L’interesse per le cripto stablecoin negli Stati Uniti cresce rapidamente grazie a nuove politiche favorevoli e all’avanzamento di un disegno di legge che potrebbe ridefinire il panorama crypto globale.

Bessent promuove la regolamentazione cripto

Negli Stati Uniti si sta assistendo a un cambio radicale nella gestione del settore cripto. Dopo anni di incertezza normativa, l’amministrazione attuale, con Donald Trump presidente e David Sacks come principale consigliere in materia di intelligenza artificiale e criptovalute, sta imprimendo una svolta decisa verso la regolamentazione del comparto, con particolare attenzione alle stablecoin. Secondo Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, la legalizzazione e l’adozione delle stablecoin sostenute da asset reali potrebbe generare fino a 2.000 miliardi di dollari di domanda per i titoli del Tesoro statunitense.

Verso un’adozione istituzionale delle stablecoin

Le previsioni di Bessent sono in linea con recenti stime di mercato e con un rapporto pubblicato da Citibank, secondo cui entro il 2030 gli emittenti di stablecoin potrebbero superare paesi come la Cina tra i maggiori acquirenti di Treasury USA, raggiungendo i 3,7 trilioni di dollari. Questo trend è stato confermato anche da figure di spicco della finanza tradizionale, come Larry Fink, CEO di BlackRock, che ha definito la tokenizzazione degli asset come “il futuro della finanza” e Bitcoin come “oro digitale”.

Il quadro normativo sta per essere ridefinito dal GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), una proposta di legge recentemente approvata dal Senato, che mira a fornire una base giuridica chiara per le stablecoin ancorate al dollaro. Il disegno di legge impone che queste siano completamente garantite da asset liquidi e sicuri, come i titoli del Tesoro USA, e introduce regole severe contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Rischi politici e controversie legate a USD1

Nonostante l’entusiasmo del settore, il processo legislativo non è privo di ostacoli. La proposta ha attirato critiche per i potenziali conflitti di interesse, in particolare riguardo alla stablecoin USD1, lanciata da World Liberty Financial, un’azienda con focus sugli investimenti nella DeFi sostenuta da membri della famiglia Trump. USD1 è una stablecoin garantita da Treasury statunitensi e depositi in dollari, e ha già ricevuto un impegno di investimento di 2 miliardi di dollari da parte del fondo sovrano MGX di Abu Dhabi per operazioni su Binance.

L’adozione di USD1 da parte di investitori istituzionali internazionali, insieme al sostegno dell’amministrazione Trump alle criptovalute, ha sollevato dubbi da parte di osservatori politici ed esponenti democratici come Elizabeth Warren, che denunciano una possibile commistione tra interessi pubblici e privati.

Stabilità e trasparenza come motori della crescita

Al di là delle polemiche politiche, l’orientamento degli Stati Uniti verso una regolamentazione chiara e stringente sembra destinato a rafforzare la fiducia del mercato. In caso di fallimento di un emittente, ad esempio, il GENIUS Act garantirebbe priorità ai detentori di stablecoin nel recupero dei fondi, offrendo così un livello di tutela assimilabile a quello dei depositi bancari. Questo potrebbe trasformare le stablecoin in alternative digitali molto più conveniente delle valute fiat, grazie alla loro maggiore velocità, operatività 24/7 ed economicità dei trasferimenti.

L’app per gestire facilmente cripto e stablecoin

In questo contesto di crescente attenzione verso gli asset digitali e di innovazione nel settore blockchain, Best Wallet si propone come una soluzione all’avanguardia per la gestione autonoma delle criptovalute. La piattaforma offre un portafoglio digitale completo per utenti che cercano strumenti avanzati ma intuitivi, senza rinunciare alla privacy e alla decentralizzazione. Non prevede KYC, supporta oltre 60 blockchain e scambi diretti tra cripto e valute FIAT.

Best Wallet oltre ad offrire compatibilità con i diversi protocolli della DeFi, include un exchange interno per scambi rapidi con costi di commissione minimi, una sezione “Upcoming Tokens” per scoprire e partecipare alle prevendite più promettenti e un aggregatore di staking per generare rendite passive con un solo clic. A ciò si aggiunge una carta crypto in fase di lancio, pensata per semplificare i pagamenti con asset digitali nel mondo reale.

Il token $BEST è il cuore dell’ecosistema: consente accesso anticipato alle prevendite, riduce le commissioni, potenzia i rendimenti dello staking e offre un cashback fino all’8% sulle transazioni effettuate con la cripto card. Il prezzo del token nella fase di prevendita in corso sul sito web ufficiale è fissato a 0,025085 dollari, con oltre 12,7 milioni di dollari già raccolti dagli investitori.

Con l’interesse crescente per soluzioni digitali regolamentate e sicure, Best Wallet si inserisce in una fase di profonda trasformazione del mercato crypto. Un contesto dove l’autonomia dell’utente, la gestione semplificata degli investimenti e l’accesso a nuovi progetti rappresentano asset strategici per cogliere le opportunità emergenti.

