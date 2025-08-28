Una moneta di Bitcoin accanto a una moneta di Ethereum
Negli ultimi mesi, il mercato delle criptovalute ha visto un cambio di tendenza che sta attirando l’attenzione sia degli investitori retail che di quelli istituzionali. Se fino a poco tempo fa Bitcoin (BTC) sembrava la scelta più sicura e ovvia, oggi il panorama appare più complesso. Ethereum (ETH) sta registrando performance superiori e spinge molti analisti a chiedersi se possa davvero insidiare la leadership di Bitcoin nel medio periodo.

Attualmente, dall’inizio dell’anno, Ethereum ha guadagnato circa il 40%, contro il +20% di Bitcoin. Questa differenza di rendimento ha portato una parte significativa degli investitori istituzionali a spostare capitali verso ETH, alimentando un dibattito sempre più acceso su quale sia la migliore opzione per il futuro.

Perché Ethereum sta battendo Bitcoin nel breve periodo

Per comprendere questo scenario, bisogna analizzare i fattori che stanno spingendo Ethereum oltre le aspettative. Uno dei motivi principali è legato al quadro normativo: le recenti legislazioni americane in materia di stablecoin e mercati digitali hanno favorito in modo netto la blockchain di Ethereum, leader assoluta nella gestione di stablecoin come USDT e USDC. Inoltre, la prossima approvazione del Digital Asset Market Structure Bill dovrebbe aprire nuove opportunità per il settore DeFi, rafforzando ulteriormente la posizione di Ethereum.

Un altro aspetto cruciale è l’ingresso massiccio degli investitori istituzionali. Secondo i dati più recenti di CoinShares, circa il 77% dei flussi istituzionali nel mercato crypto è diretto verso Ethereum, contro appena il 15% destinato a Bitcoin. Questo è dovuto anche all’arrivo di ETF spot su Ethereum, che rendono l’asset più accessibile e appetibile per i grandi fondi.

Infine, l’ascesa di società come SharpLink Gaming e Bitmine Immersion Technologies, che hanno iniziato ad accumulare Ethereum come riserva di tesoreria, ha contribuito a creare una sorta di effetto a catena: più ETH acquistano le istituzioni, più il prezzo sale, e questo a sua volta attrae nuovi investitori.

Bitcoin resta il leader assoluto nel lungo periodo

Nonostante l’exploit di Ethereum, Bitcoin rimane la criptovaluta più capitalizzata e continua a essere percepito come “oro digitale”. I dati storici parlano chiaro: negli ultimi dieci anni, Bitcoin ha registrato un incremento del 46.000%, contro il 37.500% di Ethereum. Sebbene ETH abbia avuto momenti di crescita superiore, come nel bull market del 2021, BTC continua a dimostrarsi l’asset più resiliente e solido.

Le proiezioni degli analisti rafforzano questa tesi. Molti stimano che Bitcoin potrebbe raggiungere la soglia di 1 milione di dollari nei prossimi anni, partendo dagli attuali 111.000 dollari. La sua scarsità programmata e l’assenza di concorrenti diretti lo rendono unico nel panorama crypto.

Ethereum, al contrario, deve affrontare una concorrenza agguerrita. Tra le principali minacce figurano blockchain di Layer 1 come Solana, Cardano, Avalanche, Tron e Sui, tutte con capitalizzazioni superiori ai 10 miliardi di dollari e spesso indicate come potenziali “Ethereum killer”. Questa frammentazione del mercato potrebbe limitare le prospettive di crescita di ETH sul lungo periodo.

Bitcoin o Ethereum: quale scegliere nel 2025?

La risposta dipende dagli obiettivi di investimento:

  • Ethereum appare oggi più interessante per chi cerca rendimenti a breve e medio termine, grazie al supporto istituzionale, alle nuove normative favorevoli e alla sua centralità nell’ecosistema DeFi.
  • Bitcoin, invece, resta la scelta privilegiata per chi vuole proteggere il capitale nel lungo periodo, puntando su un asset consolidato, raro e universalmente riconosciuto come store of value.

In sintesi, mentre Ethereum potrebbe continuare a sovraperformare Bitcoin nei prossimi mesi, BTC resta il punto di riferimento assoluto nel mondo delle criptovalute e la scommessa più solida per chi investe con un orizzonte temporale più ampio.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.