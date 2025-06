Ethereum torna al centro della scena con una performance di prezzo superiore rispetto a Bitcoin, alimentata da crescenti flussi istituzionali, entusiasmo per la tokenizzazione e segnali tecnici positivi.

ETH registra più afflussi di BTC negli Stati Uniti

Nell’ultima settimana, Ethereum ha mostrato una forza superiore rispetto a Bitcoin, con una crescita del 4,9% e un superamento della soglia dei 2.800 dollari, attirando l’attenzione degli analisti e degli investitori istituzionali. Sebbene Bitcoin mantenga una posizione stabile sopra i 109.500 dollari, è Ethereum a trainare il mercato degli ETF spot su criptovalute negli Stati Uniti, sostenuto da dinamiche macroeconomiche e sviluppi tecnici favorevoli.

Secondo i dati di SoSoValue, nelle ultime due settimane gli ETF spot su ETH hanno registrato afflussi per oltre 800 milioni di dollari, più del doppio rispetto ai circa 400 milioni attratti da Bitcoin nello stesso periodo. Solo ieri, Ethereum ha registrato afflussi netti per 240 milioni di dollari, contro i 165 milioni di dollari registrati per Bitcoin, estendendo una serie positiva che dura ormai da 18 giorni consecutivi.

Il ruolo dei Real World Asset

L’attrattiva di Ethereum per gli investitori istituzionali è alimentata anche dalla sua crescente centralità nel processo di tokenizzazione degli asset reali (RWA). Jeff Mei, COO di BTSE, ha sottolineato come Ethereum stia diventando l’infrastruttura preferita per rappresentare digitalmente azioni, fondi monetari e titoli del Tesoro statunitensi. Questo posizionamento strategico rafforza la sua credibilità come leader della finanza decentralizzata e asset d’investimento nel lungo periodo.

L’adozione istituzionale si riflette anche sugli exchange, dove la riserva di Ethereum disponibile per l’acquisto è scesa ai minimi storici.

Volatilità crescente e aspettative per ETH

L’aumento dei volumi e dell’interesse istituzionale ha avuto un effetto diretto sulla volatilità implicita di Ethereum, che ha superato quella di Bitcoin per la prima volta dal 2022. Questo indicatore suggerisce che i trader si attendono oscillazioni di prezzo più ampie nelle prossime settimane. L’attuale struttura tecnica di ETH mostra un potenziale di rimbalzo verso l’area 3.000-3.400 dollari, a condizione che riesca a consolidarsi sopra la soglia chiave dei 2.800–2.830 dollari nei prossimi giorni.



Molti cripto investitori attendono con ansia questa rottura al rialzo per Ethereum, in quanto potrebbe segnare l’inizio della tanto attesa “altseason”, ovvero un periodo in cui le altre criptovalute performano molto meglio di Bitcoin e sono in grado di generare dei profitti davvero sorprendenti.

Ethereum consolida il suo dominio su Solana

Oltre alla concorrenza con Bitcoin, Ethereum ha superato nettamente Solana sia in termini di performance che di attrattiva. Negli ultimi 30 giorni, ETH ha guadagnato oltre il 9%, mentre SOL ha subito una contrazione del 8,7%, ciò evidenzia una preferenza crescente per l’ecosistema Ethereum, particolarmente nel comparto della finanza decentralizzata (DeFi), dove il Total Value Locked ha raggiunto i 65,8 miliardi di dollari, mantenendo la prima posizione tra tutte le blockchain.

Nel frattempo, numerosi investitori stanno migrando da Solana a Ethereum, il rapporto di scambio SOL/ETH indica una pressione tecnica crescente verso ETH, supportata da una resistenza discendente che storicamente ha preceduto ulteriori rotazioni di capitale verso Ethereum.

