Un’ondata di iniziative normative da parte della CFTC con il “Crypto Sprint” e della SEC con il “Project Crypto” segna una svolta per il ruolo degli Stati Uniti nell’economia digitale basata su blockchain.

Crypto Sprint: chiarezza normativa dalla CFTC

L’evoluzione normativa delle criptovalute negli Stati Uniti sta attraversando una fase cruciale. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha lanciato un’iniziativa accelerata denominata “Crypto Sprint”, mentre la Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato il “Project Crypto”, due piani distinti ma coordinati per rendere gli Stati Uniti il centro globale della finanza digitale.

La CFTC, sotto la guida della presidente ad interim Caroline Pham, ha avviato la Crypto Sprint per colmare le lacune normative che frenano l’adozione degli asset digitali. Tre sono i pilastri su cui si concentra l’iniziativa:

Diritto alla self-custody : viene definito un quadro giuridico chiaro per consentire agli utenti il pieno controllo sui propri asset digitali, rafforzando la sicurezza e l’autonomia.



: viene definito un quadro giuridico chiaro per consentire agli utenti il pieno controllo sui propri asset digitali, rafforzando la sicurezza e l’autonomia. Ruolo delle banche nel settore cripto : la regolamentazione stabilisce criteri operativi per gli istituti bancari coinvolti in attività crypto, garantendo conformità e trasparenza.



: la regolamentazione stabilisce criteri operativi per gli istituti bancari coinvolti in attività crypto, garantendo conformità e trasparenza. Supervisione dei mercati spot: l’estensione dell’autorità della CFTC sui mercati spot di tipo commodity dovrebbe aumentare la fiducia e la trasparenza, contrastando manipolazioni e pratiche scorrette.



Questo passo rappresenta una transizione dalla frammentazione normativa a una struttura coordinata, volta a stimolare l’innovazione senza compromettere l’integrità del mercato. Il lavoro congiunto tra CFTC e SEC, spinto dall’attuale amministrazione Trump, evidenzia un approccio strategico alla trasformazione on-chain del sistema finanziario statunitense.

Project Crypto: maggiori diritti per gli asset digitali

Il 31 luglio 2025, il presidente della SEC Paul Atkins ha annunciato ufficialmente il lancio di Project Crypto, un programma a livello Commissione finalizzato a modernizzare la regolamentazione dei titoli per adattarla all’era della blockchain. Durante un discorso presso l’America First Policy Institute, Atkins ha descritto la nuova agenda normativa come un’opportunità storica per rafforzare la leadership americana nella finanza decentralizzata.

Tra i punti salienti:

Nuove regole per la distribuzione e custodia di asset digitali , con possibilità di commento pubblico.



, con possibilità di commento pubblico. Esenzioni innovative per accelerare l’adozione commerciale di tecnologie emergenti.



per accelerare l’adozione commerciale di tecnologie emergenti. Linee guida su ICO, airdrop e security token , con l’obiettivo di attrarre nuovamente le emissioni di token negli Stati Uniti, riducendo la dipendenza da strutture offshore.



, con l’obiettivo di attrarre nuovamente le emissioni di token negli Stati Uniti, riducendo la dipendenza da strutture offshore. Supporto alla self-custody , definita un valore fondamentale della finanza americana.



, definita un valore fondamentale della finanza americana. Apertura a piattaforme ibride (super-app), capaci di offrire trading di security token, interessi da staking, azioni tokenizzate e strumenti tradizionali sotto un’unica licenza.



Nuovi modelli di compliance

Un aspetto innovativo del Project Crypto riguarda l’integrazione dei sistemi on-chain nei mercati dei titoli. La SEC prevede di adattare normative obsolete per riconoscere la validità di modelli sia centralizzati sia completamente decentralizzati, come gli automated market maker (AMM). Anche la distinzione tra operatori intermediati e disintermediati sarà chiarita, con l’intento di proteggere gli sviluppatori di codice open source e facilitare le attività on-chain senza barriere burocratiche inutili.

La viabilità commerciale diventa così il principio guida: l’introduzione di un’esenzione all’innovazione mira a bilanciare esigenze di compliance con rapidità di esecuzione, pur mantenendo standard minimi come la whitelist dei partecipanti o la compatibilità con protocolli come ERC-3643.

Il wallet per la self-custody di criptovalute

L’enfasi delle autorità americane sulla self-custody come diritto fondamentale segna un cambio di paradigma. In questo contesto emergono strumenti progettati per soddisfare le nuove esigenze degli utenti, soprattutto nel segmento non-custodial. Tra questi spicca Best Wallet, una comoda piattaforma per la gestione autonoma delle criptovalute, compatibile con oltre 60 blockchain e focalizzata su privacy, velocità e interoperabilità.

Best Wallet integra Onramper per permettere l’acquisto di crypto anche con carta di credito o debito, e offre uno DEX interno per scambi rapidi, sicuri e a basso costo. Una sezione dedicat (Upcoming Tokens) permette agli utenti di investire in prevendite promettenti direttamente dall’app, mentre l’aggregatore di staking consente di generare reddito passivo scegliendo le migliori opportunità sul mercato.

Il token nativo $BEST aumenta i vantaggi ottenibili d Best Wallet, offrendo accesso anticipato alle prevendite, commissioni ridotte, cashback dell’8% sulle cripto spese con la Best Card, e un interesse passivo da staking del 93%. La prevendita in corso di $BEST ha già superato i 14,4 milioni di dollari raccolti, con un prezzo attuale fissato a 0,025435 dollari per token.

Best Wallet si propone come strumento completo per navigare il nuovo scenario crypto delineato dalla CFTC e dalla SEC. Considerando la crescente attenzione istituzionale verso soluzioni non-custodial e conformi, il potenziale di apprezzamento del token $BEST al momento della quotazione sugli exchange risulta particolarmente interessante per chi desidera posizionarsi in anticipo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.