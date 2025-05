Ethereum supera la capitalizzazione di Bank of America. L’asset cresce del 50% in un mese, catalizzando l’interesse degli investitori e alimentando l’ottimismo sul mercato delle altcoin.

Dopo anni in secondo piano, la rete Ethereum (ETH) è tornata al centro dell’attenzione. La recente crescita dell’asset negli ultimi due giorni ha catalizzato l’interesse verso ETH. Nell’ultimo mese, la principale altcoin ha registrato un incremento di quasi il 50%. ETH stentava a superare la barriera dei 2.000 dollari. Anche la capitalizzazione di mercato della rete ha segnato un rialzo, suggerendo un possibile finale di maggio all’insegna dell’ottimismo. Ma Ethereum riuscirà a mantenere questa traiettoria?

Quanto è salito Ethereum oggi?

Al momento della redazione, il prezzo di Ethereum si attesta a 2.680,50 dollari, con un incremento dello 0,71% nelle ultime 24 ore e del 2,71% nell’ultima settimana. In questo lasso di tempo, ETH è passato da un minimo di 2.603,36 dollari a un massimo di 2.731,22 dollari.

Ethereum si conferma la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con un valore di 325,5 miliardi di dollari, in aumento dello 0,71% su base giornaliera. Grazie a questa crescita, ETH ha superato Bank of America, che vanta una capitalizzazione di mercato di 326,2 miliardi di dollari. L’altcoin si posiziona ora come il 37° asset più grande al mondo. Questo sorpasso, pur essendo un segnale positivo per il mercato di ETH, riflette anche il mutamento delle dinamiche di ricchezza a livello globale.

Previsione del prezzo di fine maggio per Ethereum

Secondo i dati di CoinCodex, l’attuale tendenza rialzista potrebbe incontrare una battuta d’arresto. Ethereum potrebbe registrare un’inversione ribassista verso la fine del mese, scendendo potenzialmente a un minimo di 2.469 dollari per il 31 di maggio. Una prospettiva che potrebbe deludere gli investitori di ETH, i quali hanno atteso con pazienza un rialzo del prezzo dell’altcoin. Sembra che dovranno pazientare ancora un po’ per vedere l’asset raggiungere la soglia dei 3.000 dollari.

