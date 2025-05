FIFA si prepara a lanciare una propria blockchain personalizzata sfruttando l’infrastruttura tecnologica di Avalanche, segnando un nuovo capitolo nella convergenza tra sport globale e innovazione Web3. L’iniziativa evidenzia come le grandi istituzioni stiano continuando a esplorare applicazioni pratiche della blockchain, oltre le mode temporanee.

FIFA e Avalanche: una partnership strategica

La nuova blockchain annunciata dalla Federazione Internazionale del calcio (FIFA), denominata FIFA Blockchain, sarà una rete layer1 indipendente sviluppata con le soluzioni offerte dalla blockchain Avalanche, pensata per offrire alte prestazioni, latenza ridotta e scalabilità. Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso Web3 della federazione calcistica mondiale, che già nel 2022 aveva rilasciato una collezione NFT su Algorand, in occasione dei Mondiali in Qatar.

L’annuncio ufficiale arriva in concomitanza con il completamento dell’aggiornamento Avalanche9000, un upgrade che punta proprio a favorire la creazione di nuove blockchain personalizzate da parte di aziende e sviluppatori. La decisione di FIFA di affidarsi ad Avalanche è un chiaro segnale della solidità e della maturità della rete, che viene sempre più scelta per applicazioni enterprise.

FIFA Collect e FIFA Coin

Il primo progetto ad essere lanciato sulla nuova blockchain sarà FIFA Collect, un marketplace dedicato ai collezionabili digitali, anche noti come NFT (non-fungible tokens). Lo sviluppo tecnico sarà affidato alla società Modex, attiva nel campo delle soluzioni blockchain su misura. Sebbene al momento non siano stati resi noti ulteriori dettagli sui futuri utilizzi della rete, FIFA ha lasciato intendere che sono in corso valutazioni su altre applicazioni ancora riservate.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire prodotti digitali più affidabili e scalabili per una fanbase potenziale di oltre 5 miliardi di persone. L’intenzione, già espressa in precedenza dal presidente FIFA Gianni Infantino, è anche quella di creare una FIFA Coin, una valuta digitale in grado di stimolare l’interazione diretta con i tifosi in tutto il mondo.

AVAX si espande nella DeFi

Oltre alle collaborazioni con enti sportivi, Avalanche continua ad ampliare la propria presenza nel settore della finanza decentralizzata. La rete ha recentemente ospitato l’integrazione del fondo di BlackRock “BUIDL” da parte di Securitize, consentendo l’utilizzo del token sBUIDL come garanzia su piattaforme di lending come Euler. Parallelamente, il progetto SolvBTC ha lanciato un nuovo token su Avalanche, sfruttando Bitcoin inattivi per generare rendimento tramite strategie strutturate in DeFi.

In ambito istituzionale, VanEck, uno dei principali gestori di fondi al mondo, ha annunciato per giugno 2025 il lancio di un fondo privato interamente dedicato all’ecosistema Avalanche. Il VanEck PurposeBuilt Fund sarà focalizzato su startup con casi d’uso reali nei settori della finanza, dei pagamenti e dell’intelligenza artificiale, privilegiando progetti che emettono token con reale utilità, al di là della semplice speculazione.

Cresce l’attenzione verso soluzioni Web3 funzionali

La strategia di FIFA si inserisce in un trend più ampio che vede sempre più aziende adottare infrastrutture blockchain per finalità concrete, come la fidelizzazione degli utenti, la gestione di asset digitali e la creazione di ecosistemi autonomi. L’adozione di Avalanche, nota per le sue prestazioni elevate e per la possibilità di creare subnet personalizzate, conferma il ruolo crescente di questa rete tra le alternative a Ethereum.

Nonostante la fine dell’euforia legata agli NFT, l’interesse da parte di colossi come FIFA segnala che la tecnologia blockchain continua ad avere un potenziale duraturo anche nel campo dello sport e intrattenimento, oltre che nella finanza.

