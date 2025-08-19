Secondo Grok, SOL potrebbe superare i $300 e questa crescita potrebbe avvantaggiare una delle prevendite migliori su Solana: Snort Token, che nel frattempo è entrato nel mirino dei trader.



La crescita di Solana negli ultimi tempi è davvero esplosiva e ora Grok, l’IA sviluppata dal team di Elon Musk, prevede che il suo prezzo potrebbe superare i $300 nei prossimi mesi, grazie al boom del mercato delle meme coin.

Di questa ascesa potrebbe beneficiare enormemente anche un progetto emergente come Snorter Token ($SNORT).

In questo articolo scopriremo le ragioni dietro la previsione di Grok e perché Snorter, la prevendita più calda su Solana, sta attirando sempre più attenzione da parte dei trader.

Solana potrebbe ricevere una forte spinta da ETF e investimenti istituzionali

L’inclusione di Solana negli ETF potrebbe essere un fattore determinante nella sua crescita. Grayscale, Bitwise, 21Shares e Franklin hanno già richiesto la registrazione di ETF su Solana presso la SEC, che dovrebbe prendere una decisione entro il 10 ottobre 2025.

Gli analisti stimano una probabilità di approvazione pari al 95%, con un impatto notevole sugli afflussi di capitale istituzionale. L’ingresso dei grandi investitori istituzionali rafforzerà la liquidità e la legittimità di Solana.

Inoltre, l’emendamento dei piani pensionistici 401(k), che consente allocazioni in criptovalute, potrebbe aumentare ulteriormente gli investimenti, facendo di Solana una scelta interessante per i portafogli a lungo termine.

Analisi tecnica: Solana potrebbe superare i 300 dollari

Solana ha registrato una crescita costante dal mese di aprile, con un aumento di quasi il 90%, mantenendo un trend rialzista ben definito.

Recentemente, ha formato un doppio massimo a $205, con un solido supporto intorno ai $167, che rappresenta la base della sua trendline.

Se riuscirà a rimbalzare da questa area e superare il doppio massimo, il prossimo obiettivo chiave potrebbe essere attorno ai $260. Con il momentum positivo in atto, non è escluso che $SOL superi finalmente la soglia dei $300 entro la fine dell’anno.

Inoltre, Grok ha suggerito che Snorter Token ($SNORT) potrebbe essere l’altcoin ideale per capitalizzare su questa spinta rialzista di Solana.

Cos’è Snorter Token ($SNORT) e come funziona?

Snorter Token ($SNORT) è la criptovaluta nativa del bot di trading Telegram Snorter, progettato per i piccoli trader di meme coin.

Tradizionalmente, la liquidità e i profitti delle nuove meme coin erano ad appannaggio di trader professionisti con accesso a strumenti avanzati.

Con Snorter, anche gli investitori retail possono piazzare ordini di acquisto, vendita e limite direttamente su Telegram, eseguendo le transazioni non appena la liquidità è disponibile.

Il bot offre inizialmente supporto completo per Solana e si espanderà presto su Ethereum, BNB Chain, Base e Polygon, garantendo un’accessibilità senza pari.

La sicurezza è una priorità di questa piattaforma, sottolineata da funzionalità come il rilevamento di honeypot, protezione contro rug pull e attacchi sofisticati come quelli sandwich.

Inoltre, Snorter consente il copy trading, permettendo agli utenti di replicare le strategie dei trader di successo. Infine, gli utenti di $SNORT beneficiano di commissioni ridotte, analisi avanzate e rendimenti dinamici dal staking. La prevendita è ancora in corso e oggi è possibile comprare $SNORT al prezzo scontato di $0,1017 per token.

