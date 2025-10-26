Fidelity integra Solana nella sua piattaforma, segnando una svolta strategica per l’adozione istituzionale delle criptovalute e l’unione tra finanza tradizionale e Web3, con prospettive rialziste per il token SOL.

Fidelity integra Solana nella propria piattaforma

Fidelity, uno dei colossi mondiali dei servizi finanziari, ha ufficialmente aggiunto Solana (SOL) alla propria piattaforma di trading, rendendo disponibile il token sia per clienti istituzionali che retail. L’integrazione, annunciata da un portavoce dell’azienda, riguarda diverse sezioni dell’ecosistema Fidelity: Fidelity Crypto, Fidelity Crypto for IRAs, Fidelity Crypto for Wealth Managers e Fidelity Digital Assets, piattaforma dedicata agli investitori istituzionali.

L’iniziativa di Fidelity consolida l’obiettivo di colmare il divario tra la finanza legacy e l’economia digitale emergente. L’inclusione di Solana rafforza la presenza delle principali blockchain su piattaforme regolamentate e accessibili, favorendo una maggiore partecipazione sia da parte degli investitori individuali sia da parte delle grandi istituzioni.

L’annuncio segue importanti sviluppi normativi a livello globale, tra cui l’approvazione a Hong Kong del primo ETF spot su Solana, un evento che testimonia la crescente fiducia delle autorità e degli investitori nei confronti del protocollo.

Solana: la nuova Wall Street decentralizzata

Con una capitalizzazione di mercato superiore a 105 miliardi di dollari, Solana si posiziona al sesto posto tra le criptovalute più capitalizzate al mondo. Il suo ecosistema ambisce a trasformarsi nel cuore dei mercati finanziari decentralizzati, ospitando asset del mondo reale tokenizzati (RWA), come azioni, fondi monetari, stablecoin e collezionabili digitali.

Questo approccio mira a democratizzare l’accesso ai mercati finanziari e a sbloccare nuova liquidità, tradizionalmente confinata in asset poco liquidi. La rete Solana, grazie alla sua elevata velocità e ai costi ridotti, è considerata una delle infrastrutture più efficienti per costruire la nuova generazione di capital markets basati su blockchain.

Stablecoin e interoperabilità su Solana

Nel mese di ottobre, Tether ha lanciato le versioni cross-chain di USDt e Tether Gold (XAUT) sulla rete Solana, ampliando l’offerta di stablecoin interoperabili. Questa mossa posiziona Solana come potenziale hub di liquidità stabile e multi-chain, rafforzando la sua centralità nell’ecosistema DeFi.

Grazie a una maggiore interoperabilità e al supporto per RWA tokenizzati, la rete punta a ridurre rischi sistemici come volatilità, depeg e slippage, migliorando l’esperienza d’uso per trader e istituzioni che cercano stabilità e trasparenza.

Verso un’infrastruttura di mercato attiva 24/7

Negli Stati Uniti, le autorità di regolamentazione, tra cui la SEC e la CFTC, hanno recentemente espresso interesse per una graduale transizione dei mercati verso operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per meglio allinearsi a un’economia globale e digitale sempre attiva.

Questa visione coincide con la missione di Solana: creare un’infrastruttura finanziaria sempre attiva, capace di eguagliare e superare l’efficienza e la liquidità dei mercati tradizionali, portando la velocità di Internet nei capital markets.

Solana: prospettive di prezzo

Attualmente, SOL è scambiato attorno ai 185 dollari, sostenuto da forti volumi e crescente partecipazione istituzionale. Il prezzo si muove sopra un solido supporto tra 178 e 182 dollari, con resistenza tecnica nella fascia 205–220 dollari. Un breakout confermato oltre tale livello potrebbe aprire la strada a nuovi target tra 250 e 350 dollari, secondo diversi analisti.

I dati on-chain supportano il trend rialzista: nel terzo trimestre, gli afflussi di stablecoin su Solana sono cresciuti del 37%, mentre il volume di trading su DEX è aumentato del 7% e quello degli NFT del 45%. Parallelamente, la ChinaAMC Solana ETF, listata sulla borsa di Hong Kong (HKEX) con ticker 3460, permette ora di scambiare SOL in HKD, CNY e USD, rafforzando ulteriormente la visibilità internazionale dell’asset.

