Il 2025 potrebbe entrare nei libri di storia come l’anno in cui, dopo lo shock sistemico del crollo di FTX, il mercato delle criptovalute ha dimostrato ancora una volta resilienza.

FTX: Al via il secondo round di rimborsi

Dopo mesi di attesa e una procedura fallimentare tra le più complesse nella storia delle criptovalute, FTX Recovery Trust ha annunciato che il 30 maggio 2025 inizierà la seconda distribuzione dei fondi ai creditori ammessi nel piano di riorganizzazione approvato in Chapter 11. I pagamenti saranno effettuati tramite i fornitori di servizi di distribuzione autorizzati, BitGo e Kraken, con tempi stimati tra 1 e 3 giorni lavorativi.

Secondo il piano approvato, i clienti della piattaforma riceveranno rimborsi differenziati in base alla loro categoria:

Classe 5A (clienti dotcom): 72%



Classe 5B (clienti USA): 54%



Classi 6A e 6B (creditori non garantiti e prestiti in asset digitali): 61%



Classe 7 (creditori convenience): 120%



Questi numeri segnano un risultato notevole considerando le condizioni iniziali in cui FTX versava dopo il crollo di fine 2022. John J. Ray III, amministratore fiduciario della FTX Recovery Trust, ha sottolineato che si tratta di “un traguardo importante” e un chiaro riflesso dell’efficacia dei processi di recupero portati avanti negli ultimi due anni.

Ritorno di fiducia: Ethereum in forte ripresa

La notizia del rimborso FTX arriva in un momento cruciale per il mercato crypto, che mostra segnali di decisa ripresa. In particolare, Ethereum (ETH) ha recentemente toccato un massimo trimestrale a 2.700 dollari, spingendo molti analisti a parlare di altseason imminente, una fase del ciclo di mercato in cui le altcoin sovraperformano Bitcoin in termini di crescita percentuale.

Il rapporto ETH/BTC è infatti salito del 33% dal 21 aprile, giorno in cui ha toccato i 0,0176, il livello più basso dal gennaio 2020. Questa inversione di tendenza suggerisce che Ethereum abbia raggiunto un bottom relativo rispetto a Bitcoin, aprendo la strada a una potenziale inversione rialzista del prezzo.

Anche il MVRV ratio (Market Value to Realized Value) di Ethereum mostra una forte sottovalutazione, simile ai cicli di mercato del 2017, 2018 e 2019, quando ETH sovraperformò BTC in maniera significativa. A tutto questo si aggiunge una domanda crescente da parte degli investitori istituzionali e una pressione di vendita in calo, segnalata da un rapporto di flusso in entrata negli exchange ai minimi dal 2020.

ETF e fiducia istituzionale su ETH

Un altro dato significativo è l’aumento delle allocazioni in ETF su Ethereum. A partire da aprile 2025, le posizioni in ETF ETH hanno mostrato una crescita più rapida, trainata dall’aggiornamento della rete “Pectra” e da un contesto macroeconomico più favorevole. Questa fiducia da parte degli investitori istituzionali rafforza ulteriormente il trend secondo cui Ethereum potrebbe guidare la prossima fase di crescita del mercato.

Nelle ultime 2 settimane, gli ETF spot su ETH negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 290 milioni di dollari, spostando il totale dei flussi netti a 2,76 miliardi di dollari. Gli investitori sembrano dunque pronti a scommettere sulle altcoin, ed Ethereum è in pole position per guidare questa nuova ondata.

MIND of Pepe: l’AI al servizio degli investitori

Tra le altcoin da poco sviluppate sulla blockchain Ethereum, spicca un nuovo protagonista, ovvero Mind of Pepe ($MIND), un progetto che fonde intelligenza artificiale, cultura meme e strumenti di analisi predittiva per offrire agli utenti un vantaggio competitivo nel mondo delle crypto. Il progetto si distingue per la sua capacità di analizzare trend social, dati blockchain e movimenti di mercato attraverso algoritmi avanzati, generando segnali e insight esclusivi per i possessori del token $MIND.

Una delle funzionalità più apprezzate è il monitoraggio in tempo reale dei trend emergenti su piattaforme come X (ex Twitter), Reddit e Telegram, che consente agli utenti di identificare per tempo nuove opportunità di investimento. Inoltre, il token $MIND permette di accedere a una piattaforma con previsioni automatizzate e una sezione di early access a nuovi progetti selezionati dall’AI del protocollo.

Il progetto ha raccolto quasi 10 milioni di dollari nella prevendita, in corso sul sito web ufficiale, segnando un forte interesse da parte della community crypto e di analisti come Stefano Castiello.

Questo successo è dovuto anche al rendimento da staking annuo del 267%, accessibile subito dopo aver partecipato alla fase di prevendita.



Il prezzo attuale per token è di 0,0037515 dollari e rimarrà tale fino alla fine dell’evento, tra 7 giorni.

