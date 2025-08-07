XRP vs DOGE - BorsaInside.com

Dopo aver messo a segno performance straordinarie nell’ultimo decennio, con XRP che ha superato il +34.000% e Dogecoin che ha toccato un incredibile +117.000%, i due asset digitali sembrano ora avviati verso una fase decisamente meno brillante. Le prospettive per agosto 2025 (e oltre) appaiono cupe, e diversi fattori fondamentali indicano un possibile ridimensionamento duraturo.

L’adozione reale di XRP e Dogecoin è molto più bassa di quanto sembri

Una delle principali promesse delle criptovalute è quella di rivoluzionare i pagamenti: più veloci, più sicuri e meno costosi. XRP è stato progettato per facilitare i pagamenti transfrontalieri tra istituzioni finanziarie, mentre Dogecoin è nato come alternativa per le transazioni dirette e di piccolo importo.

Nonostante il tempo trascorso e l’interesse mediatico, l’adozione concreta resta limitata. XRP è utilizzato su RippleNet, una rete che conta circa 300 istituzioni finanziarie, ma l’impiego effettivo del token XRP nei trasferimenti non è obbligatorio. Ciò significa che la crescita della rete non corrisponde necessariamente a un incremento della domanda per il token stesso.

Dogecoin ha goduto di una spinta momentanea grazie al supporto di Elon Musk, che ha portato Tesla ad accettare DOGE per alcuni prodotti. Ma questo slancio è rimasto isolato: nel 2024 solo circa 2.500 commercianti accettavano Dogecoin, un numero esiguo rispetto alla visione di una criptovaluta realmente diffusa nel commercio globale.

Le loro blockchain non sono più le migliori sul mercato

All’inizio, sia XRP Ledger che Dogecoin offrivano una valida alternativa rispetto ai circuiti bancari tradizionali come SWIFT, soprattutto per costi e tempi di transazione. XRP riesce a elaborare pagamenti in 3-5 secondi a costi irrisori, mentre Dogecoin impiega circa un minuto, con una commissione media intorno ai 2 centesimi.

Tuttavia, il panorama si è evoluto rapidamente. Solana, ad esempio, processa transazioni in circa 400 millisecondi e a un costo ancora più basso. Anche Stellar, molto simile a Dogecoin per tipologia di utilizzo peer-to-peer, offre prestazioni comparabili a XRP, ma con una struttura decentralizzata più chiara e una community attiva.

Risultato? XRP e Dogecoin non hanno più un vantaggio tecnologico, e rischiano di restare indietro rispetto a progetti più moderni, performanti e diffusi.

I catalizzatori politici si sono già esauriti

Tra fine 2024 e inizio 2025, sia XRP che Dogecoin avevano beneficiato di eventi politici significativi: la vittoria di Trump alle presidenziali ha portato all’uscita di scena di Gary Gensler, ex presidente della SEC, notoriamente ostile alle crypto e coinvolto in cause legali contro Ripple. Questo ha riacceso l’entusiasmo attorno a XRP, nella speranza che il contenzioso venisse risolto positivamente.

Nel frattempo, Dogecoin aveva cavalcato un altro evento mediatico: la nomina di Elon Musk a una posizione simbolica nel Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), un gioco di parole che ha infiammato la community. Ma si trattava di una trovata senza impatto reale sulla criptovaluta.

Oggi questi eventi sono ormai alle spalle. Non ci sono nuovi stimoli all’orizzonte, e l’effetto “buy the rumor, sell the news” sembra essersi concretizzato. Senza nuovi driver, la fiducia potrebbe calare.

Il legame con un mercato azionario a rischio correzione

Un tempo considerate un’alternativa decorrelata agli investimenti tradizionali, oggi le criptovalute mostrano una forte correlazione con i mercati azionari. In particolare, seguono a stretto giro le dinamiche dell’indice S&P 500.

Questo potrebbe essere un problema imminente. Secondo l’indicatore Shiller P/E, l’attuale fase rialzista dell’S&P 500 è una delle più costose degli ultimi 154 anni. Storicamente, quando il mercato azionario entra in territorio sopravvalutato, una correzione è solo questione di tempo.

Se il mercato azionario dovesse invertire la rotta, le criptovalute — e in particolare asset già fragili come XRP e Dogecoin — potrebbero subire cali anche più accentuati, proprio a causa della loro alta volatilità e della mancanza di fondamentali solidi.

