzione per il futuro.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Perché Ethereum sta battendo Bitcoin nel breve periodo

Per comprendere questo scenario, bisogna analizzare i fattori che stanno spingendo Ethereum oltre le aspettative. Uno dei motivi principali è legato al quadro normativo: le recenti legislazioni americane in materia di stablecoin e mercati digitali hanno favorito in modo netto la blockchain di Ethereum, leader assoluta nella gestione di stablecoin come USDT e USDC. Inoltre, la prossima approvazione del Digital Asset Market Structure Bill dovrebbe aprire nuove opportunità per il settore DeFi, rafforzando ulteriormente la posizione di Ethereum.

Un altro aspetto cruciale è l’ingresso massiccio degli investitori istituzionali. Secondo i dati più recenti di CoinShares, circa il 77% dei flussi istituzionali nel mercato crypto è diretto verso Ethereum, contro appena il 15% destinato a Bitcoin. Questo è dovuto anche all’arrivo di ETF spot su Ethereum, che rendono l’asset più accessibile e appetibile per i grandi fondi.

Infine, l’ascesa di società come SharpLink Gaming e Bitmine Immersion Technologies, che hanno iniziato ad accumulare Ethereum come riserva di tesoreria, ha contribuito a creare una sorta di effetto a catena: più ETH acquistano le istituzioni, più il prezzo sale, e questo a sua volta attrae nuovi investitori.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Bitcoin resta il leader assoluto nel lungo periodo

Nonostante l’exploit di Ethereum, Bitcoin rimane la criptovaluta più capitalizzata e continua a essere percepito come “oro digitale”. I dati storici parlano chiaro: negli ultimi dieci anni, Bitcoin ha registrato un incremento del 46.000%, contro il 37.500% di Ethereum. Sebbene ETH abbia avuto momenti di crescita superiore, come nel bull market del 2021, BTC continua a dimostrarsi l’asset più resiliente e solido.

Le proiezioni degli analisti rafforzano questa tesi. Molti stimano che Bitcoin potrebbe raggiungere la soglia di 1 milione di dollari nei prossimi anni, partendo dagli attuali 111.000 dollari. La sua scarsità programmata e l’assenza di concorrenti diretti lo rendono unico nel panorama crypto.

Ethereum, al contrario, deve affrontare una concorrenza agguerrita. Tra le principali minacce figurano blockchain di Layer 1 come Solana, Cardano, Avalanche, Tron e Sui, tutte con capitalizzazioni superiori ai 10 miliardi di dollari e spesso indicate come potenziali “Ethereum killer”. Questa frammentazione del mercato potrebbe limitare le prospettive di crescita di ETH sul lungo periodo.

Potrebbe interessarti anche: ✅Dove e come comprare Bitcoin. I migliori siti

Bitcoin o Ethereum: quale scegliere nel 2025?

La risposta dipende dagli obiettivi di investimento:

Ethereum appare oggi più interessante per chi cerca rendimenti a breve e medio termine , grazie al supporto istituzionale, alle nuove normative favorevoli e alla sua centralità nell’ecosistema DeFi.

appare oggi più interessante per chi cerca , grazie al supporto istituzionale, alle nuove normative favorevoli e alla sua centralità nell’ecosistema DeFi. Bitcoin, invece, resta la scelta privilegiata per chi vuole proteggere il capitale nel lungo periodo, puntando su un asset consolidato, raro e universalmente riconosciuto come store of value.

In sintesi, mentre Ethereum potrebbe continuare a sovraperformare Bitcoin nei prossimi mesi, BTC resta il punto di riferimento assoluto nel mondo delle criptovalute e la scommessa più solida per chi investe con un orizzonte temporale più ampio.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it