Hyperliquid (HYPE) torna protagonista del mercato crypto registrando un’impennata record grazie al piano di raccolta fondi da 1 miliardo di dollari e alla quotazione su Robinhood.

HYPE supera la resistenza chiave e riaccende il mercato

Il token HYPE ha registrato un balzo dell’11,91% nell’ultima settimana, superando la media mobile a 200 giorni e portandosi a 39 dollari. L’aumento dei volumi e la ripresa oltre il livello di Fibonacci del 61,8% a 35 dollari segnalano un ritorno di fiducia da parte degli investitori, in un contesto di forte volatilità di mercato. Gli operatori guardano ora con attenzione alla resistenza dei 41 dollari, punto cruciale che, se superato, potrebbe confermare un’inversione rialzista di lungo periodo.

A sostenere il trend positivo contribuiscono l’interesse istituzionale crescente e l’attività delle cosiddette balene, con un picco di open interest superiore ai 2 miliardi di dollari, indicativo di una fase di accumulo.

IPO e fundraising da $1 miliardo

L’attuale rally di Hyperliquid è stato alimentato dall’annuncio di Hyperliquid Strategies Inc., che ha depositato presso la SEC un modulo S-1 per raccogliere fino a 1 miliardo di dollari tramite un’offerta pubblica di 160 milioni di azioni.

La società, nata dalla fusione tra Sonnet BioTherapeutics e Rorschach I LLC, punta a diventare una holding di gestione del tesoro crypto quotata in Borsa, dedicata a espandere l’ecosistema Hyperliquid e ad accumulare ulteriori token HYPE.

Alla guida della nuova entità ci saranno David Schamis come CEO e Bob Diamond, ex dirigente di Barclays, come presidente. Una volta completata la fusione, Hyperliquid Strategies deterrà circa 12,6 milioni di token HYPE (valore stimato 470 milioni di dollari) e 305 milioni in liquidità destinati ad acquisizioni, diventando il principale detentore corporate di HYPE.

Hyperliquid guida con oltre $317 miliardi in volumi

Intanto il volume mensile dei perpetual Futures decentralizzati ha superato per la prima volta 1000 miliardi di dollari, con una settimana ancora da chiudere.

Hyperliquid domina la classifica con 317,6 miliardi di dollari di scambi, seguita da Lighter (255,4 miliardi) e Aster (177,6 miliardi). Solo il 10 ottobre, le piattaforme DEX hanno totalizzato 78 miliardi di dollari di volume giornaliero, avvicinando il gap con gli exchange centralizzati come Binance (69,3 miliardi) e Bybit (26 miliardi).

Questo boom testimonia la crescente attrattiva dei derivati decentralizzati, grazie a caratteristiche come trading 24/7, leva elevata e assenza di scadenze.

Quotazione su Robinhood e ritorno delle balene

Il sentiment rialzista si è ulteriormente rafforzato dopo l’annuncio della quotazione di HYPE su Robinhood, che ha fatto salire il token sopra i 40 dollari, con un guadagno intraday del 5%.

La notizia ha attirato nuovi investitori retail e favorito il rientro delle balene, con posizioni long in forte aumento. Il 69,35% dei trader su Hyperliquid risulta esposto al rialzo, contro una media del 60% sugli altri exchange.

Una posizione long da 1,15 milioni di dollari con leva 5x è già emersa tra le più rilevanti, segno di una rinnovata fiducia. Tuttavia, l’alto livello di leva comporta anche rischi di correzione, con possibili liquidazioni intorno ai 34 dollari, dove si concentrano circa 5 milioni di dollari di posizioni aperte.

Malgrado la volatilità, Hyperliquid si conferma il DEX leader del settore, con un open interest complessivo di 7,64 miliardi di dollari, di cui 2,71 miliardi di dollari su BTC, mantenendo la sua posizione di riferimento per il trading derivato on-chain.

Snorter: il bot su Solana che ridefinisce la velocità

Nel panorama DeFi in rapida evoluzione, Snorter ($SNORT) emerge come uno degli strumenti più innovativi legati all’ecosistema di trading automatizzato.

Sviluppato sulla rete Solana, Snorter è un bot di trading integrato in Telegram, progettato per offrire operazioni rapide, sicure e a basso costo nel mercato delle meme coin e dei token emergenti.

La piattaforma vanta protezione integrata contro front-running, MEV e rug pull, garantendo un ambiente sicuro anche per gli utenti meno esperti. Grazie alla sua architettura scalabile, consente l’esecuzione di ordini in millisecondi, rendendolo uno dei bot più performanti della rete Solana.

Il token nativo $SNORT permette di accedere a staking con rendimento annuo del 102%, di ridurre le commissioni di trading (fino allo 0,85%) e di ottenere diritti di governance sulle future decisioni del protocollo. Gli utenti possono inoltre partecipare al copy trading, guadagnare tramite il programma referral (5%) e ricevere ricompense aggiuntive in token $SNORT per l’attività sulla piattaforma.



Compatibile con MetaMask e i principali wallet multi-chain, Snorter offre la possibilità di operare in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito, aprendo l’accesso a un pubblico globale. Con una community in costante espansione e una roadmap focalizzata su nuove utility e funzioni AI-driven, Snorter si posiziona come una soluzione d’avanguardia.

La prevendita sul sito ufficiale verrà conclusa tra solo 2 giorni, con il token $SNORT disponibile a un costo di 0,1083 dollari, e 5,4 milioni di dollari raccolti finora.

