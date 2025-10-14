Nonostante il crollo del 60 %, Dogecoin rimbalza e attiva un rally ambizioso: Grok prevede un +500 % fino a $1,30. Nel frattempo Maxi Doge emerge come possibile successore meme con prospettive esplosive.

Sebbene Dogecoin sia precipitato di quasi il 60 % venerdì, dopo che Donald Trump ha scosso il mercato cripto annunciando un nuovo dazio del 100 % sulla Cina, il token si è ripreso con vigore, recuperando gran parte delle perdite e chiudendo la giornata in ribasso di appena 22 %.

Ancora più rilevante: la candela giornaliera ha chiuso al di sopra della linea di tendenza ascendente che ha supportato il token dall’agosto dello scorso anno. Più recentemente, quella stessa linea di supporto ha innescato un rally del 100 % tra giugno e luglio 2025.

Ora che $DOGE ha completato il test di supporto durante il weekend, abbiamo deciso di chiamare gli “pezzi grossi” dell’intelligenza artificiale per affinare questa previsione sul prezzo di Dogecoin.

Previsione di Grok: +500 % in vista

Per la nostra analisi ci siamo affidati a Grok, uno dei chatbot più avanzati di intelligenza artificiale, con accesso in tempo reale a X e ai dati sui mercati, alle opinioni degli analisti e al sentiment online.

Grok ha “zoomato” sui grafici e ha identificato una rottura netta da un triangolo discendente. Il pattern mostra che $DOGE è uscito da un’area di consolidamento già all’inizio di settembre, e ha ritestato rapidamente la linea di resistenza che aveva superato — esattamente quanto ci aspettiamo dopo una rottura così significativa.

La previsione di Grok sostiene un potenziale rialzo del 500 % per il prezzo di Dogecoin. Nonostante il crollo di venerdì abbia destabilizzato momentaneamente il mercato, il token ora è di nuovo in lotta con la linea di resistenza superiore del triangolo.

Quanto all’obiettivo previsto, Grok ha misurato l’ampiezza del pattern triangolare e l’ha proiettata dal punto di rottura, stimando un target di circa $0,22. Da lì, arriva a un obiettivo potenziale intorno a $1,30, che implica un incremento del 500 % rispetto ai prezzi attuali. Tuttavia, l’IA mette in guardia: $DOGE dovrà superare il suo massimo storico di $0,79 lungo il percorso verso quell’obiettivo.

Dogecoin, storia di esplosioni passate e meme dominanti

Sebbene un rialzo del 500 % non debba essere sottovalutato, gli investitori crypto veterani sanno che Dogecoin ha storicamente prodotto performance ben più spettacolari — e ha già offerto tali exploit in passato. Nel 2017, durante il picco della sua fama, il token è esploso del 10.000 % in poco più di un mese. E nel 2021, ha replicato questa performance con un rally del 30.000 % in un arco di tempo similmente breve.

Il punto è questo: sebbene la maturità del progetto abbia ridotto drasticamente i guadagni percentuali possibili, Dogecoin continua a essere la moneta regina dei meme. Ciò significa che un eventuale nuovo rally di Dogecoin potrebbe innescare un boom generalizzato di meme coin. E in questo contesto, Maxi Doge ($MAXI) è considerato da molti come uno dei candidati migliori per cavalcare l’onda.

Maxi Doge in competizione con Dogecoin

Che cos’è Maxi Doge, vi chiederete? Non si tratta semplicemente di un progetto cripto ambizioso che si “allega” artificialmente a Dogecoin per attirare attenzione.

Maxi Doge è un “cugino evoluto” di Dogecoin, che ha covato la propria strategia con ambizioni chiare. Mentre Dogecoin dominava le luci della ribalta, Maxi ha lavorato dietro le quinte, affilando la sua proposta e mettendo in moto un ambizioso piano di crescita. Ora, punta a diventare il “nemico giurato” di Doge e rappresenta per molti investitori esperti un’opportunità potenzialmente 1000×.

Tokenomics e visione dell’asset

L’obiettivo primario di $MAXI è diventare virale. Per perseguirlo, gli sviluppatori hanno riservato il 40 % dell’offerta totale dei token per attività di marketing: collaborazioni con influencer, campagne social, strategie PR per incrementare visibilità e hype.

Inoltre, MAXI mira a creare una comunità attiva: prevede eventi di trading esclusivi per possessori, classifiche con premi e incentivi per chi resta fedele.

Il token non mira solo ad essere listato su exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX): pianifica di espandersi anche su piattaforme future, rendendosi più utilizzabile, soprattutto per chi opera con meme coin e leva finanziaria.

Perché è il momento di considerare $MAXI

Attualmente, Maxi Doge ($MAXI) è in fase di prevendita, e ha già raccolto oltre $3,56 milioni da early investors. Oggi, 1 $MAXI è venduto a soli $0,0002625.

Cosa ancora più interessante: investitori istituzionali stanno iniziando a supportare il progetto come possibile “next big meme crypto”. Solo sabato scorso, due whale hanno acquistato $627.000 in $MAXI (una per $314.000, l’altra per $313.000), segnalando fiducia e interesse considerevoli.

Secondo la nostra previsione sul prezzo di Maxi Doge, il token potrebbe raggiungere $0,0024 entro la fine del 2025, generando un rendimento dell’814 %. E con pazienza, mantenendolo fino alla fine del 2026, si potrebbe arrivare a un ROI superiore al 2.100 %, con un valore stimato di $0,0058.

Questi guadagni epocali potrebbero essere alla tua portata acquistando $MAXI ora, mentre è ancora in prevendita e disponibile ai prezzi più bassi mai visti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it