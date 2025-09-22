Bitcoin ed Ethereum - BorsaInside,com

Il mercato delle criptovalute ha aperto la settimana con un deciso movimento al ribasso. Bitcoin ha perso slancio dopo il recente massimo mensile, scivolando sotto quota 113.000 dollari, mentre le altcoin hanno subito crolli ancora più marcati.

Nella mattinata di lunedì la regina delle criptovalute è arretrata del 2,5%, attestandosi a 112.843 dollari, in netto calo rispetto al picco della scorsa settimana vicino ai 118.000 dollari, massimo che non si vedeva da metà agosto.

Il bilancio settimanale si è chiuso senza grandi variazioni: l’entusiasmo iniziale per il taglio dei tassi deciso dalla Federal Reserve è stato rapidamente compensato da un ritorno alla cautela, con gli investitori in attesa di nuove indicazioni sull’andamento dell’economia americana.

Mercato crypto scosso dal caso Praetorian e dai dubbi sulle aziende

A peggiorare il sentiment degli operatori è arrivata la notizia che Praetorian Group International, società di trading in criptovalute, si è dichiarata colpevole davanti al Dipartimento di Giustizia statunitense per aver orchestrato un Ponzi scheme che ha danneggiato oltre 90.000 investitori per un ammontare superiore a 62 milioni di dollari.

Restano inoltre i dubbi sulla sostenibilità delle grandi esposizioni in Bitcoin da parte di società quotate come Strategy (già MicroStrategy), la cui solidità finanziaria è sempre più sotto esame da parte del mercato.

Attesa per i discorsi della Fed e i dati sull’inflazione

Il ribasso si inserisce in un contesto di politica monetaria incerto. La scorsa settimana la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, mossa che inizialmente aveva favorito la corsa verso gli asset rischiosi grazie all’indebolimento del dollaro. Tuttavia, i commenti prudenti del presidente Jerome Powell, che ha ribadito come ogni ulteriore decisione dipenderà dai dati macroeconomici, hanno ridimensionato le aspettative di un ciclo di allentamenti aggressivi.

Gli investitori attendono ora i discorsi di oltre dieci funzionari Fed previsti nei prossimi giorni, oltre ai dati sull’indice PCE, il parametro di inflazione preferito dalla banca centrale americana, attesi per venerdì. Un atteggiamento più restrittivo potrebbe pesare ulteriormente su Bitcoin e sugli asset digitali, mentre eventuali segnali di ulteriori tagli ai tassi darebbero nuova linfa al mercato.

Bitcoin resta positivo nel 2025 ma lontano dai massimi storici

Nonostante la flessione di inizio settimana, Bitcoin mantiene un progresso di circa il 5% a settembre e segna da inizio 2025 un guadagno superiore al 20%, trainato da nuovi flussi istituzionali e dall’ottimismo legato all’adozione crescente delle criptovalute. Resta però distante dal record assoluto sopra i 124.000 dollari toccato nei primi mesi dell’anno.

Altcoin in forte calo: Ethereum, XRP e Dogecoin tra i peggiori

Il ribasso si è fatto sentire in maniera ancora più evidente sulle altcoin, che hanno registrato vendite massicce.

Ethereum (ETH) ha perso oltre l’ 8% , scivolando a 4.141 dollari , il livello più basso da più di un mese.

ha perso oltre l’ , scivolando a , il livello più basso da più di un mese. XRP è crollato anch’esso dell’ 8% , fermandosi a 2,76 dollari , minimo delle ultime tre settimane.

è crollato anch’esso dell’ , fermandosi a , minimo delle ultime tre settimane. Solana ha ceduto il 7,5% , mentre Cardano è arretrata del 10% e Polygon dell’ 11,5% .

ha ceduto il , mentre è arretrata del e dell’ . Tra i meme token, Dogecoin ha lasciato sul terreno oltre il 12%, mentre il token $TRUMP ha registrato un calo del 9%.

Il quadro complessivo conferma un avvio di settimana difficile per l’intero settore delle criptovalute, con gli operatori in attesa di capire se il clima di incertezza macroeconomica potrà trasformarsi in un’occasione di accumulo o preludere a ulteriori correzioni.

