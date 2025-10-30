Il crescente interesse istituzionale per gli altcoin spinge 21Shares a richiedere alla SEC l’approvazione di un ETF su Hyperliquid (HYPE), mentre il token registra nuovi massimi grazie a buyback e integrazioni strategiche.

21Shares e l’ETF su Hyperliquid

Il gestore patrimoniale svizzero 21Shares ha presentato alla SEC statunitense una richiesta per lanciare un Exchange-Traded Fund (ETF) dedicato a Hyperliquid (HYPE), in risposta alla crescente domanda istituzionale di esposizione a token alternativi.

Secondo il documento depositato mercoledì, il fondo seguirà il prezzo del token nativo dell’ecosistema Hyperliquid, che funge da motore per la sua piattaforma di trading perpetuo e per la blockchain sottostante. Sebbene la richiesta non includa ancora un ticker ufficiale o le commissioni di gestione, Coinbase Custody e BitGo Trust sono stati designati come custodi dell’ETF.

L’iniziativa arriva poche settimane dopo una richiesta simile da parte di Bitwise, segno di una competizione crescente tra i principali gestori di fondi per conquistare il nuovo mercato degli ETF legati alle piattaforme di trading decentralizzate.

Gli asset manager puntano sulle altcoin

Il mercato statunitense degli ETF crypto è in rapida espansione. L’approvazione di nuovi prodotti legati ad altcoin come Solana, Litecoin e Hedera ha evidenziato l’appetito crescente di Wall Street per il settore.

Il Solana Staking ETF (BSOL) di Bitwise ha registrato 72 milioni di dollari di volumi di scambio nel secondo giorno di quotazione, mentre al debutto aveva già totalizzato 55,4 milioni di dollari, diventando il più grande lancio di ETF crypto del 2025. Anche Canary Capital e Grayscale hanno seguito la tendenza, lanciando rispettivamente ETF su Litecoin (LTC), Hedera (HBAR) e il Grayscale Solana Trust (GSOL), che ha raggiunto 4 milioni di dollari nel giorno d’esordio.

Gli analisti di Bloomberg hanno definito questi numeri “solidi” e indicativi di un interesse strutturale per i prodotti basati su altcoin, ben oltre l’effetto mediatico del debutto. L’eventuale approvazione dell’ETF su Hyperliquid da parte della SEC rafforzerebbe ulteriormente questa tendenza, ampliando l’offerta di strumenti crypto regolamentati sul mercato statunitense.

Bitcoin ETF in calo dopo il taglio dei tassi

Parallelamente, i fondi spot su Bitcoin hanno registrato outflow per 470 milioni di dollari, il peggior dato settimanale, con Bitcoin che è sceso temporaneamente sotto i 108.000 dollari. I maggiori deflussi sono stati guidati da Fidelity (FBTC) con 164 milioni, ARK Invest (ARKB) con 143 milioni e BlackRock (IBIT) con 88 milioni.

Nonostante due giornate di forti afflussi all’inizio della settimana, il patrimonio totale in gestione è sceso a 149 miliardi di dollari, pari al 6,75% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin. Tuttavia, il sentiment è migliorato lievemente dopo l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, che ha contribuito ad allentare le tensioni commerciali e a stabilizzare i mercati.

Hyperliquid e il rally del prezzo

Sul fronte operativo, Hyperliquid (HYPE) ha proseguito la sua corsa rialzista, registrando un aumento del 110% da metà ottobre e avvicinandosi ai 50 dollari, a un passo dal suo massimo storico di 59 dollari.

La spinta è arrivata dall’integrazione di Bitget Wallet con HyperEVM, il layer compatibile con Ethereum che alimenta la blockchain di Hyperliquid, aprendo l’ecosistema a oltre 80 milioni di utenti. Questa integrazione consente l’accesso diretto a staking, governance e trasferimenti cross-chain, consolidando la posizione di Bitget come hub principale per le utility del token $HYPE.

La rete ha inoltre superato i 5 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL), sostenuta da rendimenti di staking mensili superiori a 90 milioni di dollari. Dal punto di vista tecnico, il grafico mostra un bull flag in formazione con potenziale breakout verso la fascia 52–55 dollari, mentre gli indicatori di flusso monetario (MFI) restano solidi a 63, segnalando continui afflussi di capitale.

