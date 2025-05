River sostiene che i prodotti Bitcoin regolamentati, la leadership nelle infrastrutture di mining e il supporto politico a livello statale possano rafforzare il primato degli Stati Uniti nel settore delle criptovalute.

Secondo un rapporto di ieri 20 maggio pubblicato dalla piattaforma River, gli sforzi degli Stati Uniti per affermarsi come hub globale per Bitcoin (BTC) e l’ecosistema degli asset digitali potrebbero costituire il fondamento di una rinnovata espansione economica interna.

L’America Report 2025 evidenzia la posizione privilegiata degli Stati Uniti per capitalizzare sull’istituzionalizzazione di Bitcoin nei settori finanziario, energetico e tecnologico.

Il rapporto riconduce ai dati di un sondaggio che rivelano come oltre il 40% degli adulti americani sotto i quarant’anni abbia utilizzato o investito in Bitcoin, sottolineando l’importanza generazionale di questo asset. Tra i piccoli imprenditori intervistati, il 29% ha manifestato interesse ad accettare o detenere Bitcoin per diversificare la propria tesoreria aziendale.

Maturità istituzionale

River sottolinea che le aziende statunitensi hanno sviluppato l’infrastruttura finanziaria per Bitcoin più avanzata al mondo, con il lancio di numerosi ETF spot su Bitcoin da parte di prestigiosi gestori patrimoniali, l’adozione capillare di servizi di custodia di livello istituzionale e un crescente impiego di Bitcoin nelle tesorerie aziendali. Il rapporto segnala un coinvolgimento sempre più marcato di fondi pensione, RIA e aziende Fortune 500, a testimonianza della progressiva integrazione di Bitcoin nel sistema finanziario tradizionale. Secondo le stime di River, all’inizio del 2025 le aziende con sede negli Stati Uniti gestiscono oltre il 75% degli asset globali in ETF spot su Bitcoin. Coinbase Custody, che detiene asset per diversi ETF, custodisce oltre 900.000 BTC per conto di istituzioni.

Oltre ai flussi istituzionali, River individua una dimensione socioculturale nel cambiamento legato a Bitcoin, evidenziando la migrazione della ricchezza privata verso giurisdizioni favorevoli a Bitcoin negli Stati Uniti, quali Florida e Tennessee, che attraggono individui con un elevato patrimonio netto grazie a incentivi fiscali e politiche supportive.

Inoltre, diverse società di mining di Bitcoin quotate in borsa negli Stati Uniti stanno contribuendo all’espansione della capacità nazionale. Il rapporto rivela che oltre il 38% dell’hashrate totale della rete Bitcoin proviene dagli Stati Uniti, una quota quasi doppia rispetto al secondo Paese leader.

Questa concentrazione di potenza di calcolo conferisce agli Stati Uniti un vantaggio strutturale nella governance e nella sicurezza di Bitcoin, creando anche nuove opportunità di flessibilità della rete dal lato della domanda, con i miner che, agendo come consumatori di energia reattivi, contribuiscono a stabilizzare le reti elettriche regionali.

Tendenze politiche strategiche e integrazione sociale

Il rapporto suggerisce che considerare Bitcoin come un asset di riserva strategico, simile all’oro, potrebbe diventare un elemento centrale della futura politica economica statunitense. Inoltre, si rileva come gli stati americani stiano adottando normative a favore della custodia, del mining e della tutela legale degli utenti di Bitcoin, creando “corridoi Bitcoin” che attraggono capitali, nonché talenti tecnici. Bitcoin si rivela di fatto particolarmente attraente per le giovani generazioni e per quei piccoli imprenditori, preoccupati dalla svalutazione del dollaro e dal rischio inflazionistico, poiché offre un mezzo per raggiungere la sovranità finanziaria. Sempre secondo River tale movimento demografico presuppone un “complemento dal basso” all’adozione istituzionale dall’alto. La relazione conclude che l’integrazione di Bitcoin a livello istituzionale, industriale e individuale rappresenta una piattaforma strategica per la formazione di capitale nazionale, con il potenziale di ridefinire il futuro economico degli Stati Uniti.

BTC Bull ($BTCBULL): la meme coin per guadagnare Bitcoin restando al passo coi tempi

Mentre gli Stati Uniti si posizionano per trarre vantaggio dalla crescente adozione di Bitcoin, come evidenziato dal rapporto di River, il BTC Bull Token ($BTCBULL) emerge come un’opportunità per gli investitori di capitalizzare su questo genere di tendenza. BTC Bull ($BTCBULL) presenta una strategia innovativa per creare valore legato a Bitcoin, attraverso una meme coin basata su meccanismi deflazionistici e airdrop programmati. Questo progetto spicca per la sua concezione originale, consentendo agli utenti di accumulare Bitcoin tramite airdrop pianificati e beneficiando di un modello di token deflazionistico, strutturato per generare valore tangibile. Il BTC Bull Token (BULL) sfrutta l’entusiasmo che circonda Bitcoin, offrendo un concept che valorizza il sentimento rialzista del mercato.

La prevendita, avviata a febbraio, sta ottenendo un successo significativo, con oltre 3,5 milioni di dollari già raccolti. Un esperto analista l’ha definita una delle prevendite di criptovalute più interessanti del momento. Diversi investitori ne sottolineano il potenziale di espansione, specie in una fase in cui Bitcoin mostra una tendenza al rialzo. Il BTC Bull Token si configura come una opzione speculativa ad alto rendimento, ma con un’elevata volatilità. Attualmente, il prezzo di un token $BTCBULL è di 0,00252 dollari.

Sito web | X | Telegram

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.