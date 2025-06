Solaxy, Bitcoin Hyper e Snorter guidano la nuova ondata di progetti Web3



Ethereum si avvicina nuovamente alla soglia psicologica dei 3.000 dollari, alimentando l’entusiasmo di investitori e trader che vedono in questo trend un possibile preludio a una nuova fase rialzista del mercato crypto. Dopo mesi di consolidamento e incertezze macroeconomiche, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato mostra segnali di forza. Tuttavia, mentre Ethereum attira l’attenzione, altre altcoin emergenti si stanno preparando a esplodere, offrendo opportunità significative per chi cerca rendimenti più elevati. In questo scenario, tre nomi spiccano per potenziale e innovazione: Solaxy (SOLX), Bitcoin Hyper (BTH) e Snorter (SNORT).

Ethereum: il gigante si risveglia



Ethereum si trova in un momento cruciale. Con il recente ritorno dell’interesse istituzionale e i progressi continui sul fronte della scalabilità (grazie agli aggiornamenti legati al rollup e all’EIP-4844), la rete si rafforza come punto di riferimento per la finanza decentralizzata (DeFi), gli NFT e le applicazioni Web3.

Il movimento verso i $3.000 è sostenuto anche dalle aspettative su una futura approvazione di un ETF spot su Ethereum, che, analogamente a quanto avvenuto per Bitcoin, potrebbe attrarre ingenti capitali da parte degli investitori tradizionali. Tuttavia, proprio mentre i riflettori sono puntati sui colossi, un nuovo ecosistema di altcoin si sta affermando con forza, proponendo soluzioni concrete e modelli economici innovativi.

1.Solaxy (SOLX)

Solaxy si sta rapidamente affermando come uno dei progetti più ambiziosi del panorama Web3, proprio mentre si avvicina alla chiusura di una delle prevendite più imponenti dell’anno. A differenza di molte meme coin prive di reale utilità, integra un layer di scalabilità costruito specificamente per la rete Solana, con l’obiettivo di alleggerire il traffico e rendere più fluide le transazioni. Il sistema gestisce una parte significativa delle operazioni off-chain, per poi riportarle on-chain in modo sicuro, riducendo drasticamente i costi e migliorando la performance complessiva della blockchain di base. Ma l’ambizione di Solaxy non si ferma qui. Il progetto sta costruendo un ecosistema completo, con una DEX proprietaria in fase di lancio e l’arrivo imminente di Igniter Protocol, un launchpad integrato che permetterà agli utenti di creare e distribuire nuovi token nativi dell’universo Solaxy.



Il token SOLX, proposto in prevendita a un prezzo estremamente competitivo di $0.00175, offre anche un’opzione di staking con rendimenti annualizzati (APY) fino all’85%. Finora, sono stati raccolti oltre 52 milioni di dollari e già oltre 13 miliardi di token risultano bloccati in staking, segnale chiaro della fiducia crescente che la community ripone nel progetto.

2. Bitcoin Hyper (BTH)

Mentre Ethereum e Solana guidano la corsa all’innovazione Layer 2, Bitcoin Hyper (BTH) si affaccia sulla scena come la risposta nativa per la rete Bitcoin. Alla base del protocollo c’è un sistema di rollup su misura per BTC, capace di spostare grandi volumi di transazioni off-chain e poi condensare i risultati in un’unica operazione sulla mainnet. Questo approccio, già collaudato in altri ecosistemi, permette di abbattere drasticamente le fee e accelerare l’esecuzione delle transazioni, rendendo Bitcoin finalmente compatibile con le esigenze del Web3.

La prevendita di BTH è ancora in fase iniziale, ma i numeri parlano chiaro: oltre un milione di dollari raccolti in pochi giorni, con una parte di utenti attratti non solo dalla tecnologia, ma anche dai burn automatici per contrastare l’inflazione e lo staking ad alto rendimento, con APY del 644%. Bitcoin Hyper non vuole reinventare BTC, ma renderlo più veloce, più efficiente e finalmente pronto per l’adozione di massa nel Web3.

3. Snorter ($SNORT)

Nel cuore dell’ultima tendenza che sta rivoluzionando il panorama crypto – quella dei trading bot su Telegram – Snorter Token si distingue per efficienza, velocità e attenzione alla sicurezza. In un ecosistema sempre più orientato all’istantaneità, Snorter offre uno strumento integrato direttamente nell’app preferita dalla comunità Web3, permettendo agli utenti di operare in tempo reale senza mai uscire da Telegram.

Il suo punto di forza è Snorter Bot, un assistente di trading intelligente che consente di partecipare a sniping istantanei al lancio dei token, impostare ordini limite, replicare le strategie di altri trader con il copy trading, e gestire il proprio wallet in modo semplice e intuitivo. Tutto ciò con una curva di apprendimento minima e un’interfaccia ottimizzata per il mobile.

Una delle funzioni più apprezzate del bot è l’analisi automatica dei token: grazie a un sistema di sicurezza avanzato, Snorter è in grado di rilevare anomalie, smart contract sospetti o segnali di potenziali rug pull, fornendo così un primo livello di protezione per i trader meno esperti.

Il token SNORT funge da chiave d’accesso all’intero ecosistema, sbloccando funzionalità premium, priorità nelle operazioni di sniping e rendimenti elevati tramite staking, con un APY attualmente fissato al 458%. In pochi giorni di prevendita, il progetto ha già raccolto oltre 663.000 dollari, posizionandosi come uno dei candidati più promettenti nell’arena emergente dei bot automatizzati. Un prodotto che coniuga utilità reale, design orientato all’utente e potenziale di crescita in uno dei segmenti più caldi del mercato.

